Pertumbuhan Ekonomi AS Kuartal II/2025 Direvisi Naik Jadi 3,3%, Ditopang Investasi dan Ekspor

Ekonomi AS tumbuh 3,3% pada kuartal II/2025, didorong investasi dan ekspor. PDB naik dari 3%, sementara GDI melonjak 4,8%.

Bisnis.com, JAKARTA — Perekonomian Amerika Serikat (AS) tumbuh lebih cepat dari perkiraan awal pada kuartal II/2025, ditopang peningkatan investasi bisnis serta lonjakan kontribusi perdagangan.

Berdasarkan estimasi kedua oleh Biro Analisis Ekonomi (BEA) yang dikutip dari Bloomberg pada Jumat (29/8/2025), produk domestik bruto (PDB) riil AS tumbuh 3,3% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dari laporan awal sebesar 3%.

Investasi bisnis naik 5,7%, lebih kuat dari estimasi awal 1,9%, didorong revisi ke atas pada investasi peralatan transportasi serta lonjakan investasi produk kekayaan intelektual yang menjadi yang tertinggi dalam empat tahun.

Pemulihan pertumbuhan ini terjadi setelah kontraksi pada kuartal I/2025, yang merupakan penurunan pertama sejak 2022 akibat perusahaan bergegas mengimpor barang sebelum kenaikan tarif Trump berlaku.

Ke depan, ekonomi diperkirakan tumbuh lebih moderat seiring konsumen dan pelaku usaha menyesuaikan diri dengan kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump.

“Revisi ini tidak mengubah gambaran bahwa permintaan domestik melemah di luar beberapa sektor tertentu. Kami memperkirakan pertumbuhan akan melambat seiring pelemahan pasar tenaga kerja dan beban tarif yang semakin menekan aktivitas,” tulis ekonom Citigroup Veronica Clark dan Andrew Hollenhorst dalam catatannya dikutip dari Bloomberg.

Selain PDB, indikator utama lain yakni pendapatan domestik bruto atau gross domestic income (GDI) melonjak 4,8% setelah hanya tumbuh 0,2% di kuartal I/2025. Jika PDB mengukur nilai pengeluaran barang dan jasa, maka GDI mencatat pendapatan dan biaya dari produksi barang dan jasa tersebut.

Data GDI juga mencakup keuntungan korporasi yang naik 1,7% pada kuartal II/2025 setelah sebelumnya mencatat penurunan terbesar sejak 2020. Pertanyaan besar ke depan adalah sejauh mana perusahaan AS memilih menaikkan harga akibat tarif dibandingkan menyerap biaya tambahan tersebut.

Margin laba perusahaan non-keuangan pasca-pajak tercatat stabil di 15,7% dari total nilai tambah bruto, masih jauh di atas rata-rata historis sejak 1950-an hingga masa pandemi.

Sementara itu, ekspor bersih menambahkan hampir 5% terhadap PDB—kontribusi tertinggi dalam catatan sejarah setelah pada kuartal I/2025 justru menjadi faktor penekan.

Pengeluaran konsumen, mesin utama pertumbuhan ekonomi AS, tumbuh 1,6%, lebih tinggi dari estimasi awal 1,4%, meski masih jauh lebih lambat dibanding awal pandemi. Peritel besar seperti Walmart Inc. dan Home Depot Inc. menyatakan optimisme atas daya tahan konsumen, meski dampak kenaikan harga akibat tarif mulai terasa di rak-rak toko.





Prospek Inflasi AS dan Kebijakan The Fed

Sementara itu, metrik inflasi pilihan The Fed—personal consumption expenditures (PCE) inti—tumbuh 2,5% pada kuartal II/2025, sejalan dengan estimasi awal.

Data PCE Juli yang dirilis Jumat waktu setempat akan menjadi petunjuk tambahan terkait belanja konsumen riil dan pertumbuhan upah pada awal kuartal III.

The Fed terus memantau dampak tarif Trump terhadap inflasi. Ketua The Fed Jerome Powell pekan lalu menyebut kenaikan harga akibat tarif kini jelas terlihat.

Meski demikian, Powell tetap membuka peluang pemangkasan suku bunga pada September untuk mengantisipasi risiko pelemahan pasar tenaga kerja.