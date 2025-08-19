Bisnis Indonesia Premium
Sejumlah Rute Terhambat pada Selasa (19/8) Pagi, Transjakarta Minta Maaf

Transjakarta minta maaf atas gangguan rute akibat hujan deras di Jakarta pada Selasa (19/8/2025) pagi. Pengguna disarankan cek info via aplikasi dan media sosial.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 15:44
Bus listrik Transjakarta melintas di kawasan senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025). Bisnis/Robby Fathan
Bus listrik Transjakarta melintas di kawasan senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025). Bisnis/Robby Fathan
Ringkasan Berita
  • Transjakarta meminta maaf atas terhambatnya sejumlah rute pada Selasa pagi akibat hujan deras yang menyebabkan kepadatan lalu lintas di berbagai titik di Jakarta.
  • Beberapa rute yang terdampak termasuk Koridor 13, UKI-Cawang, dan Tol Halim, dengan upaya penguatan operasi dilakukan untuk mengatasi lonjakan penumpang.
  • Pengguna Transjakarta disarankan memantau kondisi jalan melalui aplikasi TJ: Transjakarta atau media sosial resmi untuk mendapatkan informasi terkini.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyampaikan permintaan maaf atas terhambatnya sejumlah rute pada Selasa (19/8/2025) pagi—seiring dengan hujan deras yang mengguyur Jakarta.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menyampaikannya pihaknya terus berkomitmen memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan, di segala kondisi. Selasa pagi, dilaporkan terjadi sejumlah kepadatan yang berdampak pada layanan Transjakarta.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami saat menggunakan layanan Transjakarta pagi ini, kami terus berupaya tetap memberikan pelayanan yang aman dan nyaman untuk seluruh pelanggan. Kami telah menempatkan petugas di titik-titik krusial, agar bisa membantu mengurai kepadatan dan perjalanan pelanggan bisa lebih lancar,” ucapnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/8/2025).

Bukan hanya Transjakarta, layanan mikrotrans pun ikut terhambat dengan kepadatan dan penumpukan kendaraan yang terjadi di beberapa titik.

Sejumlah layanan Transjakarta yang terdampak antara lain, Koridor 13. Di mana kemacetan terjadi dari Puri Beta menuju Petukangan (Tegal Mampang). Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Transjakarta melakukan penguatan operasi di poros Tegal Mampang - JORR.

Kemudian di UKI, Cawang, dan sekitarnya, di mana lalu lintas padat di area UKI menuju BNN dan Tanjung Priok, yang mengakibatkan antrean bus di Halte Cawang Sentral. Selain itu, ada pekerjaan galian di Penas Kalimalang yang berdampak pada rute 7, 9, 10, serta beberapa rute non-BRT seperti 5C, 7C, 7D, 7P, 7W, 9A, 9C, D11, dan JAK75.

Terhambatnya Transjakarta di Tol Halim: Kemacetan di pintu keluar Tol Halim memengaruhi operasional rute B11, B21, B41, dan 7P. Wilayah lain juga dilaporkan terjadi kemacetan di area Pemuda Rawamangun (berdampak pada rute 4C, 4D, 4K), Pondok Indah (rute 8, S21, JAK.102), dan Palmerah (rute 8C dan 9E).

Ayu menyampaikan bahwa para pengguna Transjakarta dapat memantau kondisi jalan dan kepadatan melalui aplikasi maupun media sosial resmi.

"Untuk mendapatkan informasi terkini seputar layanan Transjakarta, pelanggan bisa mengakses melalui aplikasi TJ: Transjakarta atau melalui media sosial media Transjakarta,” tutup Ayu.

Melihat unggahan dalam akun resmi @infotije, kemacetan dan kepadatan dilaporkan sejak pukul 07.00 WIB di exit Tol Halim.

Sementara layanan Mikrotrans Jak47 rute Pasar Minggu—Ciganjur via KB Ragunan mengalami keterlambatan kedatangan karena adanya kepadatan lalu lintas di sekitar Jalan M. Kahfi, Jl. Cilandak KKO, dan Jl. Ragunan Raya.

Selain itu, Transjakarta 4B rute Manggarai—Universitas Indonesia mengalami keterlambatan karena adanya kepadatan lalu lintas di sekitar Pancoran.

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

