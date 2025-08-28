Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Stasiun Karet Ditutup Akibat Demo, KAI Commuter Alihkan Penumpang ke BNI City & Sudirman

Stasiun Karet ditutup akibat demo, KAI Commuter alihkan penumpang ke BNI City & Sudirman untuk keselamatan. Info lanjut di aplikasi C-Access & media sosial.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 22:16
Share
Situasi di Stasiun Karet yang ditutup untuk sementara imbas bentrokan demonstran dan polisi yang meluas ke sekitar wilayah tersebut./KAI Commuter.
Situasi di Stasiun Karet yang ditutup untuk sementara imbas bentrokan demonstran dan polisi yang meluas ke sekitar wilayah tersebut./KAI Commuter.

Bisnis.com, JAKARTA – KAI Commuter untuk sementara meniadakan pemberhentian kereta Commuter Line Cikarang tujuan Angke/Kampung bandan atau Bekasi/Cikarang di Stasiun Karet imbas bentrokan polisi dan demonstran di sekitar lokasi.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan bahwa untuk sementara waktu perjalanan Commuter Line Cikarang tidak berhenti di Stasiun Karet hingga situasi dan kondisi di Stasiun Karet kembali aman dan kondusif.

“Alternatif bagi pengguna silakan dapat naik dan turun di Stasiun BNI City ataupun Sudirman,” jelas Joni dalam pernyataan resminya, Kamis (28/8/2025).

Joni melanjutkan, pola operasi perjalanan Commuter Line Cikarang ini dilakukan sementara sampai situasi di sekitar stasiun Karet kembali kondusif dan aman. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan perjalanan Commuter Line dan para pengguna.

“Petugas terkait juga sudah berada di Stasiun Karet untuk melakukan pengamanan dan pengaturan pengguna,” tambanya.

KAI Commuter mengimbau pengguna untuk mengikuti arahan petugas, mendahulukan penumpang yang keluar, serta menjaga ketertiban dan keselamatan bersama.

Baca Juga

“Informasi terbaru dapat diakses melalui pengumuman di stasiun, aplikasi C-Access, serta media sosial resmi @commuterline,” tutup Joni.

Berdasarkan pantauan Bisnis, bentrokan antara demonstran dan polisi terjadi di sekitar Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat, yang mengarah ke Stasiun Karet. 

Dengan diskresi tersebut, KRL otomatis tidak berhenti di Stasiun Karet saat polisi menembakkan gas air mata di sekitar area bawah flyover Karet.

Momen itu terjadi sekitar pukul 21.00 WIB, ketika demonstran dengan konvoi sepeda motor memadati area dekat Stasiun Karet.

Saat gas air mata ditembakkan, otomatis naik turun penumpang di Stasiun Karet tidak diberlakukan lantaran situasi tidak kondusif.

Beberapa warga yang memasuki Stasiun Karet setelah jalanan bebas dari demonstran, diminta oleh petugas PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI untuk naik dari Stasiun BNI City.

Para petugas KCI, satpam, pengemudi ojol hingga warga sekitar terlihat berteduh sejenak di Stasiun Karet, dengan wajah diolesi pasta gigi di bagian bawah mata. Hal itu lantaran gas air mata sempat terasa hingga Stasiun Karet ketika demonstran dipukul mundur ke arah Sudirman.

Adapun, KAI Commuter melakukan rekayasa perjalanan KRL rute Rangkasbitung Line hanya sampai Stasiun Kebayoran dan Palmerah, imbas kerumunan massa demo yang ricuh dan berkumpul di perlintasan kereta api Tanah Abang—Palmerah. 

Hal tersebut disampaikan dalam unggahan di akun resmi X KAI Commuter, @CommuterLine, Kamis (28/8/2025). Di mana rekayasa lalu lintas mulai diberlakukan pada pukul 15.32 WIB. 

“Info lanjut saat ini perjalanan Commuter Line Rangkasbitung/Parung Panjang/Serpong-Tanah Abang berjalan hanya sampai Stasiun Kebayoran dan Palmerah, kembali menuju Serpong/Parung Panjang/Rangkasbitung,” tulisnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Premium
30 menit yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
Premium
1 jam yang lalu

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City

Mobil Pejabat yang Lewat Dikejar Massa Demonstran dekat Stasiun Karet

Mobil Pejabat yang Lewat Dikejar Massa Demonstran dekat Stasiun Karet

Meringis Kesakitan, Emak-emak Berusaha Lerai Bentok Demonstran dan Polisi

Meringis Kesakitan, Emak-emak Berusaha Lerai Bentok Demonstran dan Polisi

Ibu Hamil Histeris Sesak Napas, Bentrok Polisi dan Pendemo Masuk Permukiman

Ibu Hamil Histeris Sesak Napas, Bentrok Polisi dan Pendemo Masuk Permukiman

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

Aparat Pukul Mundur Massa dari Senayan, Jalan Asia Afrika Dibuka Sebagian

Aparat Pukul Mundur Massa dari Senayan, Jalan Asia Afrika Dibuka Sebagian

KRL Line Rangkasbitung Hanya Sampai Kebayoran & Palmerah Imbas Demo di DPR

KRL Line Rangkasbitung Hanya Sampai Kebayoran & Palmerah Imbas Demo di DPR

Jalur Alternatif dan Antisipasi KAI Commuterline Terkait Demo 28 Agustus

Jalur Alternatif dan Antisipasi KAI Commuterline Terkait Demo 28 Agustus

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Stasiun Karet Ditutup Akibat Demo, KAI Commuter Alihkan Penumpang ke BNI City & Sudirman
Transportasi & Logistik
13 menit yang lalu

Stasiun Karet Ditutup Akibat Demo, KAI Commuter Alihkan Penumpang ke BNI City & Sudirman

Bank Mandiri Proyeksi Konsumsi Masyarakat Melandai pada Kuartal III/2025
Ekonomi
30 menit yang lalu

Bank Mandiri Proyeksi Konsumsi Masyarakat Melandai pada Kuartal III/2025

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi
Jasa & Niaga
14 jam yang lalu

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi

2 Skenario jika Uni Eropa Banding Putusan Sengketa Biodiesel WTO
Jasa & Niaga
2 jam yang lalu

2 Skenario jika Uni Eropa Banding Putusan Sengketa Biodiesel WTO

Pengguna LRT Nanti Bisa Bayar Pakai QRIS Tap dan Kredit Visa, Mulai Kapan?
Transportasi & Logistik
2 jam yang lalu

Pengguna LRT Nanti Bisa Bayar Pakai QRIS Tap dan Kredit Visa, Mulai Kapan?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

2

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

3

Sri Mulyani Minta Rumah Subsidi Fokus Juga ke Daerah KEK dan Industri, Batang hingga Morowali

4

Sederet Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus: Setop PHK & Kenaikan UMP 2026

5

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di Ekosistem Gas Bumi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

2

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

3

Sri Mulyani Minta Rumah Subsidi Fokus Juga ke Daerah KEK dan Industri, Batang hingga Morowali

4

Sederet Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus: Setop PHK & Kenaikan UMP 2026

5

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di Ekosistem Gas Bumi