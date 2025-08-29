Bisnis Indonesia Premium
Tangis Bos GOTO Patrick Walujo saat Melayat ke Rumah Duka Affan Driver Ojol

Patrick Walujo, CEO GOTO, menangis saat melayat Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas terlindas Brimob. Ribuan ojol hadir di pemakaman sebagai bentuk solidaritas.
Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 11:29
Dirut GOTO Patrick Walujo saat melayat ke kediaman Affan Kurniawan/Instagram
Dirut GOTO Patrick Walujo saat melayat ke kediaman Affan Kurniawan/Instagram

Bisnis.com, JAKARTA —  Direktur Utama PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Patrick Walujo menangis tersedu-sedu saat melayat ke kediaman Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas mobil rantis Brimob. Mengenakan baju hitam dan peci, Patrick menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban. 

Berdasarkan pantauan Bisnis dari akun instagram, Jumat (29/8/2025), Patrick tiba di rumah duka pukul 07.45 WIB. Patrick menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan sambil menetaskan air mata. 

“Atas nama keluarga besar Gojek & GOTO, kami turut berduka cita atas kepergian saudara kita Affan Kurniawan,” tulis Patrick di dalam akun instagramnya. 

Patrick juga berdoa agar arwah Affan diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. 

Ribuan ojek online (ojol) memenuhi TPU Karet Bivak untuk mengantarkan korban Affan Kurniawan ke peristirahatan terakhirnya, Jumat (29/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis.com di lokasi sekitar pukul 10.15 WIB, ratusan ojek online telah memenuhi Jalan K.H. Mas Mansyur, sehingga lalu lintas tertutup. 

Bersamaan dengan itu, mobil pengantar jenazah memasuki TPU Karet Bivak sembari diikuti para ojol yang melantangkan surat Al Fatihah. Beberapa lainnya meneriakkan kekesalan mereka terhadap institusi Polri yang telah menyebabkan tewasnya Affan.

Saat mengantarkan jenazah ke liang lahat, para pengemudi ojek online seolah langsung sadar akan tugas mereka untuk membantu mengangkat keranda jenazah menuju liang lahat. Kumandang Al Fatihah kembali disuarakan.

Beberapa pengemudi ojek online perempuan bahkan tampak menitikkan air mata ketika prosesi pengantaran jenazah dilakukan. Affan adalah korban dari kekerasan aparat. Dia dilindas secara brutal menggunakan mobil rantis oleh Brimob saat sedang demo.

Kini, sekitar pukul 10.30 WIB, jenazah Haffan tengah dimakamkan. Solidaritas para pengemudi ojek online hingga mengelilingi kawasan pemakaman, untuk mengantarkan Affan ke peristirahatan terakhirnya.

"Mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya," kata keluarga Affan.

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Editor : Leo Dwi Jatmiko

