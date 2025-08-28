Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

Demo di DPR menyebabkan beberapa rute Transjakarta tidak beroperasi sementara, termasuk rute 8C, 9E, 1B, 1F, dan 3F. Rute lainnya mengalami pengalihan dan perpendekan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan transportasi umum Transjakarta terdampak aksi demo di kawasan DPR/MPR. Sebagian rute harus mengalami rekayasa dan perpendekan rute, dan sebagian lainnya terpaksa tak dioperasikan sementara.

Melihat perkembangan kondisi Transjakarta dari akun Instagram resmi @infotije, Kamis (28/8/2025) sore, hal tersebut dilakukan karena adanya penutupan jalan di kawasan Gedung DPR/MPR.

“Rute 8C Kebayoran Lama—Tanah Abang dan 9E Kebayoran Lama—Jelambar sementara tidak beroperasi. Rute 1B Tosari—Stasiun Palmerah dan 1F Bundaran Senayan—Stasiun Palmerah sementara tidak beroperasi,” tulis Transjakarta.

Selain itu, Rute 3F Senayan Bank DKI—Kalideres sementara tidak beroperasi melayani pelanggan terkait adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR/MPR.

Rute T11 Poris Plawad—Petamburan mengalami pengalihan rute menjadi Poris Plawad—Jelambar karena adanya penutupan jalan di sekitar Slipi Petamburan.

Rute S61 Alam Sutera—Blok M mengalami mengalami pengalihan menjadi Alam Sutera—Jelambar. Rute 1W Ancol—Blok M sementara tidak beroperasi Rute T31 PIK 2—Blok M mengalami perpendekan menjadi PIK 2—Pantai Maju.

Sebelumnya pun rute 8N Kebayoran—Petamburan via Asia Afrika mengalami perpendekan jalur dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR/MPR. Sementara arah Petamburan tidak melayani bus stop MPR 1 sampai dengan RS TNI AL Mintoharjo.

Rute 10H Tanjung Priok—Bundaran Senayan mengalami perpendekan rute menjadi Tanjung Priok—Pecenongan. Sementara tidak melayani Halte Petojo sampai dengan Bundaran Senayan.

Rute S61 Alam Sutera—Blok M mengalami perpendekan rute menjadi Alam Sutera—Kemanggisan dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Gedung MPR/DPR. Sementara arah Alam Sutera tidak melayani bus stop Blok M jalur 5 sampai dengan Halte Petamburan.

Sejalan dengan penutupan jalan, pihak KAI Commuter juga melakukan rekayasa pola perjalanan Rangkasbitung Line dengan perjalanan hanya sampai Kebayoran dan Palmerah, tak sampai Tanah Abang.

Untuk itu, bagi para penumpang kereta yang akan melanjutkan perjalanan ke arah Tangerang, dapat memilih Transjakarta sebagai alternatif.

“Bagi para pelanggan yang ingin melanjutkan perjalanan dari Stasiun Kebayoran dapat mengakses layanan koridor 8 melalui Halte Kebayoran dan koridor 13 melalui Halte Velbak,” tulisnya.

Dari pantauan Bisnis pukul 15.30 WIB, mahasiswa datang ke kawasan Gedung DPR/MPR usai buruh menggelar aksi demo sejak pagi hari. Mereka datang dari arah JCC Senayan. Kericuhan yang begitu besar hingga awak media harus masuk ke dalam kompleks parlemen untuk mengamankan diri.

Demonstran membakar gardu listrik dan mencoba merobohkan pagar. Demonstran membawa bambu dan alat-alat lainnya untuk merusak fasilitas di area DPR.