Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

UE Hapus Tarif Industri AS, Bea Impor Mobil Eropa ke Amerika Turun

Uni Eropa setuju hapus tarif barang industri AS, AS turunkan tarif mobil Eropa dari 27,5% jadi 15%, berlaku retroaktif sejak 1 Agustus 2025.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 07:28
Share
Bendera Uni Eropa berkibar di luar kantor pusat Bank Sentral Eropa (ECB) di Frankfurt, Jerman, 26 April 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Bendera Uni Eropa berkibar di luar kantor pusat Bank Sentral Eropa (ECB) di Frankfurt, Jerman, 26 April 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa (UE) mengumumkan telah memenuhi permintaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan menyusun rancangan regulasi untuk menghapus semua tarif atas barang industri asal AS, serta memberikan perlakuan khusus bagi sejumlah produk pertanian dan hasil laut AS.

Menurut pernyataan Komisi Eropa yang dikutip dari Bloomberg pada Jumat (29/8/2025), langkah ini akan membuka jalan bagi AS untuk menurunkan tarif mobil dan suku cadang asal Eropa menjadi 15% dari sebelumnya 27,5%. Tarif baru untuk mobil itu berlaku secara retroaktif sejak 1 Agustus 2025.

Meski rancangan regulasi tersebut masih harus mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota, seorang pejabat Komisi Eropa yang enggan disebutkan namanya menyatakan UE berharap AS dapat segera menurunkan tarif mobil.

Kesepakatan politik dagang antara UE dan AS telah dicapai bulan lalu. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggambarkan kesepakatan itu sebagai perjanjian yang kuat, meski tidak sempurna. Dia menekankan perjanjian tersebut penting untuk memberikan kepastian dan stabilitas bagi dunia usaha.

Walaupun tarif AS atas hampir semua produk Eropa akan turun menjadi 15%, Trump menegaskan kebijakan itu tidak akan berlaku untuk mobil sebelum ada usulan legislasi yang menghapus tarif industri dan bea lainnya. 

Pada saat yang sama, Uni Eropa juga memperpanjang perlakuan bebas bea untuk produk lobster asal AS.

Baca Juga

Mobil merupakan salah satu ekspor terbesar UE ke AS. Pada 2024, Jerman saja mengekspor mobil baru dan suku cadang senilai US$34,9 miliar ke AS.

Komisi Eropa memutuskan tidak melakukan impact assessment seperti prosedur normal, demi mempercepat implementasi regulasi ini.

Langkah tersebut diambil meski Trump masih melontarkan ancaman akan mengenakan tarif maupun sanksi terhadap negara-negara yang memberlakukan pajak layanan digital. 

Trump tidak menyebut negara mana yang akan ditargetkan, maupun apakah Uni Eropa termasuk di dalamnya. Presiden AS itu sejak lama mengkritik regulasi digital dan antitrust UE terhadap raksasa teknologi AS, termasuk Google milik Alphabet Inc. dan Apple Inc.

Seorang pejabat UE menegaskan bahwa aturan digital bloc, termasuk regulasi persaingan dan konten daring, tidak akan menjadi bahan negosiasi.

Sementara itu, Komisioner Industri UE Stephane Sejourne pada Rabu (27/8/2025) menyatakan blok tersebut mungkin perlu meninjau kembali kesepakatan dagang jika Trump benar-benar merealisasikan ancamannya.

“Untuk saat ini, saya baru mendengar niat, bukan deklarasi. Jika niat itu berubah menjadi kebijakan resmi, maka ketentuan perjanjian ini harus ditinjau ulang,” ujarnya dalam konferensi bisnis Medef di Paris.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Wibi Pangestu Pratama
Sumber : Bloomberg

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Taruhan Besar Pemodal Kakap di ANTM, MDKA, AMMN, Kala Asing Menjauh dari Emiten Tambang
Premium
2 jam yang lalu

Taruhan Besar Pemodal Kakap di ANTM, MDKA, AMMN, Kala Asing Menjauh dari Emiten Tambang

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Premium
10 jam yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

2 Skenario jika Uni Eropa Banding Putusan Sengketa Biodiesel WTO

2 Skenario jika Uni Eropa Banding Putusan Sengketa Biodiesel WTO

Respons Gapki Usai RI Menang Sengketa Biodiesel di WTO

Respons Gapki Usai RI Menang Sengketa Biodiesel di WTO

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Tarif Baru AS Ancam Pertumbuhan Ekonomi Korea Selatan

Tarif Baru AS Ancam Pertumbuhan Ekonomi Korea Selatan

Impor Mobil BYD Melonjak saat Pasar Otomotif RI Lesu

Impor Mobil BYD Melonjak saat Pasar Otomotif RI Lesu

Babak Belur Industri Komponen Otomotif Imbas Banjir Mobil Listrik Impor

Babak Belur Industri Komponen Otomotif Imbas Banjir Mobil Listrik Impor

BRI Finance: Pelonggaran Aturan DP Bakal Dorong Masyarakat Beli Kendaraan

BRI Finance: Pelonggaran Aturan DP Bakal Dorong Masyarakat Beli Kendaraan

Waspada Beli Mobil Bekas Banjir atau Tabrakan, Ini Risikonya

Waspada Beli Mobil Bekas Banjir atau Tabrakan, Ini Risikonya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis, Asosiasi Ojol Tuntut Kapolri Tanggung Jawab
Transportasi & Logistik
18 menit yang lalu

Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis, Asosiasi Ojol Tuntut Kapolri Tanggung Jawab

Timpang! DPR Dapat Tunjangan Rp50 Juta, Ada Warga Hidup dengan Rp20.300 Per hari
APBN
31 menit yang lalu

Timpang! DPR Dapat Tunjangan Rp50 Juta, Ada Warga Hidup dengan Rp20.300 Per hari

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara
Transportasi & Logistik
51 menit yang lalu

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi
Jasa & Niaga
28 Agt 2025 | 08:00 WIB

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi

UE Hapus Tarif Industri AS, Bea Impor Mobil Eropa ke Amerika Turun
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

UE Hapus Tarif Industri AS, Bea Impor Mobil Eropa ke Amerika Turun

Kala Buruh Tagih Janji Prabowo soal Upah Layak & Hapus Outsourcing
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Kala Buruh Tagih Janji Prabowo soal Upah Layak & Hapus Outsourcing

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

2

Wacana Sistem Gaji Tunggal ASN Kembali Mengemuka

3

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

4

Turunkan Harga, Bobby Gelar Pasar Murah di 33 Daerah Sumut

5

Sederet Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus: Setop PHK & Kenaikan UMP 2026

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

7 Anggota Brimob Diperiksa Terkait Tewasnya Ojol dalam Aksi 28 Agustus
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

2

Wacana Sistem Gaji Tunggal ASN Kembali Mengemuka

3

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

4

Turunkan Harga, Bobby Gelar Pasar Murah di 33 Daerah Sumut

5

Sederet Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus: Setop PHK & Kenaikan UMP 2026