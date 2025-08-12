Mulai Hari Ini (12/8) Transjakarta Rute 7Q Blok M-PGC Sampai Halte Cawang Cililitan

Transjakarta rute 7Q kini melayani hingga Halte Cawang Cililitan. Tarif tetap Rp3.500. Pembayaran bisa pakai GoPay untuk kemudahan transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan modifikasi rute busway 7Q dengan rute Blok M sampai dengan Pasar Grosir Cililitan (PGC) mulai hari ini, Selasa (12/8/2025).

Mengutip dari unggahan resmi Instagram Transjakarta @infotije, modifikasi rute dilakukan dengan menambah pemberhentian di Cililitan dan Cawang Cililitan. Sementara tarif yang diberlakukan tetap Rp3.500 per perjalanan.

“Layanan Transjakarta rute 7Q ini akan melayani Halte Cililitan dan Cawang Cililitan,” tulis akun tersebut, dikutip pada Selasa (12/8/2025).

Pihak Transjakarta mengimbau kepada para penumpang untuk melihat titik pemberhentian terkini agar tidak salah turun atau naik layanan Transjakarta tersebut.

Tingginya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan publik tercermin dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat jumlah penumpang Transjakarta pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 189.277.156 orang atau naik 5,11 persen dibandingkan tahun 2024.

Saat ini pun, naik Transjakarta telah lebih mudah dengan pilihan pembayaran menggunakan GoPay.

Melalui sistem pembayaran terintegrasi ini, Transjakarta dan GoPay tidak hanya menyederhanakan proses transaksi bagi penumpang, tetapi juga membuka peluang baru untuk mendorong eﬁsiensi operasional dan memperluas aksesibilitas layanan transportasi.

Kemitraan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih inklusif, memungkinkan lebih banyak masyarakat Jakarta menikmati kemudahan bertransaksi di Transjakarta.

Berikut Rute Blok M Jalur 2 menuju Cawang Cililitan:

Gunawarman 1 - Gunawarman 2 - Senopati - SD 01 Taman Mpu Sendok - Taman Suryo - Lapangan Blok S - Simpang Rawa Barat - Rawa Barat 1 - Jl. Poncol Jaya 2 - Kantor Pos Mampang - Transvision - Mandiri Griya Mampang - SMPN 43 - Mampang Prapatan 1 - Mampang 10 - Duren Tiga 1 - Pertigaan Duren Tiga Raya - Dammara - Swadaya - PLN Duren Tiga 2 - Jln. Veteran 2 - Jln. Minyak Raya - RSIA Duren Tiga 2 - Jln. Bina Harapan - TMP Kalibata - STEKPI - Sbr. Kalibata Square - St. Duren Kalibata 1 - St. Duren Kalibata 2 - Pertigaan Dewi Sartika - Yayasan Mambaul Ula - Cililitan Kecil 2 - Cawang Cililitan



