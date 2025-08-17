Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025

Kemenpar menyebut kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia naik 9,44% di semester I 2025, mencapai 7,05 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Tanah Air mencapai 7,05 juta perjalanan sepanjang Januari–Juni 2025.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan bahwa realisasi itu meningkat sebesar 9,44% dibandingkan semester I/2024.

“Selama bulan Juni tahun ini, sektor pariwisata menunjukkan kinerja yang membanggakan. Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,42 juta, tumbuh 18,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Widiyanti sebagaimana dikutip dari YouTube Kementerian Pariwisata, Minggu (17/8/2025).

Sementara itu, pihaknya menyebut bahwa wisatawan nusantara (wisnus) mencatatkan 613,78 juta perjalanan sepanjang paruh pertama tahun ini, tumbuh double digit 17,7% dibandingkan paruh pertama tahun lalu.

Realisasi ini terdiri dari 105,12 juta perjalanan pada periode satu bulan Juni 2025, meningkat 25,93% dari capaian pada Juni 2024.

Peningkatan serupa terjadi pada jumlah wisatawan nasional yang ke luar negeri sebanyak 4,57 juta perjalanan, tumbuh 3,25% pada semester I/2025.

Namun, dalam periode satu bulan Juni 2025, wisatawan nasional yang melancong keluar tercatat turun 15,02% menjadi 727.000 perjalanan dibandingkan pada Juni 2024.

“Jadi, secara kumulatif pada semester pertama ini, kunjungan wisatawan mancanegara berada di atas jumlah perjalanan wisatawan nasional, dengan selisih mencapai 2,48 juta perjalanan,” papar Widiyanti.

Oleh karena itu, dia meyakini bahwa perkembangan ini turut berkontribusi pada pencapaian net devisa yang positif bagi Indonesia.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kemenpar menargetkan tingkat kunjungan wisman pada kisaran 14,6 juta hingga 16 juta perjalanan pada tahun ini.

Target itu meningkat dibandingkan dengan target 14,3 juta kunjungan pada tahun sebelumnya, yang disampaikan Widiyanti dalam jumpa pers Kemenpar Akhir Tahun 2024 pada Jumat (20/12/2024) lalu.

Terkait pergerakan wisatawan nusantara, Kemenpar mematok sebesar 1,08 miliar perjalanan. Jumlah itu lebih rendah dibanding target 2023 dan 2024 yang dipatok pada kisaran 1,2 miliar—1,4 miliar perjalanan.