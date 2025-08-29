Bisnis Indonesia Premium
Pertamina Pastikan Stok BBM Seluruh SPBU di Jakarta Aman

Pertamina memastikan stok BBM di SPBU Jakarta aman dan beroperasi optimal, dengan pemantauan distribusi energi yang ketat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok
Jumat, 29 Agustus 2025 | 12:39
Warga mengantre di SPBU Pertamina. DOK JIBI
Ringkasan Berita
  • PT Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh SPBU di Jakarta tetap beroperasi optimal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
  • Pertamina terus memantau dan berkoordinasi untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar dan ketersediaan BBM serta LPG dalam kondisi aman.
  • Pertamina mengimbau masyarakat untuk menjaga situasi kondusif di sekitar SPBU dan siap mengambil langkah cepat jika ada gangguan distribusi.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, tetap aktif beroperasi untuk melayani kebutuhan energi masyarakat dengan optimal.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar.

“Seluruh SPBU di wilayah Jakarta, termasuk SPBU di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, saat ini aktif beroperasi. Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat,” ujar Satria dalam siaran pers, Jumat (29/8/2025).

Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang kondusif, khususnya di sekitar infrastruktur energi seperti SPBU. Ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi aman, dan proses distribusi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

“Sinergi dengan masyarakat sangat penting agar layanan energi tetap berjalan baik,” imbuh Satria.

Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan keandalan sarana dan prasarana distribusi energi, serta siap mengambil langkah cepat jika ditemukan gangguan di lapangan.

Penulis : Aprianus Doni Tolok
Editor : Aprianus Doni Tolok

