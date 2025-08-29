Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis, Asosiasi Ojol Tuntut Kapolri Tanggung Jawab

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menuntut Kapolri bertanggung jawab atas tewasnya driver ojol Affan Kurniawan yang dilinfas kendaraan rantis Brimob.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 08:14
Share
Pengemudi ojek online (ojol) menggelar unjuk rasa di kawasan bundaran Patung Kuda, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pengemudi ojek online (ojol) menggelar unjuk rasa di kawasan bundaran Patung Kuda, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengutuk keras tindakan aparat polisi Brimob yang represif hingga mengakibatkan tewasnya pengemudi ojek online atau driver ojol Affan Kurniawan.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan tindakan represif aparat pada Kamis (28/8/2025) telah menyebabkan dua driver ojol menjadi korban yakni satu orang luka-luka, dan satu orang tewas.

Atas kejadian tersebut, dia menuntut Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk segera menghentikan tindakan represif agar tidak jatuh korban. Selain itu, dia menuntut Kapolri untuk bertanggung jawab.

"Kapolri untuk bertanggung jawab atas jatuhnya korban meninggal dunia dan luka-luka," kata Lily dalam keterangan resmi, Jumat (29/8/2025).

Lebih lanjut, Lily menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan rekan-rekan ojol akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

"Atas tragedi ini kami menghimbau kawan-kawan ojol bersatu dan merapatkan barisan untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan diselesaikan secara adil," ujarnya.

Baca Juga

Selain itu, dia meminta dukungan masyarakat untuk memantau perkembangan peristiwa ini agar tidak terjadi lagi tindakan kekerasan yang menimbulkan korban.

Diberitakan sebelumnya, beredar video mobil rantis yang diduga dikendarai oleh anggota Brimob menabrak beberapa orang pria, termasuk Affan Kurniawan yang bekerja sebagai driver Ojol Gojek.

Warga setempat dan para pendemo kemudian mengejar mobil rantis ini hingga sampai ke markas Brimob. Kebrutalan aparat ini bagi pendemo merupakan pelanggaran HAM bagi warga yang melakukan demo.

Usai Affan Kurniawan meninggal dunia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara dan meminta maaf atas peristiwa terlindasnya pengemudi ojol oleh rantis Brimob tersebut.

Dia mengatakan saat ini pihaknya bakal melakukan evaluasi dan melakukan tindakan terhadap pengemudi rantis Brimob tersebut melalui Divpropam Polri.

"Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya," ujar Sigit kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Dia menambahkan, dirinya telah menerjunkan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Suheri, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, dan tim Pusdokkes Polri untuk mencari keberadaan korban untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

"Sampai saat ini kami sedang minta Kapolda, Kadivpropam dan Tim Pusdokes untuk mencari keberadaan korban," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fitri Sartina Dewi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Taruhan Besar Pemodal Kakap di ANTM, MDKA, AMMN, Kala Asing Menjauh dari Emiten Tambang
Premium
2 jam yang lalu

Taruhan Besar Pemodal Kakap di ANTM, MDKA, AMMN, Kala Asing Menjauh dari Emiten Tambang

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Premium
10 jam yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara

Respons Kapolri hingga 7 Polisi Diamankan usai Rantis Brimob Lindas Driver Ojol

Respons Kapolri hingga 7 Polisi Diamankan usai Rantis Brimob Lindas Driver Ojol

Kadiv Propam: 7 Pelaku Penabrakan Driver Ojol Sudah Diamankan

Kadiv Propam: 7 Pelaku Penabrakan Driver Ojol Sudah Diamankan

Keluarga Driver Ojol Affan Korban Mobil Rantis Brimob, Bakal dapat Santunan

Keluarga Driver Ojol Affan Korban Mobil Rantis Brimob, Bakal dapat Santunan

Disorot Karena Lindas Driver Ojol, Polri Bakal Dapat Dana Rp145 T di RAPBN 2026

Disorot Karena Lindas Driver Ojol, Polri Bakal Dapat Dana Rp145 T di RAPBN 2026

Kapolri Sigit Minta Maaf Atas Kejadian Mobil Brimob Melindas Driver Ojol

Kapolri Sigit Minta Maaf Atas Kejadian Mobil Brimob Melindas Driver Ojol

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis, Asosiasi Ojol Tuntut Kapolri Tanggung Jawab
Transportasi & Logistik
19 menit yang lalu

Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis, Asosiasi Ojol Tuntut Kapolri Tanggung Jawab

Timpang! DPR Dapat Tunjangan Rp50 Juta, Ada Warga Hidup dengan Rp20.300 Per hari
APBN
31 menit yang lalu

Timpang! DPR Dapat Tunjangan Rp50 Juta, Ada Warga Hidup dengan Rp20.300 Per hari

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara
Transportasi & Logistik
51 menit yang lalu

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi
Jasa & Niaga
28 Agt 2025 | 08:00 WIB

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi

UE Hapus Tarif Industri AS, Bea Impor Mobil Eropa ke Amerika Turun
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

UE Hapus Tarif Industri AS, Bea Impor Mobil Eropa ke Amerika Turun

Kala Buruh Tagih Janji Prabowo soal Upah Layak & Hapus Outsourcing
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Kala Buruh Tagih Janji Prabowo soal Upah Layak & Hapus Outsourcing

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

2

Wacana Sistem Gaji Tunggal ASN Kembali Mengemuka

3

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

4

Turunkan Harga, Bobby Gelar Pasar Murah di 33 Daerah Sumut

5

Sederet Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus: Setop PHK & Kenaikan UMP 2026

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

7 Anggota Brimob Diperiksa Terkait Tewasnya Ojol dalam Aksi 28 Agustus
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

2

Wacana Sistem Gaji Tunggal ASN Kembali Mengemuka

3

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

4

Turunkan Harga, Bobby Gelar Pasar Murah di 33 Daerah Sumut

5

Sederet Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus: Setop PHK & Kenaikan UMP 2026