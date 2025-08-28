Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MRT Siapkan Rekayasa Arus Penumpang, Antisipasi Kepadatan Imbas Demo

MRT Jakarta siapkan rekayasa arus penumpang untuk antisipasi kepadatan akibat demo buruh di DPR, Kamis, dengan pengaturan jalur, penambahan personel, dan koordinasi.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 18:04
Share
Penumpang berada di dalam rangkaian kereta MRT di Jakarta, Selasa (1/7/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Penumpang berada di dalam rangkaian kereta MRT di Jakarta, Selasa (1/7/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • PT MRT Jakarta menyiapkan rekayasa arus penumpang untuk mengantisipasi kepadatan akibat demo buruh di Gedung DPR/MPR RI, termasuk pengaturan jalur antrean dan pembukaan gate manual tambahan.
  • Langkah antisipasi lainnya meliputi penambahan personel keamanan dan layanan pelanggan di stasiun serta koordinasi dengan moda transportasi publik dan instansi keamanan terkait.
  • MRT Jakarta memastikan operasional kereta tetap berjalan normal sesuai jadwal reguler dengan pemantauan intensif untuk menjaga layanan tetap aman dan nyaman bagi penumpang.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) menyiapkan rekayasa arus penumpang untuk mengantisipasi kepadatan akibat demo buruh yang digelar Gedung DPR/MPR RI, Kamis.

"Rekayasa arus penumpang disiapkan bila terjadi kepadatan," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo di Jakarta, Kamis.

Ahmad mengatakan rekayasa itu berupa pengaturan jalur antrean, pembukaan gate manual tambahan, distribusi penumpang di peron, hingga kemungkinan penutupan sementara akses masuk tertentu serta evakuasi penumpang bila dibutuhkan.

Selain itu, MRT Jakarta juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi guna menjaga kelancaran pelayanan dan kenyamanan penumpang.

Langkah tersebut meliputi penambahan personel di beberapa stasiun, baik petugas keamanan maupun layanan pelanggan untuk memperkuat pengaturan keramaian (crowd management).

"Koordinasi intensif juga dilakukan dengan moda transportasi publik lainnya, dan instansi keamanan terkait," ucapnya.

Baca Juga

Kemudian, MRT Jakarta juga memastikan operasional kereta tetap berjalan normal sesuai jadwal reguler hari kerja pada jam sibuk adalah lima menit dan pada jam non-sibuk 10 menit.

Adapun pemantauan dilakukan secara intensif agar dapat segera merespons setiap perkembangan situasi di lapangan.

MRT Jakarta berkomitmen untuk memastikan layanan tetap kondusif, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna meskipun terdapat potensi peningkatan penumpang imbas situasi eksternal.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa kelompok buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8).

Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP dan Dishub.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Aprianus Doni Tolok
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Astra Upbeat on Full-Year Outlook with Expansion Plans Lined Up
Premium
20 menit yang lalu

Astra Upbeat on Full-Year Outlook with Expansion Plans Lined Up

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025
Premium
1 jam yang lalu

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Perjalanan KRL Masih Normal, MRT & Transjakarta Terdampak Demo Buruh

Perjalanan KRL Masih Normal, MRT & Transjakarta Terdampak Demo Buruh

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

Perpanjangan Jalur MRT Bakal Sampai Balaraja, Pemprov Banten Siap Beri Dukungan

Perpanjangan Jalur MRT Bakal Sampai Balaraja, Pemprov Banten Siap Beri Dukungan

Proyeksi Dua Koridor Potensial MRT Tangsel: Pondok Cabe dan Ciputat

Proyeksi Dua Koridor Potensial MRT Tangsel: Pondok Cabe dan Ciputat

Pasukan Brimob Hujani Gas Air Mata ke Demonstran di Pejompongan

Pasukan Brimob Hujani Gas Air Mata ke Demonstran di Pejompongan

Demo Ricuh, Polisi Pukul Mundur Demonstran di Pejompongan

Demo Ricuh, Polisi Pukul Mundur Demonstran di Pejompongan

Tercerai Berai, Massa Demo Didorong Mundur Sampai Mall Plaza Senayan

Tercerai Berai, Massa Demo Didorong Mundur Sampai Mall Plaza Senayan

Demo Ricuh, Separator Busway di Depan Gedung DPR Tercecer

Demo Ricuh, Separator Busway di Depan Gedung DPR Tercecer

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Menang di WTO, RI Bidik Ekspor Biodiesel ke Eropa Tumbuh 6,7%
Jasa & Niaga
27 detik yang lalu

Menang di WTO, RI Bidik Ekspor Biodiesel ke Eropa Tumbuh 6,7%

Masela Jadi Proyek LNG Pertama Pakai Teknologi CCS, Investasi Rp342 Triliun
Energi & Tambang
10 menit yang lalu

Masela Jadi Proyek LNG Pertama Pakai Teknologi CCS, Investasi Rp342 Triliun

MRT Siapkan Rekayasa Arus Penumpang, Antisipasi Kepadatan Imbas Demo
Transportasi & Logistik
16 menit yang lalu

MRT Siapkan Rekayasa Arus Penumpang, Antisipasi Kepadatan Imbas Demo

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi
Jasa & Niaga
10 jam yang lalu

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi

Bank Mandiri Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Melambat pada Kuartal III/2025
Ekonomi
23 menit yang lalu

Bank Mandiri Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Melambat pada Kuartal III/2025

Jalur LRT Bakal Dilanjut Sampai Bogor, Simak Bocorannya
Transportasi & Logistik
38 menit yang lalu

Jalur LRT Bakal Dilanjut Sampai Bogor, Simak Bocorannya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

2

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

3

Sri Mulyani Minta Rumah Subsidi Fokus Juga ke Daerah KEK dan Industri, Batang hingga Morowali

4

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di Ekosistem Gas Bumi

5

Komisaris & Direksi PGN Dirombak, Arief Kurnia Risdianto jadi Dirut

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

2

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

3

Sri Mulyani Minta Rumah Subsidi Fokus Juga ke Daerah KEK dan Industri, Batang hingga Morowali

4

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di Ekosistem Gas Bumi

5

Komisaris & Direksi PGN Dirombak, Arief Kurnia Risdianto jadi Dirut