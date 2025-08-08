Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Bayar Rp674 M, Bobby Pastikan Pemprov Lunasi Utang DBH

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, memastikan pembayaran utang DBH Rp674 miliar ke kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan dan sinergi pemerintah
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 21:07
Share
PENYALURAN DBH SE-SUMUT TAHUN 2025 Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution didampingi Sekretaris Daerah Sumut Togap Simangunsong memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Bupati/Walikota Se-Sumut Tahun 2025 di Aula Raja Inal Siregar, Jumat (8/8/2025).
PENYALURAN DBH SE-SUMUT TAHUN 2025 Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution didampingi Sekretaris Daerah Sumut Togap Simangunsong memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Bupati/Walikota Se-Sumut Tahun 2025 di Aula Raja Inal Siregar, Jumat (8/8/2025).
Ringkasan Berita
  • Pemprov Sumut, di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, menyerahkan utang Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp674 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai bagian dari komitmen menyelesaikan utang DBH tahun 2023-2024.
  • Penyaluran DBH ini diharapkan dapat memperlancar pembangunan dan program pemerintah serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov, dan Pemkab/Pemko.
  • Beberapa kabupaten/kota tidak menerima penyaluran DBH 100% karena belum memenuhi indikator tertentu, seperti kepatuhan perencanaan dan dukungan terhadap program nasional dan provinsi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ke Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp674 miliar. Utang ini merupakan sebagian DBH dari tahun 2023-2024.

Hal ini sekaligus bentuk komitmen Bobby Nasution untuk menyelesaikan utang DBH kepada Kabupaten/Kota.

Penyaluran DBH ini diharapkan bisa memperlancar pembangunan dan program pemerintah di kabupaten/kota. Selain itu juga memperkuat sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab/Pemko.

“Dengan disalurkannya ini, jadi pemerintah daerah mungkin bisa menyelesaikan pembayaran ke pihak ketiga, yang sebelumnya tertunda, memperlancar program-program pemerintah, program pusat, Pemprov dan kabupaten/kota,” kata Bobby Nasution, saat penyerahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (8/8/2025).

Total utang Pemprov Sumut dalam bentuk DBH dari tahun 2023-2024 saat ini sekitar Rp2,2 triliun (Rp295 miliar tahun 2023 dan Rp1,8 triliun 2024). Pemprov Sumut berkomitmen akan menyelesaikan pembayaran utang ini tahun 2025.

“Total semua utang Pemprov ke daerah itu sekitar Rp3,5 triliun (termasuk DBH 2025) dan kita berkomitmen akan menyelesaikan ini di tahun ini, sehingga kita bisa bekerja bisa lebih bersinergi lagi, makin kompak, bersama-sama membangun Sumatera Utara,” kata Bobby Nasution.

Walau begitu, tidak seluruh kabupaten/kota akan menerima penyaluran DBH 100% untuk periode kali ini. Sebagian kabupaten/kota akan menerima dengan metode beberapa termin karena belum memenuhi beberapa indikator.

Penyaluran tidak penuh 100% atas pertimbangan, seperti kepatuhan dalam sisi perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan RKPD), dukungan pada program nasional dan provinsi, pencapaian indikator makro, pelaporan hasil evaluasi dan inovasi pembangunan daerah. Selain itu juga, penilaian terhadap sisi keuangan seperti penetapan Perda APBD, mandatory spending, kesesuaian program dan dukungan terhadap program pusat serta provinsi.

“Kami bukan menahan, pemerintahan itu berjenjang, bapak/ibu sekalian (kepala daerah) punya program sendiri, ada juga program provinsi, ada juga program pusat yang harus kita kerjakan dan ada beberapa daerah yang belum memberikan dukungan penuh,” kata Bobby Nasution.

Hadir pada penyerahan DBH ini, seluruh bupati/walikota se-Sumut dan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong. Hadir juga OPD terkait Pemprov Sumut, pejabat struktural dan fungsional dan OPD kabupaten/kota.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Premium
35 detik yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
30 menit yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pramono Tagih Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta, Begini Respons Sri Mulyani

Pramono Tagih Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta, Begini Respons Sri Mulyani

Pramono ke Sri Mulyani: Saya Janji Tak Minta Tambahan Anggaran, tapi DBH Jangan Pelit

Pramono ke Sri Mulyani: Saya Janji Tak Minta Tambahan Anggaran, tapi DBH Jangan Pelit

Temui Sri Mulyani, Gubernur Riau Bahas Tunda Bayar Dana Bagi Hasil

Temui Sri Mulyani, Gubernur Riau Bahas Tunda Bayar Dana Bagi Hasil

Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut

Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut

3.265 Peserta Kejuaraan Silat Internasional Disambut Gubernur Bobby

3.265 Peserta Kejuaraan Silat Internasional Disambut Gubernur Bobby

Pemanasan Piala Dunia U-17, Sumut Buktikan Bisa Gelar Laga Internasional

Pemanasan Piala Dunia U-17, Sumut Buktikan Bisa Gelar Laga Internasional

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Apindo: Percepatan Perundingan Dagang Kunci Hadapi Tarif Trump
Jasa & Niaga
3 menit yang lalu

Apindo: Percepatan Perundingan Dagang Kunci Hadapi Tarif Trump

RI dan Selandia Baru Jajaki Peluang Kerja Sama di Sektor Pertanian-UMKM
Ekonomi
10 menit yang lalu

RI dan Selandia Baru Jajaki Peluang Kerja Sama di Sektor Pertanian-UMKM

Bayar Rp674 M, Bobby Pastikan Pemprov Lunasi Utang DBH
Ekonomi
53 menit yang lalu

Bayar Rp674 M, Bobby Pastikan Pemprov Lunasi Utang DBH

Pengusaha Real Estat Resah Premanisme Ganggu Investasi Sektor Properti
Properti
59 menit yang lalu

Pengusaha Real Estat Resah Premanisme Ganggu Investasi Sektor Properti

Ekonom HSBC Wanti-Wanti PDB RI Bisa Turun Imbas Tarif Trump
Ekonomi
1 jam yang lalu

Ekonom HSBC Wanti-Wanti PDB RI Bisa Turun Imbas Tarif Trump

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Viral! Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, REI Buka Suara

2

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

3

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

4

Utang Bisa Tembus Rp9.500 Triliun, Rasio Utang Cetak Rekor, Rasio Pajak Stagnan

5

ESDM Ungkap Perusahaan Rusia Mulai Lirik Investasi di Sektor Minerba

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Viral! Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, REI Buka Suara

2

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

3

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

4

Utang Bisa Tembus Rp9.500 Triliun, Rasio Utang Cetak Rekor, Rasio Pajak Stagnan

5

ESDM Ungkap Perusahaan Rusia Mulai Lirik Investasi di Sektor Minerba