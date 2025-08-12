Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut

Gubernur Sumut Bobby Nasution siap sukseskan program MBG, KMP, dan SR. Target 1.700 dapur SPPG, 6.110 koperasi, dan sekolah rakyat di Sumut
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 14:14
Share
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menghadiri Rapat Koordinasi Daerah dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Fraksi Gerindra Sumut, yang dibuka oleh Ketua Harian DPP Gerindra di Ballroom Hotel Emerald Garden Jalan K.L. Yos Sudarso, Kota Medan. Sabtu (9/8)
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menghadiri Rapat Koordinasi Daerah dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Fraksi Gerindra Sumut, yang dibuka oleh Ketua Harian DPP Gerindra di Ballroom Hotel Emerald Garden Jalan K.L. Yos Sudarso, Kota Medan. Sabtu (9/8)
Ringkasan Berita
  • Gubernur Sumut Bobby Nasution berkomitmen menyukseskan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Sekolah Rakyat (SR) di Sumatera Utara.
  • Program Presiden Prabowo di Sumut, termasuk penetapan harga komoditas dan pembangunan dapur SPPG, telah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
  • Bobby mengajak seluruh kepala daerah dan kader Partai Gerindra untuk mendukung program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat dan menghindari kebijakan yang tidak populis.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhamamd Bobby Afif Nasution menegaskan siap melaksanakan dan menyukseskan program Pemerintah Pusat di Provinsi Sumut. Program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Sekolah Rakyat (SR).

"Partai Gerindra telah memberikan kepercayaan kepada saya yang telah dipilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Kepercayaan yang diberikan ini akan dibuktikan melalui kerja yang baik dan menjadi kader yang baik," kata Bobby Nasution, saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Gerindra Sumut, yang diselenggarakan di Hotel Emerald Garden Medan, Sabtu (9/8/2025).

Bobby pun menyampaikan program Presiden RI Prabowo Subianto di wilayah Sumut yang telah berjalan dan sudah dirasakan masyarakat. Seperti kebijakan presiden tentang penetapan harga komoditas gabah kering Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg.

"Seluruh petani menyampaikan kebijakan ini luar biasa, dan bisa dinikmati langsung ke petani," ucapnya.

Kemudian, Bobby menyebutkan, untuk Sumut ditargetkan akan berdiri 1.700 unit dapur SPPG, saat ini sudah beroperasi 77 dapur SPPG, dan hingga akhir tahun 2025 ditargetkan terbangun 200 dapur SPPG.

"Oleh karena itu, Pemprov Sumut berkomitmen mendukung pembiayaan pembangunan SPPG melalui pembiayaan Bank Sumut," katanya.

Untuk program KMP, lanjut Bobby, Provinsi Sumut telah membentuk 6.110 koperasi desa/kelurahan merah putih. Dengan sudah berjalannya program ini, maka kegiatan ekonominya juga sudah berjalan dengan omzet hingga Rp2 miliar.

Program pemerintah pusat selanjutnya adalah sekolah rakyat (SR). Bobby menyebutkan bahwa program tersebut sudah berjalan di Sumut. Salah satunya berada di Kota Padangsidimpuan, yang memiliki jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK).

Untuk itu, Bobby mengajak seluruh kepala daerah yang juga merupakan kader Partai Gerindra bersama menyukseskan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sementara Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan kepada seluruh kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra agar jangan membuat kebijakan tidak populis untuk masyarakat. "Kita harus membuat kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat," tegasnya.

Dengan kegiatan yang bermanfaat itu diharapkan dapat meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran sebagai pembuat kebijakan berguna, sekaligus mengenalkan program Presiden yang berguna bagi masyarakat.

"Kita tidak boleh euforia, kita tetap bekerja, mendekatkan diri ke masyarakat, baik sebagai kader, anggota DPRD dan kepala daerah yang tentunya membawa nama Partai Gerindra di daerah masing-masing," pesannya.

Turut hadir pada Bimtek tersebut Anggota Komisi XII DPR RI yang juga Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasertyo, seluruh kepala daerah dari Partai Gerindra, seluruh kader baik DPD, DPC, hingga ranting Partai Gerindra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Continues Adding Stake in Bank Danamon (BDMN), Here’s Why
Premium
26 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Continues Adding Stake in Bank Danamon (BDMN), Here’s Why

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered
Premium
1 jam yang lalu

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bayar Rp674 M, Bobby Pastikan Pemprov Lunasi Utang DBH

Bayar Rp674 M, Bobby Pastikan Pemprov Lunasi Utang DBH

Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut

Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut

3.265 Peserta Kejuaraan Silat Internasional Disambut Gubernur Bobby

3.265 Peserta Kejuaraan Silat Internasional Disambut Gubernur Bobby

Ada Program MBG, Cipta Perdana Lancar (PART) Merambah Produksi Tray Food

Ada Program MBG, Cipta Perdana Lancar (PART) Merambah Produksi Tray Food

PART Tambah Lini Usaha Alat Dapur

PART Tambah Lini Usaha Alat Dapur

Program MBG di Kota Padang Sudah Menyasar 9.316 Penerima Manfaat

Program MBG di Kota Padang Sudah Menyasar 9.316 Penerima Manfaat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kemenhub Minta 14 Bandara Lengkapi Syarat Status Internasional
Transportasi & Logistik
2 menit yang lalu

Kemenhub Minta 14 Bandara Lengkapi Syarat Status Internasional

Viral Pernyataan Tanah Nganggur Diambil Negara, Nusron Wahid Minta Maaf
Jasa & Niaga
16 menit yang lalu

Viral Pernyataan Tanah Nganggur Diambil Negara, Nusron Wahid Minta Maaf

Pertamina Berkontrak dengan BUMD Petro Muba Kelola 490 Sumur Tua di Sumsel
Energi & Tambang
20 menit yang lalu

Pertamina Berkontrak dengan BUMD Petro Muba Kelola 490 Sumur Tua di Sumsel

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
18 jam yang lalu

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

Inflasi AS Diprediksi Menguat Pada Juli 2025
Ekonomi Global
40 menit yang lalu

Inflasi AS Diprediksi Menguat Pada Juli 2025

Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut
Ekonomi
41 menit yang lalu

Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut

Berita Lainnya

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

3

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

4

Klarifikasi DJP usai Viral Penjahit Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar di Pekalongan

5

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Lomba Semarak HUT RI Penyandang Tunanetra
2+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

3

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

4

Klarifikasi DJP usai Viral Penjahit Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar di Pekalongan

5

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak