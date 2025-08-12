Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut

Gubernur Sumut Bobby Nasution siap sukseskan program MBG, KMP, dan SR. Target 1.700 dapur SPPG, 6.110 koperasi, dan sekolah rakyat di Sumut

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhamamd Bobby Afif Nasution menegaskan siap melaksanakan dan menyukseskan program Pemerintah Pusat di Provinsi Sumut. Program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Sekolah Rakyat (SR).

"Partai Gerindra telah memberikan kepercayaan kepada saya yang telah dipilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Kepercayaan yang diberikan ini akan dibuktikan melalui kerja yang baik dan menjadi kader yang baik," kata Bobby Nasution, saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Gerindra Sumut, yang diselenggarakan di Hotel Emerald Garden Medan, Sabtu (9/8/2025).

Bobby pun menyampaikan program Presiden RI Prabowo Subianto di wilayah Sumut yang telah berjalan dan sudah dirasakan masyarakat. Seperti kebijakan presiden tentang penetapan harga komoditas gabah kering Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg.

"Seluruh petani menyampaikan kebijakan ini luar biasa, dan bisa dinikmati langsung ke petani," ucapnya.

Kemudian, Bobby menyebutkan, untuk Sumut ditargetkan akan berdiri 1.700 unit dapur SPPG, saat ini sudah beroperasi 77 dapur SPPG, dan hingga akhir tahun 2025 ditargetkan terbangun 200 dapur SPPG.

"Oleh karena itu, Pemprov Sumut berkomitmen mendukung pembiayaan pembangunan SPPG melalui pembiayaan Bank Sumut," katanya.

Untuk program KMP, lanjut Bobby, Provinsi Sumut telah membentuk 6.110 koperasi desa/kelurahan merah putih. Dengan sudah berjalannya program ini, maka kegiatan ekonominya juga sudah berjalan dengan omzet hingga Rp2 miliar.

Program pemerintah pusat selanjutnya adalah sekolah rakyat (SR). Bobby menyebutkan bahwa program tersebut sudah berjalan di Sumut. Salah satunya berada di Kota Padangsidimpuan, yang memiliki jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK).

Untuk itu, Bobby mengajak seluruh kepala daerah yang juga merupakan kader Partai Gerindra bersama menyukseskan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sementara Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan kepada seluruh kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra agar jangan membuat kebijakan tidak populis untuk masyarakat. "Kita harus membuat kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat," tegasnya.

Dengan kegiatan yang bermanfaat itu diharapkan dapat meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran sebagai pembuat kebijakan berguna, sekaligus mengenalkan program Presiden yang berguna bagi masyarakat.

"Kita tidak boleh euforia, kita tetap bekerja, mendekatkan diri ke masyarakat, baik sebagai kader, anggota DPRD dan kepala daerah yang tentunya membawa nama Partai Gerindra di daerah masing-masing," pesannya.

Turut hadir pada Bimtek tersebut Anggota Komisi XII DPR RI yang juga Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasertyo, seluruh kepala daerah dari Partai Gerindra, seluruh kader baik DPD, DPC, hingga ranting Partai Gerindra.