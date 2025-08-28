Bisnis Indonesia Premium
Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City

Operasional Stasiun Karet dihentikan sementara akibat bentrok demonstran dan polisi. KAI Commuter mengalihkan rute KRL, pengguna diimbau ikuti arahan petugas.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 21:29
Demonstran yang mengendari sepeda motor memadati perempatan di dekat Stasiun Karet, Kamis (28/8/2025)./Bisnis-Dany Saputra
Demonstran yang mengendari sepeda motor memadati perempatan di dekat Stasiun Karet, Kamis (28/8/2025)./Bisnis-Dany Saputra
Ringkasan Berita
  • Operasional Stasiun Karet dihentikan sementara akibat bentrokan antara demonstran dan polisi di sekitar lokasi.
  • KAI Commuter Line melakukan rekayasa perjalanan dengan tidak berhenti di Stasiun Karet dan mengalihkan penumpang ke Stasiun BNI City atau Sudirman.
  • Perjalanan KRL Rangkasbitung Line hanya sampai Stasiun Kebayoran dan Palmerah karena kerumunan massa di perlintasan kereta api Tanah Abang—Palmerah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Operasional Stasiun Karet dihentikan sementara karena situasi di sekitar belum kondusif, imbas bentrok demonstran dan polisi.

"Demi keselamatan dan keamanan pengguna Commuter Line, saat ini perjalanan Commuter Line tujuan Angke/Kampung Bandan ataupun Bekasi/Cikarang sementara waktu tidak berhenti di Stasiun Karet. Sehubungan adanya kerumunan massa di sekitar Stasiun Karet. Alternatif bagi pengguna silakan dapat naik dan turun di Stasiun BNI City ataupun Sudirman. Kami juga mengimbau pengguna untuk mengikuti arahan petugas. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan terima kasih atas pengertiannya," tulis KAI Commuter Line pada akun X, Kamis (28/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis, bentrokan antara demonstran dan polisi terjadi di sekitar Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat, yang mengarah ke Stasiun Karet. 

Dengan diskresi tersebut, KRL otomatis tidak berhenti di Stasiun Karet saat polisi menembakkan gas air mata di sekitar area bawah flyover Karet.

Momen itu terjadi sekitar pukul 21.00 WIB, ketika demonstran dengan konvoi sepeda motor memadati area dekat Stasiun Karet.

Saat gas air mata ditembakkan, otomatis naik turun penumpang di Stasiun Karet tidak diberlakukan lantaran situasi tidak kondusif.

Beberapa warga yang memasuki Stasiun Karet setelah jalanan bebas dari demonstran, diminta oleh petugas PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI untuk naik dari Stasiun BNI City.

Para petugas KCI, satpam, pengemudi ojol hingga warga sekitar terlihat berteduh sejenak di Stasiun Karet, dengan wajah diolesi pasta gigi di bagian bawah mata. Hal itu lantaran gas air mata sempat terasa hingga Stasiun Karet ketika demonstran dipukul mundur ke arah Sudirman.

Adapun, KAI Commuter melakukan rekayasa perjalanan KRL rute Rangkasbitung Line hanya sampai Stasiun Kebayoran dan Palmerah, imbas kerumunan massa demo yang ricuh dan berkumpul di perlintasan kereta api Tanah Abang—Palmerah. 

Hal tersebut disampaikan dalam unggahan di akun resmi X KAI Commuter, @CommuterLine, Kamis (28/8/2025). Di mana rekayasa lalu lintas mulai diberlakukan pada pukul 15.32 WIB. 

“Info lanjut saat ini perjalanan Commuter Line Rangkasbitung/Parung Panjang/Serpong-Tanah Abang berjalan hanya sampai Stasiun Kebayoran dan Palmerah, kembali menuju Serpong/Parung Panjang/Rangkasbitung,” tulisnya. 

Untuk itu, KAI Commuter mengimbau pengguna KRL untuk tetap ikuti arahan dari petugas. 

Pada pukul 15.29 WIB, perjalanan Commuter Line lintas Tanah Abang—Rangkasbitung PP masih menunggu aman untuk diberangkatkan imbas terdapat kerumunan massa demo yang berkumpul di perlintasan kereta api saat aksi penyampaian pendapat di Gedung DPR/MPR. 

Kemudian pada sekitar pukul 15.32 WIB, perjalanan Commuter Line Rangkasbitung/Parung Panjang/Serpong-Tanah Abang berjalan hanya sampai Stasiun Kebayoran dan kembali menuju Serpong/Parung Panjang/Rangkasbitung. 

Sementara pada sekitar pukul 15.40 WIB, KAI Commuter memberlakukan perjalanan hanya sampai Stasiun Kebayoran dan Palmerah. 

Penulis : Dany Saputra
Editor : Aprianus Doni Tolok

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City
Transportasi & Logistik
11 menit yang lalu

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City

2 Skenario jika Uni Eropa Banding Putusan Sengketa Biodiesel WTO
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

2 Skenario jika Uni Eropa Banding Putusan Sengketa Biodiesel WTO

Pengguna LRT Nanti Bisa Bayar Pakai QRIS Tap dan Kredit Visa, Mulai Kapan?
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Pengguna LRT Nanti Bisa Bayar Pakai QRIS Tap dan Kredit Visa, Mulai Kapan?

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi
Jasa & Niaga
13 jam yang lalu

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi

Pengusaha Ungkap Sederet Indikasi Daya Beli Masyarakat Melemah Kuartal III/2025
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Pengusaha Ungkap Sederet Indikasi Daya Beli Masyarakat Melemah Kuartal III/2025

Bank Mandiri: Pertanian-Manufaktur Perlu Digenjot untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
Ekonomi
1 jam yang lalu

Bank Mandiri: Pertanian-Manufaktur Perlu Digenjot untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

