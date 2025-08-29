Cara Membatalkan Tiket Kereta Api di Aplikasi KAI Access, Bisa Ubah Jadwal Tiket Juga

Pelanggan KAI bisa batalkan atau ubah jadwal tiket via aplikasi Access by KAI atau loket stasiun. Proses mudah, biaya 25%, refund 7 hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelanggan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kini dapat melakukan pembatalan maupun perubahan jadwal tiket kereta api, baik secara online melalui aplikasi Access by KAI maupun offline di loket stasiun tertentu.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan bahwa layanan ini dihadirkan untuk memberikan fleksibilitas kepada pelanggan yang mengalami perubahan rencana perjalanan mendadak.

Dia menjelaskan pelanggan dapat membatalkan tiket dengan mudah melalui Access by KAI maupun loket stasiun, dengan biaya pembatalan yang transparan sebesar 25% dari harga tiket.

"Dana pengembalian akan diproses dalam waktu maksimal tujuh hari kerja melalui transfer bank atau e-wallet yang dipilih pelanggan,” ujarnya, dikutip pada Jumat (29/8/2025).

Pembatalan tiket hanya dapat dilakukan jika nomor identitas akun dan atau calon penumpang dalam satu kode booking sesuai dengan data pada tiket.

Proses ini bisa dilakukan paling lambat dua jam sebelum jadwal keberangkatan, dengan syarat tiket sudah lunas dan belum dicetak sebagai boarding pass atau e-boarding pass.

Untuk tiket KA antarkota atau jarak jauh, pembatalan dapat dilakukan langsung melalui aplikasi Access by KAI, sementara untuk KA lokal pembatalan dilakukan di stasiun.

Berikut cara membatalkan tiket kereta lewat aplikasi KAI Access:

Buka aplikasi Access by KAI, buka menu Tiket Saya

Pilih tiket yang ingin dibatalkan, lalu akses menu Kelola Pesanan Anda, pilih Pembatalan

Pilih penumpang yang dibatalkan, cek informasi biaya pembatalan dan jumlah dana yang akan dikembalikan

Pilih rekening bank atau e-wallet untuk refund, isi data yang diperlukan, lalu konfirmasi

Jika data sudah sesuai, proses pembatalan dinyatakan berhasil.

Untuk tiket yang dibeli melalui kanal eksternal, pelanggan dapat menambahkan kode booking pada menu Cek & Tambah Tiket di aplikasi Access by KAI.

Setelah tiket masuk ke menu Tiket Saya, proses pembatalan dapat dilakukan dengan langkah yang sama.