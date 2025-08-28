KRL Line Rangkasbitung Hanya Sampai Kebayoran & Palmerah Imbas Demo di DPR

KRL Rangkasbitung hanya beroperasi hingga Stasiun Kebayoran dan Palmerah akibat demo di DPR. Pengguna diimbau mengikuti arahan petugas dan mencari alternatif stasiun.

Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter kembali melakukan rekayasa perjalanan KRL rute Rangkasbitung Line hanya sampai Stasiun Kebayoran dan Palmerah, imbas kerumunan massa demo yang ricuh dan berkumpul di perlintasan kereta api Tanah Abang—Palmerah.

Hal tersebut disampaikan dalam unggahan di akun resmi X KAI Commuter, @CommuterLine, Kamis (28/8/2025). Di mana rekayasa lalu lintas mulai diberlakukan pada pukul 15.32 WIB.

“Info lanjut saat ini perjalanan Commuter Line Rangkasbitung/Parung Panjang/Serpong-Tanah Abang berjalan hanya sampai Stasiun Kebayoran dan Palmerah, kembali menuju Serpong/Parung Panjang/Rangkasbitung,” tulisnya.

Untuk itu, KAI Commuter mengimbau pengguna KRL untuk tetap ikuti arahan dari petugas.

Adapun pada pukul 15.29 WIB, perjalanan Commuter Line lintas Tanah Abang—Rangkasbitung PP masih menunggu aman untuk diberangkatkan imbas terdapat kerumunan massa demo yang berkumpul di perlintasan kereta api saat aksi penyampaian pendapat di Gedung DPR/MPR.

Kemudian pada sekitar pukul 15.32 WIB, perjalanan Commuter Line Rangkasbitung/Parung Panjang/Serpong-Tanah Abang berjalan hanya sampai Stasiun Kebayoran dan kembali menuju Serpong/Parung Panjang/Rangkasbitung.

Sementara pada sekitar pukul 15.40 WIB, KAI Commuter memberlakukan perjalanan hanya sampai Stasiun Kebayoran dan Palmerah.

Sebelumnya pun VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyampaikan pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipasi dalam operasional dan layanan perjalanan Commuter Line agar pengguna tetap nyaman dan stasiun tetap aman.

Beberapa di antaranya adalah penambahan atau penebalan petugas pengamanan bersama TNI/Polri di stasiun-stasiun yang berada di sekitar pusat lokasi rencana penyampaian aspirasi massa.

Setidaknya sebanyak 154 petugas pengamanan akan disiagakan di stasiun-stasiun tersebut. Di Stasiun Tanah Abang sebanyak 50 personel, Stasiun Palmerah sebanyak 53 personel, Stasiun Kebayoran 24 personel, dan Stasiun Karet sebanyak 27 personel.

Selain itu, KAI Commuter juga akan merekayasa jadwal perjalanan Commuter Line pada sore hingga malam hari secara situasional sesuai dengan kondisi di lintas. KAI Commuter akan memfokuskan perjalanan pada waktu tersebut untuk mengurai kepadatan pengguna, khususnya pada layanan Commuter Line Rangkasbitung.

Kepada seluruh pengguna Commuter Line, diimbau untuk mencari alternatif stasiun keberangkatan dan kedatangan lain selain Stasiun Palmerah. Untuk pengguna tujuan Serpong/Rangkasbitung, dapat naik dan turun di Stasiun Kebayoran. Sedangkan pengguna tujuan Cikarang, Bogor, dan Tangerang, dapat naik dan turun di Stasiun Karet.

“KAI Commuter juga mengimbau masyarakat dan para pengguna untuk selalu menjaga ketertiban dan keselamatan bersama,” tutup Joni.