Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pro Kontra Daerah Lomba Kerek Tarif PBB, Efek Efisiensi atau Kegagalan UU HKPD?

Sejumlah daerah menaikkan tarif PBB akibat efisiensi anggaran pusat dan pelaksanaan UU HKPD, meski Mendagri membantah kaitan langsung dengan efisiensi anggaran.
Dany Saputra, Surya Dua Artha Simanjuntak
Dany Saputra & Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 19:37
Share
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Dalam unjuk rasa yang dihadiri sekitar 100 ribu warga itu menuntut Bupati Pati Sudewo agar mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan sejumlah kebijakannya tidak pro ke masyarakat. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Dalam unjuk rasa yang dihadiri sekitar 100 ribu warga itu menuntut Bupati Pati Sudewo agar mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan sejumlah kebijakannya tidak pro ke masyarakat. ANTARA FOTO/Aji Styawan

Bisnis.com, JAKARTA -- Tren sejumlah pemerintah daerah alias Pemda yang berloma menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) memunculkan beragam spekulasi. Ada yang menyebut bahwa kebijakan itu muncul karena imbas dari efisiensi transfer ke daerah (TKD) hingga dugaan mengenai kegagalan pelaksanaan Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Soal yang pertama, pemerintah akan memangkas anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemangkasan anggaran TKDD itu sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang digembar-gemborkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam catatan Bisnis, postur anggaran TKDD pada RAPBN 2026 hanya direncanakan sebesar Rp650 triliun. Angka ini turun Rp214,1 triliun atau 24,7% dibandingkan dengan outlook tahun 2025 yang direncanakan sebesar Rp864,1 triliun. 

Selain itu, alokasi anggaran TKDD pada RAPBN 2026 itu juga terendah sejak 5 tahun terakhir. Sekadar catatan pada tahun 2021 realisasi TKDD menembus angka Rp785,7 triliun, setahun kemudian angka itu naik menjadi Rp816,2 triliun pada 2021, tahun 2023 naik jadi Rp881,4 triliun, turun ke angka Rp863,5 triliun pada 2024, dan diperkirakan menjadi Rp864,06 triliun pada tahun 2025. 

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintah memang sedang mendorong terus efisiensi belanja, termasuk memastikan belanja TKD tetap efisien. "Sehingga ke depan TKD bukan satu satunya instrument pemerataan kesejahteraan masyarakat," kata Prabowo di DPR, Jumat (15/8/2025). 

Sementara itu untuk dugaan yang kedua, UU HKPD sejatinya ingin mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah dan berupaya menekan ketergantungan daerah terhadap dana tranfser dari pemerintah pusat. Skema opsen yang kemudian memicu kenaikan pajak kendaraan bermotor di hampir seluruh wilayah Indonesia hingga kenaikan PBB-P2 konsekuensi dari kebijakan tersebut.

Baca Juga

Namun demikian, kenaikan PBB-P2 yang mencapai ribuan persen itu menjadi catatan tersendiri. PBB adalah jenis pajak yang relatif telah lama diterapkan. Upaya menaikkan tarif PBB membuktikan UU HKPD belum cukup mampu mendorong daerah untuk berinovasi demi kemandirian fiskal mereka. 

Di sisi lain, pemerintah pusat sejatinya memiliki peluang untuk mengintervensi tarif tinggi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pasalnya dalam Pasal 97 ayat 1 secara tegas disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi daerah. 

Kemampuan Fiskal Terbatas 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yang diolah Bisnis, memang masih ada ratusan kabupaten/kota yang masih sangat bergantung kepada dana TKD.

Sebagai perbandingan, APBD 2024 dari 510 kabupaten/kota yang dihimpun Bisnis, ada 166 kabupaten/kota dengan PAD di bawah Rp100 miliar; 158 kabupaten/kota dengan PAD di kisaran Rp100—250 miliar; dan 186 kabupaten/kota dengan PAD di atas Rp250 miliar.

