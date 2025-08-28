Perjalanan KRL Masih Normal, MRT & Transjakarta Terdampak Demo Buruh

Perjalanan KRL masih normal meski ada demo buruh, sementara MRT dan Transjakarta terdampak dengan penutupan pintu dan pengalihan rute di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter melaporkan perjalanan KRL seluruh rute masih berjalan normal, utamanya rute Tanah Abang-Rangkasbitung, di tengah aksi penyampaian pendapat atau demo buruh di sekitaran DPR maupun kawasan Patung Kuda.

“Untuk saat ini lintas Tanah Abang beroperasi dengan normal. Apabila ada update informasi akan kami informasikan kembali,” tulis KAI Commuter dalam cuitan di akun X @CommuterLine, Kamis (28/8/2025) siang.

Adapun, KAI Commuter melakukan langkah-langkah antisipasi dalam operasional dan layanan perjalanan Commuter Line agar pengguna tetap nyaman dan stasiun tetap aman. Seperti penambahan atau penebalan petugas pengamanan bersama TNI/Polri di stasiun-stasiun yang berada di sekitar pusat lokasi rencana penyampaian aspirasi massa.

KAI Commuter juga akan melakukan rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line, khususnya pada lintas Rangkasbitung, jika kondisi di lintas jalur rel antara Tanah Abang–Palmerah tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta api seperti pada Senin, 25 Agustus 2025, lalu.

KAI Commuter akan menutup layanan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung mulai dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Palmerah jika kondisi jalur tersebut tidak kondusif.

“Dengan demikian, pelayanan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung hanya akan berlangsung hingga Stasiun Kebayoran atau Stasiun Palmerah untuk kembali ke arah Serpong, Parungpanjang, dan Rangkasbitung,” tulis KAI Commuter.

Sementara transportasi umum lainnya, seperti MRT dan Transjakarta dilaporkan mengalami hambatan sedari aksi demo berlangsung pada pukul 09.00 WIB. Hal ini mengingat rombongan demo mengawali aksi di sekitaran Istana Negara dan Patung Kuda Jakarta Pusat, yang berdekatan dengan Stasiun MRT Bundaran HI.

MRT Tutup Sementara Pintu E&F Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta

Melalui akun Instagram @mrtjkt, MRT menyampaikan bahwa pintu masuk E dan F Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta ditutup untuk sementara waktu.

Penutupan tersebut diinformasikan mulai pukul 10.56 WIB untuk penutupan pintu F, kemudian pada pukul 11.11 WIB dilanjutkan dengan penutupan pintu E.

“Sehubungan dengan adanya peningkatan aktivitas massa di sekitar Jalan M.H. Thamrin menuju area Monas, bersama ini diinformasikan bahwa entrance E dan F ditutup sementara waktu hingga pemberitahuan selanjutnya,” tulis MRT.

Pengalihan Rute Transjakarta

Adapun, untuk Transjakarta, telah dilakukan pengalihan rute sejak pukul 09.00 WIB di kawasan Jl. Medan Merdeka Selatan. Seperti Rute 1P Senen—Blok M yang tidak melewati pemberhentian di Telkom sampai dengan Wisma Nusantara.

Kemudian, Rute 2A Gondangdia—Balai Kota yang tidak melayani halte Balai Kota dan Monas, Rute 2Q Gondangdia—Balai Kota tidak melewati bus stop Stasiun Gondangdia sampai dengan Dana Reksa. Termasuk Koridor 2 Pulogadung—Monas mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan sekitar Jl. Medan Merdeka Selatan sehingga tidak melayani halte Balai Kota dan Gambir 2.

Sejumlah rute yang masih berjalan pun mengalami keterlambatan karena adanya kepadatan lalu lintas di sekitar Jl. M.H. Thamrin.

Sementara pada sekitar pukul 11.00 WIB, seluruh layanan Transjakarta tersebut sudah beroperasi normal, seiring dengan massa demo yang bergerak menuju kawasan DPR/MPR di Jl. Gatot Subroto.

Alhasil, Transjakarta Koridor 9 rute 1W, 3F, 9A, 10H, T31, dan S61 mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar gedung MPR/DPR. Sementara arah Pluit tidak melayani halte Gerbang Pemuda dan Halte Petamburan.

Selain itu, rute 1B dan 1F mengalami pengalihan rute. Di mana arah Stasiun Palmerah tidak melayani halte Gerbang Pemuda sampai dengan bus stop Manggala.

Sejalan dengan itu, Rute 8N Kebayoran—Petamburan via Asia Afrika juga mengalami perpendekan jalur, di mana arah Petamburan tidak melayani bus stop MPR 1 sampai dengan RS TNI AL Mintoharjo