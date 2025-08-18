Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

Prabowo alokasikan Rp57,7 triliun untuk 770.000 rumah di 2026, namun target 3 juta rumah sulit tercapai. Investor kurang tertarik, BUMN perlu berperan lebih.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 17:23
Share
Foto udara proyek pembangunan perumahan di kawasan Cikadut, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/1/2025)/JIBI/Bisnis/Rachman
Foto udara proyek pembangunan perumahan di kawasan Cikadut, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/1/2025)/JIBI/Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran sebesar Rp57,7 triliun untuk mendukung pembangunan 770.000 rumah rakyat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Dalam penjelasannya, alokasi pembangunan 770.000 unit rumah tersebut bakal direalisasikan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga renovasi rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Total jumlah rumah yang akan dapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah," kata Prabowo dalam Pidato Presiden RI tentang RUU APBN TA 2026 Beserta Nota Keuangannya, Jumat (15/8/2025).

Nantinya, tambah Prabowo, 770.000 unit rumah itu akan dibangun di wilayah perkotaan dan pesisir yang ada di seluruh Indonesia.

Melengkapi pernyataan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap total anggaran yang bakal digelontorkan untuk sektor perumahan mencapai Rp57,7 triliun untuk mendukung pembangunan hingga renovasi rumah rakyat.

Perinciannya, sebesar Rp33,5 triliun anggaran disiapkan oleh APBN untuk program FLPP. Di mana, program ini juga bakal ditopang injeksi dari PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebesar Rp6,6 triliun.

Baca Juga

"Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan mencapai Rp33,5 triliun kemudian kita masih blending dengan SMF Rp6,6 triliun itu untuk membiayai pemilikan rumah untuk MBR," kata Sri Mulyani dikutip dari YouTube Kemenkeu RI, Senin (18/8/2025).

Kemudian, pemerintah juga menyediakan Standar Biaya Khusus (SBK) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) senilai Rp5,6 triliun.

Selanjutnya, anggaran perumahan itu juga bakal digunakan untuk pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp8,6 triliun untuk 373.939 unit rumah.

Terakhir, pemerintah juga menganggarkan pemberian insentif fiskal berupa bebas pajak atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk 40.000 unit rumah komersial dengan anggaran Rp3,4 triliun.

Apabila pemerintah hanya mampu memenuhi pembangunan dan renovasi pada 770.000 unit rumah, artinya terdapat selisih sekitar 2,3 juta unit rumah yang perlu direalisasikan menggunakan anggaran non-APBN untuk mengejar capaian program 3 juta rumah pada 2026.

Minat Investor

Menanggapi hal itu, Head of Research & Consulting CBRE Indonesia, Anton Sitorus menjelaskan bahwa selisih anggaran perumahan rakyat itu akan berat apabila dikejar melalui skema investasi.

Anton menilai, hal itu terjadi lantaran bisnis rumah subsidi dinilai tidak memiliki margin yang besar. Sehingga, akan berat untuk menarik minat investor.

"Kalau terkait sama perumahan untuk rakyat kemungkinan besar tuh ya pemerintah harus inisiatif sebagai pendorong utamanya. Investor itu gak terlalu tertarik di sektor perumahan rakyat karena kenapa? Karena kalau perumahan rakyat ini gak ada untungnya," jelasnya kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).

Sebagai alternatif, Anton menyebut pemerintah perlu lebih giat mendorong kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perumahan seperti PT Perumnas (Persero) untuk turut berkontribusi menyuplai perumahan rakyat.

Kendati demikian, dia menyebut sejatinya target pembangunan 3 juta rumah masih tidak realistis. Dia memproyeksikan program ini masih belum maksimal realisasinya pada tahun depan.

"Ya susah, dari awal pertama kali diluncurkan juga kan saya udah seringkali ngomong bahwa 3 juta [rumah] itu gak mungkin lah, gak realistis lah," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
7 menit yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say
Premium
37 menit yang lalu

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bukan 2 Juta, Pemerintah Cuma Target Renovasi 373.939 Rumah pada 2026

Bukan 2 Juta, Pemerintah Cuma Target Renovasi 373.939 Rumah pada 2026

Program 3 Juta Rumah: APBN 2026 Cuma Danai 770.000 Unit

Program 3 Juta Rumah: APBN 2026 Cuma Danai 770.000 Unit

Kuota Rumah Subsidi 2026 Ditargetkan 350.000 Unit, Nilainya Rp40,1 Triliun

Kuota Rumah Subsidi 2026 Ditargetkan 350.000 Unit, Nilainya Rp40,1 Triliun

Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

Tok! Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Buruh Jadi 50.000 Unit

Tok! Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Buruh Jadi 50.000 Unit

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan

Anggaran Rp43 Triliun Disiapkan untuk Renovasi 2 Juta Rumah Tahun Depan

Anggaran Rp43 Triliun Disiapkan untuk Renovasi 2 Juta Rumah Tahun Depan

Kawasan Dharmasraya dan Padang Terpilih Jalankan Program Permukiman dan Sanitasi 2025

Kawasan Dharmasraya dan Padang Terpilih Jalankan Program Permukiman dan Sanitasi 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Anggaran Bulog Rp22,73 Triliun di 2026, Cukup untuk Amankan Beras?
Jasa & Niaga
14 menit yang lalu

Anggaran Bulog Rp22,73 Triliun di 2026, Cukup untuk Amankan Beras?

LNG Rusia yang Kena Sanksi AS Berlayar Menuju Asia Cari Pembeli
Ekonomi Global
17 menit yang lalu

LNG Rusia yang Kena Sanksi AS Berlayar Menuju Asia Cari Pembeli

Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Proyek Apa Saja?
Infrastruktur
35 menit yang lalu

Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Proyek Apa Saja?

Kontras Angan & Rencana Energi Prabowo: Target Listrik EBT 100% Muskil Terwujud
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Kontras Angan & Rencana Energi Prabowo: Target Listrik EBT 100% Muskil Terwujud

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026
Properti
1 jam yang lalu

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'

2

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

3

Pro Kontra Daerah Lomba Kerek Tarif PBB, Efek Efisiensi atau Kegagalan UU HKPD?

4

PGN: Pasokan Gas di Jawa Barat dan Sumatra Mulai Stabil

5

Trump Tunda Rencana Tarif Tambahan untuk China atas Impor Minyak Rusia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Lewotobi Laki-laki Kembali Erupsi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'

2

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

3

Pro Kontra Daerah Lomba Kerek Tarif PBB, Efek Efisiensi atau Kegagalan UU HKPD?

4

PGN: Pasokan Gas di Jawa Barat dan Sumatra Mulai Stabil

5

Trump Tunda Rencana Tarif Tambahan untuk China atas Impor Minyak Rusia