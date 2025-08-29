Bisnis Indonesia Premium
KA Jarak Jauh Hanya Sampai Stasiun Jatinegara Imbas Demo

KA Jarak Jauh dari Gambir dan Senen berhenti di Jatinegara pada 29 Agustus 2025 akibat demo. Penumpang diimbau menyesuaikan waktu keberangkatan.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 17:18
Ilustrasi suasan Stasiun Pasar Senen / JIBI
Ilustrasi suasan Stasiun Pasar Senen / JIBI
Ringkasan Berita
  • PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta mengubah pola operasi kereta jarak jauh dengan pemberhentian luar biasa di Stasiun Jatinegara akibat demo di sekitar Stasiun Gambir dan Pasar Senen.
  • Rekayasa ini bersifat sementara dan berlaku pada 29 Agustus 2025 untuk menghindari kemacetan dan memberikan alternatif keberangkatan bagi penumpang.
  • KAI mengimbau penumpang untuk menyesuaikan waktu keberangkatan dan mematuhi ketentuan demi keselamatan dan kenyamanan bersama.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi untuk sejumlah perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menyampaikan hal tersebut dilakukan sehubungan dengan masih berlanjutnya aksi unjuk rasa serta rekayasa lalu-lintas di wilayah Stasiun Gambir dan Pasar Senen, pada Jumat (29/8/2025).

“KAI Daop 1 Jakarta merekayasa pola operasi dengan memberlakukan Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara untuk KA-KA yang dalam kondisi normal tidak berhenti di stasiun tersebut,” ujar Ixfan dalam keterangan resmi, Jumat (29/8/2025).

Ixfan menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memberikan alternatif bagi calon pelanggan yang akan menggunakan kereta api dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen serta menghindari potensi kemacetan lalu lintas menuju Stasiun Gambir dan Pasar Senen akibat konsentrasi massa aksi.

Rekayasa pola operasi ini bersifat sementara dan berlaku untuk perjalanan KA pada Jumat, 29 Agustus 2025. Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan titik keberangkatan yang lebih dekat dan strategis, terutama bagi yang berasal dari arah timur Jakarta.

“Hal ini untuk menjaga kenyamanan pelanggan dan kelancaran operasional KA,” ujar Ixfan.

KAI Daop 1 Jakarta mengimbau kepada para pelanggan yang akan menggunakan layanan kereta api pada tanggal tersebut untuk menyesuaikan waktu keberangkatan serta menyiapkan waktu tempuh yang cukup sebagai antisipasi adanya pola rekayasa lalu-lintas.

“Kami mengimbau kepada calon pelanggan untuk tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku demi keselamatan dan kenyamanan bersama,” lanjutnya.

Selain KAI, sejumlah transportasi umum lainnya juga dilakukan pola rekayasa perjalanan, bahkan dibatalkan. Seperti halnya sejumlah rute Transjakarta 6B Ragunan—Balai Kota yang berhenti operasional dan layanan Mikrotrans Jak17, 23, dan Jak 24 karena kondisi kurang kondusif di sekitar Senen.

Berikut daftar KA yang akan berhenti di Stasiun Jatinegara pada 29 Agustus 2025:
1. KA 40 Sembrani
2. KA 62 Manahan
3. KA 204 Tegal Bahari
4. KA 122 Cakrabuana
5. KA 90 Gayabaru Malam Selatan
6. KA 270 Matarmaja
7. KA 112 Sawunggalih
8. KA 58f Purwojaya
9. KA 44 Taksaka
10. KA 152 Brantas
11. KA 38 Brawijaya
12. KA 8 Bima
13. KA 300 Cikuray
14. KA 246 Majapahit
15. KA 260 Tawang Jaya
16. KA 36 Gajayana
17. KA 108 Senja Utama Yk

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