Bahkan ada 232 kabupaten/kota yang persentase PAD terhadap total pendapatan daerahnya di bawah 10%, yang menunjukkan hampir separuh kabupaten/kota masih sangat tergantung kepada TKD sebagai sumber utama pendapatan daerah.

Misalnya Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan yang hanya memiliki PAD sebesar Rp1,39 miliar dalam APBD 2024 atau hanya setara 0,15% dari total pendapatan daerah Mamberamo Tengah sebesar Rp938,26 miliar. Artinya, hampir 99% pendapatan daerah Mamberamo Tengah berasal dari dana TKD pemerintah pusat.

Sebaliknya, hanya ada 7 kabupaten/kota yang persentase PAD terhadap total pendapatan daerahnya di atas 50%. Semuanya ada di Jawa-Bali yaitu Jakarta, DKI Jakarta; Kota Semarang, Jawa Tengah; Surabaya, Jawa Timur; Badung, Bali; Gianyar, Bali; Kabupaten Tangerang, Banten; dan Cilegon, Banten.

Ratusan kabupaten/kota yang masih bergantung kepada dana TKD memang terkonsentrasi di luar Pulau Jawa, yang menandakan adanya potensi ketimpangan yang semakin besar antara daerah maju dan tertinggal apabila efisiensi TKD tidak dilaksanakan secara hati-hati.

10 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota PAD di bawah Rp100 miliar terbanyak yaitu Sumatera Utara (14), Nusa Tenggara Timur (14), Sulawesi Utara (11), Sulawesi Tenggara (11), Bengkulu (9), Maluku (8), Papua Pegunungan (8), Papua (7), Aceh (7), dan Lampung (6).

Apa Kata Pemerintah?

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan dampak dari pemberlakukan efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat.

Tito menjelaskan bahwa kenaikan PBB-P2 sebetulnya adalah konsekuensi pelaksanaan Undang-Undang (UU) tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). UU itu mengatur bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi di daerahnya.

Aturan turunan dari UU HKPD, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2023 mengatur bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk NJOP serta PBB-P2 harus berlandaskan peraturan daerah (perda). Kemudian, besaran tarifnya diatur dalam peraturan kepala daerah (perkada).

Tito menyebut beberapa pemerintah daerah yang diketahui menaikkan tarif PBB-P2 di daerahnya karena adanya penyesuaian NJOP yang dapat dilakukan setiap tiga tahun sekali. Penyesuaian NJOP itu mengikuti harga pasar, sehingga kemudian membuat PBB-P2 ikut terkerek naik.

"NJOP dapat dilakukan penyesuaian per tiga tahun sekali karena harga market di daerah itu tanah naik, dan disesuaikan tiga tahun sekali. Tetapi ada klausul, yaitu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua juga ada partisipasi dari masyarakat. jadi harus mendengar suara publik juga," terangnya pada konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Mendagri Tito Karnavian./JIBI
Mendagri Tito Karnavian./JIBI

Menurut Mendagri sejak 2019 itu, ada 20 daerah yang diketahuinya menaikkan tarif PBB-P2. Kenaikannya bervariasi antara kisaran 5% sampai dengan 10%, serta ada sejumlah daerah yang melampaui 100%. Jumlahnya mencapai 20 daerah. Salah satunya yakni Pati, yang belakangan ini menjadi sorotan publik karena menaikkan PBB-P2 hingga 250%.

Akan tetapi, dari 20 daerah yang dimaksud, sudah ada dua daerah yang membatalkan peraturan kepala daerah (perkada) ihwal kenaikan tarif PBB-P2 itu. Yakni Pati dan Jepara, di mana dua-duanya berada di Jawa Tengah.

Sementara itu, ada tiga daerah lain yang baru membuat perkada untuk mengerek tarif PBB-P2 pada 2025. Adapun 15 daerah lainnya telah menerbitkan aturan soal kenaikan tarif PBB-P2 sejak 2022-2024.

Untuk itu, Tito membantah apabila efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat yang diberlakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 secara tidak langsung mendorong penaikan tarif PBB di daerah-daerah.

