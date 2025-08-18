Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Proyek Apa Saja?

Presiden Prabowo menetapkan anggaran Kementerian PU Rp118,5 triliun di RAPBN 2026 untuk proyek jalan tol, jalan nasional, jembatan, bandara, pelabuhan, dan irigasi.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 18:02
Share
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat meninjau progres pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo di Kab. Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (16/11/2024) - Dok. Kementerian PU.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat meninjau progres pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo di Kab. Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (16/11/2024) - Dok. Kementerian PU.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal mendapatkan anggaran Rp118,5 triliun dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026. Apabila dibandingkan dengan pagu efektif Kementerian PU TA 2025, anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp73 triliun.

Meski demikian, Kementerian yang dipimpin oleh Dody Hanggodo ini telah mengusulkan tambahan anggaran Rp12,5 triliun pada 2025. Sehingga, posisi anggaran Kementerian PU TA 2025 menjadi Rp86 triliun.

Artinya, anggaran yang tertuang dalam RAPBN 2026 sebesar Rp118,5 triliun naik sekitar 37,79% dibanding pagu akhir Kementerian PU pada 2025 yang sebesar Rp86 triliun.

Adapun proyek-proyek infrastruktur yang akan digarap, mengacu dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2026 ditetapkan bahwa pemerintah hanya akan membangun jalan bebas hambatan atau jalan tol baru sepanjang 28,19 kilometer (Km).

Selain itu, pemerintah juga akan melaksanakan pembangunan jalan nasional sepanjang 194,75 km, preservasi jalan nasional sepanjang 1.507,08 Km dan pembangunan jembatan sepanjang 3.954,74 meter.

Baca Juga

Kemudian, infrastruktur dasar yang akan dibangun pada tahun depan mencakup pembangunan flyover/underpass, pengembangan bandara dan pelabuhan, hingga pembangunan Bendungan on going serta rehabilitasi jaringan irigasi.

Hingga saat ini, belum diketahui pasti berapa total anggaran infrastruktur pemerintahan Presiden Prabowo pada TA 2026. Berbeda dengan masa kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), pada rezim Presiden Prabowo anggaran infrastruktur dilebur ke dalam Anggaran Fungsi Ekonomi yang ditetapkan sebesar Rp820,4 triliun pada RAPBN 2026.

Selain mencakup anggaran infrastruktur, anggaran Fungsi Ekonomi itu juga mencakup biaya untuk pelaksanaan penyaluran subsidi LPG, penyaluran subsidi bunga KUR, hingga penyaluran subsidi BBM tertentu seperti solar.

"Anggaran Fungsi Ekonomi dilaksanakan oleh beberapa K/L yang mengemban fungsi ekonomi di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Digital, Otorita Ibu Kota Nusantara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (18/8/2025).

Dalam buku itu juga dijelaskan, anggaran Fungsi Ekonomi itu utamanya akan digunakan untuk mendukung agenda pemerintah diantaranya, melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur dan penguatan ketahanan pangan.

Kemudian, anggaran Fungsi Ekonomi juga akan digunakan untuk pemberdayaan ketahanan energi, optimalisasi pemanfaatan TIK dan bantuan subsidi kepada MBR, UMKM, petani, dan nelayan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. 

Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memang mengakui bahwa anggaran infrastruktur pada era Presiden Prabowo Subianto tidak akan berdiri sendiri.

Dia menjelaskan, pada periode ini pos infrastruktur dialokasikan untuk mendukung program Prioritas seperti Swasembada Pangan hingga Sekolah Rakyat.

"[Besaran Anggaran Infrastruktur] belum ada, berarti nanti menjadi bagian dari apa yang untuk mendukung Swasembada Pangan, Sekolah Rakyat, jadi bagian dari situ tidak berdiri sendiri," jelas Diana saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jumat (15/8/2025).

Khusus di Kementerian PU, tambah Diana, pihaknya akan fokus pada pengembangan Daerah Irigasi (DI), penyelesaian pembangunan Bendungan hingga Sekolah Rakyat pada tahun depan.

Berikut daftar proyek infrastruktur yang akan dibangun pemerintah pada 2026:

1. Pembangunan Jalan Nasional 194,75 Km

2. Preservasi Jalan Nasional 1.507,08 km

3. Pembangunan Jalan Tol 28,19 Km

4. Pembangunan Jembatan sepanjang 3.954,74 meter

5. Pembangunan Flyover/underpass sepanjang 362,71 meter

6. Pengembangan dua unit Bandara

7. Pengembangan Pelabuhan Patimban (proyek I dan II)

8. Pembangunan Bendungan 15 Bendungan on going

9. Pembangunan Jaringan Irigasi 4.000 Ha

10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 100.000 Ha

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
7 menit yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say
Premium
37 menit yang lalu

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Proyek Bendungan Way Apu Masih Terkendala Amdal dan Izin Hutan

Proyek Bendungan Way Apu Masih Terkendala Amdal dan Izin Hutan

Proyek Bendungan Jragung Rp2,3 Triliun Ditargetkan Rampung September 2026

Proyek Bendungan Jragung Rp2,3 Triliun Ditargetkan Rampung September 2026

Pengerjaan Jalan Bayang-Alahan Panjang di Sumbar Ditarget Rampung Akhir 2025

Pengerjaan Jalan Bayang-Alahan Panjang di Sumbar Ditarget Rampung Akhir 2025

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Kementerian PU Minta Tambahan Anggaran Rp68,8 Triliun di 2026

Kementerian PU Minta Tambahan Anggaran Rp68,8 Triliun di 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Anggaran Bulog Rp22,73 Triliun di 2026, Cukup untuk Amankan Beras?
Jasa & Niaga
14 menit yang lalu

Anggaran Bulog Rp22,73 Triliun di 2026, Cukup untuk Amankan Beras?

LNG Rusia yang Kena Sanksi AS Berlayar Menuju Asia Cari Pembeli
Ekonomi Global
17 menit yang lalu

LNG Rusia yang Kena Sanksi AS Berlayar Menuju Asia Cari Pembeli

Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Proyek Apa Saja?
Infrastruktur
35 menit yang lalu

Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Proyek Apa Saja?

Kontras Angan & Rencana Energi Prabowo: Target Listrik EBT 100% Muskil Terwujud
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Kontras Angan & Rencana Energi Prabowo: Target Listrik EBT 100% Muskil Terwujud

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026
Properti
1 jam yang lalu

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'

2

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

3

Pro Kontra Daerah Lomba Kerek Tarif PBB, Efek Efisiensi atau Kegagalan UU HKPD?

4

PGN: Pasokan Gas di Jawa Barat dan Sumatra Mulai Stabil

5

Trump Tunda Rencana Tarif Tambahan untuk China atas Impor Minyak Rusia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Lewotobi Laki-laki Kembali Erupsi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'

2

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

3

Pro Kontra Daerah Lomba Kerek Tarif PBB, Efek Efisiensi atau Kegagalan UU HKPD?

4

PGN: Pasokan Gas di Jawa Barat dan Sumatra Mulai Stabil

5

Trump Tunda Rencana Tarif Tambahan untuk China atas Impor Minyak Rusia