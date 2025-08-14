Bisnis Indonesia Premium
Pos Indonesia Gandeng RestockTech, Optimalkan Aset Gudang

Pos Indonesia dan RestockTech berkolaborasi untuk mengoptimalkan aset gudang, mendukung UMKM, dan memperluas jangkauan produk lokal ke pasar global.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 19:53
RestockTech melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pos Properti Indonesia, mengenai kerja sama pemanfaatan bangunan milik PT Pos Indonesia (Persero).
RestockTech melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pos Properti Indonesia, mengenai kerja sama pemanfaatan bangunan milik PT Pos Indonesia (Persero).

Bisnis.com, JAKARTA—PT Cerita Restock Teknologi Amannah Tbk. (RestockTech), perusahaan teknologi yang bergerak di bidang pergudangan menjalin kerja sama strategis dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan PT Pos Properti Indonesia.

RestockTech melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pos Properti Indonesia, mengenai kerja sama pemanfaatan bangunan milik PT Pos Indonesia (Persero).

Penandatanganan ini bertujuan untuk mendukung ekosistem bisnis tenant Pos Properti sekaligus memperkuat sinergi antar lini bisnis dan mitra strategis. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur logistik dan distribusi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, serta membantu memperluas jangkauan produk lokal ke pasar global.

Endy P.R. Abdurrahman, Plt. Direktur Utama Pos Indonesia, menyampaikan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi peran perseroan dalam ekosistem logistik modern yang terintegrasi dengan teknologi.

Dengan jaringan distribusi nasional, ditambah dukungan fasilitas properti yang dikelola secara profesional oleh Pos Properti, pihaknya optimistis dapat memberikan solusi logistik yang efisien, kompetitif, dan mampu membuka akses pasar global bagi UMKM Indonesia.

“Ini bukan sekadar kolaborasi bisnis, tetapi juga komitmen nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/8/2025).

Junita Roemawi, Direktur Pos Properti Indonesia, menambahkan momen ini menegaskan komitmen perusahaan dalam akselerasi strategi, memperkuat kolaborasi, dan menjaga konsistensi langkah dalam mencapai target kinerja 2025.

"Hal ini sekaligus menghadirkan inovasi ruang bisnis strategis yang mendorong pertumbuhan UMKM," imbuhnya.

M. Audi Vialdo, CEO RestockTech, menyampaikan sejak berdiri pada 2020, perusahaan telah menjadi mitra penting dalam pemberdayaan UMKM melalui solusi end-to-end yang mengintegrasikan teknologi finansial, ekosistem ritel, distribusi, dan manajemen rantai pasok.

Dalam kiprahnya, RestockTech telah bermitra berbagai lembaga dan institusi strategis, termasuk Kementerian Koperasi & UMKM, SMESCO, serta penyedia sistem omnichannel dan pusat pemenuhan terkemuka.

“RestockTech berkomitmen membantu brand lokal tumbuh melalui teknologi pergudangan dan logistik yang terintegrasi, ditunjang lokasi pergudangan yang strategis dan representatif. Bergabungnya PT Pos Indonesia dan PT Pos Properti Indonesia memperkuat ekosistem kami dalam mewujudkan tujuan tersebut,” ujarnya.

PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah lama menjadi tulang punggung layanan pos dan logistik nasional, membawa kekuatan infrastruktur, dan jaringan distribusi yang luas.

Sementara itu, PT Pos Properti Indonesia sebagai pengelola asset PosIND, akan mempersiapkan lokasi pergudangan strategis yang akan diintegrasikan dengan sistem teknologi RestockTech. Sinergi ini diharapkan mampu memangkas hambatan logistik, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat ekspansi produk lokal hingga ke pasar internasional.

PT Pos Properti Indonesia merupakan anak usaha PT Pos Indonesia (Persero) yang berdiri sejak 2013. Pos Properti berfokus pada optimalisasi dan pengembangan aset milik PT Pos Indonesia (Persero) melalui pengelolaan gedung, penyewaan, pengembangan properti, hospitality, hingga jasa konstruksi.

RestockTech saat ini mengoperasikan fasilitas pergudangan representatif dengan sistem manajemen modern berbasis teknologi digital, serta layanan fulfillment dan distribusi terintegrasi untuk membantu UMKM mengelola kegiatan operasional secara efisien.

Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan

