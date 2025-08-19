Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Belanja Perpajakan Transportasi dan Pergudangan Melonjak di 2026, Capai Rp43,6 Triliun

Belanja perpajakan sektor transportasi dan pergudangan diproyeksikan mencapai Rp43,6 triliun pada 2026, didorong oleh peningkatan penumpang dan insentif pajak.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 12:02
Share
KAI Commuter mendatangkan secara bertahap sarana KRL baru dari PT INKA (Persero) dan CRRC. Terkini, KAI Commuter kembali telah mendatangkan Train Set (TS) atau rangkaian ke-6 dan ke-7 dari CRRC, Jumat, 23 Mei 2025. / commuterline.id
KAI Commuter mendatangkan secara bertahap sarana KRL baru dari PT INKA (Persero) dan CRRC. Terkini, KAI Commuter kembali telah mendatangkan Train Set (TS) atau rangkaian ke-6 dan ke-7 dari CRRC, Jumat, 23 Mei 2025. / commuterline.id
Ringkasan Berita
  • Belanja perpajakan untuk sektor transportasi dan pergudangan diproyeksikan mencapai Rp43,6 triliun pada 2026, meningkat signifikan dari Rp18,3 triliun pada 2021.
  • Peningkatan belanja perpajakan ini didorong oleh melonjaknya jumlah penumpang transportasi umum dan insentif pajak seperti PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum.
  • Pemerintah juga memberikan insentif tambahan seperti pengurangan dasar pengenaan pajak untuk biaya transportasi dan dukungan bagi kendaraan listrik, guna memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Tren subsidi pajak berupa pengurangan, penghapusan, maupun ditanggung pemerintah alias belanja perpajakan untuk sektor transportasi dan pergudangan terpantau terus mengalami kenaikan. Pada 2026 diestimasikan capai rekor tertinggi senilai Rp43,6 triliun.

Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, terlihat tren belanja perpajakan sektor tersebut konsisten meningkat—setidaknya sejak 2021.

Pada 2021, estimasi belanja yang pemerintah keluarkan senilai Rp18,3 triliun untuk transportasi dan pergudangan. Kemudian meningkat menjadi 23,1 triliun pada 2022 dan mencapai 26,3 triliun.

Tahun berikutnya, belanja pajak diestimasikan mencapai Rp29,4 triliun dan pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp39,7 triliun. Artinya dalam kurun waktu enam tahun terakhir, terdapat kenaikan belanja sekitar Rp25,3 triliun.

Bahkan, sektor transportasi dan pergudangan ini termasuk dalam lima teratas dengan belanja paling jumbo untuk 2026. Didahului oleh industri pengolahan Rp141,7 triliun, pertanian kehutanan, dan perikanan senilai Rp63,8 triliun, perdagangan Rp59,3 triliun, serta jasa keuangan dan asuransi senilai Rp54,4 triliun.

Sementara mengutip buku Laporan Belanja Perpajakan 2023 milik Kementerian Keuangan, peningkatan belanja pajak tersebut sejalan dengan melonjaknya jumlah penumpang transportasi umum.

Baca Juga

“Peningkatan jumlah penumpang angkutan umum mendorong naiknya pemanfaatan skema insentif PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum di sektor transportasi dan pergudangan,” tulis dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (19/8/2025).

Tercermin misalnya dari angkutan kereta. Secara kumulatif, jumlah penumpang kereta seluruh jenis, selama Januari–Juni 2025 mencapai 261,8 juta orang atau naik 9,27% year on year (YoY).

Selain PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum, pemerintah juga memberikan fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak (DPP) untuk biaya transportasi bagi freight forwarding dengan estimasi pada 2026 mencapai Rp8,1 triliun.

Belum lagi, pemerintah punya sederet insentif bagi kendaraan bermotor, utamanya mobil listrik yang tengah didorong secara massif.

Adapun, sektor transportasi dan pergudangan diharapkan terus memperkuat kontribusi bagi perekonomian nasional pada 2026.

Untuk itu, pemerintah mengupayakan berbagai langkah strategis guna memperkuat kinerja sektor-sektor tersebut, melalui pengembangan destinasi wisata super prioritas/prioritas regeneratif.

“Serta beberapa langkah perbaikan logistik seperti dukungan logistik dalam perluasan program MBG, dan integrasi cold storage dalam proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” sebagai tertulis dalam dokumen tersebut, dikutip pada Senin (18/8/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs
Premium
6 menit yang lalu

Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs

Energi Pemulihan Medco (MEDC) Hadapi Banjir Pasokan Minyak
Premium
1 jam yang lalu

Energi Pemulihan Medco (MEDC) Hadapi Banjir Pasokan Minyak

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kemenkeu Kerek Estimasi Belanja Pajak 2025 jadi Rp515 Triliun, Efek Stimulus?

Kemenkeu Kerek Estimasi Belanja Pajak 2025 jadi Rp515 Triliun, Efek Stimulus?

Kemenkeu Proyeksi Belanja Perpajakan 2025 Capai Rp445,5 Triliun

Kemenkeu Proyeksi Belanja Perpajakan 2025 Capai Rp445,5 Triliun

Transportasi dan Logistik Absen dalam Pidato Prabowo, Bukan Prioritas?

Transportasi dan Logistik Absen dalam Pidato Prabowo, Bukan Prioritas?

MBG dan Kopdes Merah Putih Diharapkan Kerek Sektor Transportasi dan Pergudangan

MBG dan Kopdes Merah Putih Diharapkan Kerek Sektor Transportasi dan Pergudangan

Pos Indonesia Gandeng RestockTech, Optimalkan Aset Gudang

Pos Indonesia Gandeng RestockTech, Optimalkan Aset Gudang

Pendapatan Naik, Leyand (LAPD) Pacu Gudang Baru

Pendapatan Naik, Leyand (LAPD) Pacu Gudang Baru

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026

Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?

Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tak Hanya Konglomerat, Pedagang Eceran Bakal Disasar Kepatuhan Pajaknya
Pajak
6 menit yang lalu

Tak Hanya Konglomerat, Pedagang Eceran Bakal Disasar Kepatuhan Pajaknya

Belanja Perpajakan Transportasi dan Pergudangan Melonjak di 2026, Capai Rp43,6 Triliun
Transportasi & Logistik
33 menit yang lalu

Belanja Perpajakan Transportasi dan Pergudangan Melonjak di 2026, Capai Rp43,6 Triliun

Kemendagri Heran Harga Beras Makin Mahal Meski Ada Operasi Pasar Bulog
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Kemendagri Heran Harga Beras Makin Mahal Meski Ada Operasi Pasar Bulog

Target Ambisius, Sri Mulyani Incar Pajak Orang Super Kaya dan Konglomerasi
Pajak
1 jam yang lalu

Target Ambisius, Sri Mulyani Incar Pajak Orang Super Kaya dan Konglomerasi

Perang Tarif Trump Percepat Ekspansi China ke Global South
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Perang Tarif Trump Percepat Ekspansi China ke Global South

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

Bulog- Bapanas Fokus Amankan Beras, Dapat Anggaran Rp22,73 Triliun

4

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

5

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

Bulog- Bapanas Fokus Amankan Beras, Dapat Anggaran Rp22,73 Triliun

4

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

5

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan