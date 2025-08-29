Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Simak Rekayasa MRT Jakarta, Transjakarta, hingga KRL Imbas Demo Hari Ini

MRT Jakarta dan Transjakarta menyesuaikan operasional akibat demo di Jakarta, sementara KRL beroperasi normal. Penutupan dan pengalihan rute dilakukan demi keamanan.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 16:11
Share
Ilustrasi rangkaian kereta moda raya terpadu (MRT) melintas di Jakarta - JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ilustrasi rangkaian kereta moda raya terpadu (MRT) melintas di Jakarta - JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • MRT Jakarta menutup sementara Stasiun Istora Mandiri dan pintu masuk A Stasiun Bendungan Hilir akibat peningkatan aktivitas demonstran.
  • Transjakarta melakukan rekayasa rute dan penghentian sementara beberapa layanan akibat penutupan jalan di sekitar Polda Metro Jaya dan Gedung DPR/MPR.
  • Operasional KRL Commuter Line berjalan normal meski sempat terkendala, dengan langkah antisipasi tambahan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa moda transportasi umum seperti MRT Jakarta, Transjakarta, dan KRL melakukan rekayasa operasional imbas aksi demonstrasi di Jakarta pada hari ini, Jumat (29/8/2025). Simak perinciannya:

MRT Jakarta 

Layanan operasional MRT Istora Mandiri dilakukan penutupan sementara sejalan dengan peningkatan aktivitas demonstran di pintu masuk Polda Metro Jaya, Jumat (29/8/2025) sore.

PT MRT Jakarta (Perseroda) berdasarkan unggahan di X @mrtjakarta, penutupan sementara dilakukan pukul 15.30 WIB. Alhasil, kereta tidak berhenti di Stasiun Istora Mandiri.

“Sehubungan dengan peningkatan aktivitas demonstran di area stasiun, penutupan sementara seluruh entre Stasiun Istora Mandiri,” tulis MRT.

Selain Stasiun Istora Mandiri, MRT juga melakukan penutupan sementara untuk pintu masuk A Stasiun Bendungan Hilir.

Plt. Kepala Divisi Corporate Secretary Ahmad Pratomo menyampaikan bahwa dilakukan monitoring secara aktif untuk memantau perkembangan situasi di lapangan melibatkan seluruh petugas operasional untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu perjalanan penumpang tetap terjaga.

Baca Juga

“Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk saling mendukung dalam menjaga ketertiban, keamanan dan fasilitas umum agar dapat menghadirkan kenyamanan bersama,” ungkapnya dalam keterangan resmi.

Transjakarta

Melihat jalur kawasan Polda Metro Jaya atau Jl. Gatot Subroto yang juga menjadi akses transportasi umum lainnya, Transjakarta juga melakukan rekayasa perjalanan dan bahkan menghentikan operasional untuk sementara waktu.

Misalnya, Transjakarta rute 6V Ragunan—Senayan Bank DKI mengalami perpendekan menjadi Ragunan—Tegal Mampang karena adnaya penutupan jalan di sekitar CSW arah Tendean.

Rute S61 Alam Sutera—Blok M juga mengalami perpendakan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Gedung DPR/MPR, sementara tidak melayani bus stop Blok M jalur 5 sampai dengan halte Petamburan.

Kemudian rute 1B Tosari—Stasiun Palmerah dan 1F Bundaran Senayan—Stasiun Palmerah sementara tidak beroperasi melayani pelanggan terkait adanya penutupan jalan di sekitar Gedung DPR/MPR. Kemudian rute 3F Senayan Bank DKI—Kalideres juga tidak beroperasi.

Rute 8N Kebayoran—Petamburan via Asia Afrika mengalami perpendekan jalur dan arah Petamburan tidak melayani bus stop MPR 1 sampai dengan Hotel Mulia.

Selain itu, Rute 9D Pasar Minggu—Tanah Abang mengalami pengalihan dikarenakan penutupan jalan di sekitar Polda Metro.

“Sementara tidak melayani bus stop YTKI sampai dengan Tosari 2. Saat ini melayani Halte Simpang Kuningan, lalu mengikuti rute 6A hingga Halte Bundaran HI Astra menuju Tanah Abang,” tulis @infotije.

Commuter Line (KRL)

KAI Commuter melaporkan hingga pukul 09.30 WIB, dari pantauan di stasiun-stasiun Commuter Line, kondisi dan situasi di stasiun-stasiun Commuter Line dilaporkan kondusif dan relatif ramai lancar, didominasi oleh pengguna harian. Pola operasi perjalanan Commuter Line di seluruh lintas juga terpantau normal.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyampaikan bahwa operasional layanan perjalanan KRL Commuter Line pada Jumat pagi ini, (29/8/2025), khususnya pada layanan yang tadi malam sempat terkendala imbas aksi penyampaian aspirasi massa, kini sudah berjalan normal kembali.

“Operasional layanan Commuter Line pagi ini normal, pantauan pengguna juga didominasi oleh pengguna harian yang mulai beraktivitas kembali pagi ini,” jelas Joni dalam keterangan resmi, Jumat (29/8/2025). 

Layanan Commuter Line Rangkasbitung pagi ini juga beroperasi normal. Perjalanan Commuter Line Rangkasbitung juga sudah kembali melintas menuju Stasiun Tanah Abang.

Sementara itu, di Stasiun Karet yang kemarin malam juga sempat ditutup untuk melayani naik dan turun pengguna, pagi hari ini juga sudah normal kembali untuk layanan pengguna.

Meski demikian, Joni menyampaikan bahwa KAI Commuter tetap melakukan langkah-langkah antisipasi, mulai dari penambahan petugas pengamanan dan pelayanan pengguna di stasiun-stasiun ramai pengguna, serta pengaturan layanan perjalanan Commuter Line.

“Operasional Commuter Line pun akan disesuaikan jika lintas-lintas pelayanan perjalanan Commuter Line tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta dan pengguna,” tambah Joni.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
3 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Polda Metro Jaya Jebol! Massa Aksi Merangsek dan Teriak Jemput Kapolda

Polda Metro Jaya Jebol! Massa Aksi Merangsek dan Teriak Jemput Kapolda

Kantor Cabang Bank Ramai-Ramai Tutup Imbas Aksi Demonstrasi

Kantor Cabang Bank Ramai-Ramai Tutup Imbas Aksi Demonstrasi

Bukan Brimob, Demo di DPR Dijaga TNI usai Insiden Affan Kurniawan

Bukan Brimob, Demo di DPR Dijaga TNI usai Insiden Affan Kurniawan

Demo di Polda Metro Jaya, Setengah Jalan Gatot Subroto Disekat Massa Aksi

Demo di Polda Metro Jaya, Setengah Jalan Gatot Subroto Disekat Massa Aksi

Imbas Aksi Demo, BCA Tutup Sementara Sejumlah Kantor Cabang

Imbas Aksi Demo, BCA Tutup Sementara Sejumlah Kantor Cabang

BNI Tutup Sementara Sejumlah Cabang Imbas Aksi Demo, Ini Daftarnya

BNI Tutup Sementara Sejumlah Cabang Imbas Aksi Demo, Ini Daftarnya

Pemanggilan TikTok - Meta Cs Terkait Moderasi Konten, Bukan Penyensoran Demo

Pemanggilan TikTok - Meta Cs Terkait Moderasi Konten, Bukan Penyensoran Demo

Stok BBM Salah Satu SPBU Shell di Jakarta Masih Kosong Jelang Demo

Stok BBM Salah Satu SPBU Shell di Jakarta Masih Kosong Jelang Demo

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Simak Rekayasa MRT Jakarta, Transjakarta, hingga KRL Imbas Demo Hari Ini
Transportasi & Logistik
11 menit yang lalu

Simak Rekayasa MRT Jakarta, Transjakarta, hingga KRL Imbas Demo Hari Ini

Laode Dilantik Dirjen Migas, Fokus pada Lifting dan Reformasi Regulasi
Energi & Tambang
35 menit yang lalu

Laode Dilantik Dirjen Migas, Fokus pada Lifting dan Reformasi Regulasi

AS Hapus Aturan Bebas Bea untuk Paket Murah, Harga E-commerce Bakal Meroket
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

AS Hapus Aturan Bebas Bea untuk Paket Murah, Harga E-commerce Bakal Meroket

Bahlil Minta SPBU Swasta Beli BBM di Kilang Pertamina Jika Stok Kosong
Energi & Tambang
2 jam yang lalu

Bahlil Minta SPBU Swasta Beli BBM di Kilang Pertamina Jika Stok Kosong

Stok BBM Salah Satu SPBU Shell di Jakarta Masih Kosong Jelang Demo
Energi & Tambang
2 jam yang lalu

Stok BBM Salah Satu SPBU Shell di Jakarta Masih Kosong Jelang Demo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

2

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara

3

Jalur LRT Bakal Dilanjut Sampai Bogor, Simak Bocorannya

4

KAI Commuter Siapkan Rekayasa Perjalanan KRL Antisipasi Demo Hari Ini

5

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

2

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara

3

Jalur LRT Bakal Dilanjut Sampai Bogor, Simak Bocorannya

4

KAI Commuter Siapkan Rekayasa Perjalanan KRL Antisipasi Demo Hari Ini

5

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City