Sebagaimana diketahui, Inpres No.1/2025 mengatur efisiensi anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,6 triliun yang terdiri dari Rp256,1 triliun belanja pemerintah pusat, serta Rp50,59 triliun transfer ke daerah. "Artinya tidak ada hubungannya, 15 daerah, tidak ada hubungannya dengan efisiensi yang terjadi di tahun 2024. Nah jadi sekali lagi inilah inisiatif baru dari teman-teman daerah, hanya lima daerah yang melakukan kenaikan NJOP dan PBB di tahun 2025. Yang lainnya 2022-2024," terang Tito.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra & Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium
3 jam yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Merambah Megah Citatah
Premium
6 jam yang lalu

Merambah Megah Citatah

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bukan Efisiensi, Mendagri Buka-bukaan Pemicu Pemda Kerek Tarif PBB

Bukan Efisiensi, Mendagri Buka-bukaan Pemicu Pemda Kerek Tarif PBB

Sidang Pleno INC 5.2 Memanas, Draft Perjanjian Baru Plastik Global Belum Ada Titik Temu

Sidang Pleno INC 5.2 Memanas, Draft Perjanjian Baru Plastik Global Belum Ada Titik Temu

Selama Sebulan, Pemko Batam Hapuskan Denda Tunggakan PBB-P2

Selama Sebulan, Pemko Batam Hapuskan Denda Tunggakan PBB-P2

Selain Pati, Mendagri Tito Bilang 20 Pemda Dongkrak PBB Lebih dari 100%

Selain Pati, Mendagri Tito Bilang 20 Pemda Dongkrak PBB Lebih dari 100%

Blak-blakkan Pj. Gubernur Heru Soal Aturan Baru Pajak PBB-P2 di Jakarta

Blak-blakkan Pj. Gubernur Heru Soal Aturan Baru Pajak PBB-P2 di Jakarta

Anies Beri Sejumlah Insentif PBB di Jakarta, Simak Daftarnya

Anies Beri Sejumlah Insentif PBB di Jakarta, Simak Daftarnya

Mensesneg Sampaikan Pesan Prabowo terkait Polemik Bupati Pati Sudewo

Mensesneg Sampaikan Pesan Prabowo terkait Polemik Bupati Pati Sudewo

Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana

Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pro Kontra Daerah Lomba Kerek Tarif PBB, Efek Efisiensi atau Kegagalan UU HKPD?
APBN
5 menit yang lalu

Pro Kontra Daerah Lomba Kerek Tarif PBB, Efek Efisiensi atau Kegagalan UU HKPD?

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026
Ekonomi
51 menit yang lalu

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes
Ekonomi
3 jam yang lalu

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi
Energi & Tambang
9 jam yang lalu

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi

Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025
Jasa & Niaga
3 jam yang lalu

Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025

Media Asing Soroti Perusahaan China Berbondong-bondong Mau Ekspansi ke RI
Manufaktur
3 jam yang lalu

Media Asing Soroti Perusahaan China Berbondong-bondong Mau Ekspansi ke RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Naik Whoosh Diskon Rp45.000, Berlaku Hanya Besok 17 Agustus 2025

2

Ketua Fraksi Gerindra DPR Klaim RAPBN 2026 Ekspansif dan Realistis

3

Promo Angkutan Umum Spesial 17 Agustus 2025, dari MRT hingga Whoosh

4

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi

5

Indef Soroti Tantangan 8 Program Prioritas Presiden

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Freeport Gelar Upacara HUT ke-80 RI Serentak di 6 Lokasi dan Dimeriahkan Tarian Kolosal
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Naik Whoosh Diskon Rp45.000, Berlaku Hanya Besok 17 Agustus 2025

2

Ketua Fraksi Gerindra DPR Klaim RAPBN 2026 Ekspansif dan Realistis

3

Promo Angkutan Umum Spesial 17 Agustus 2025, dari MRT hingga Whoosh

4

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi

5

Indef Soroti Tantangan 8 Program Prioritas Presiden