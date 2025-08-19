Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

S&P Pertahankan Peringkat Utang AS di AA+, Tarif Trump Dinilai Peredam Defisit

S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang AS di AA+ dengan prospek stabil, mengandalkan tarif Trump untuk meredam defisit akibat pemotongan pajak.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 15:51
Share
S&P Ratings. / dok. S&P Global
S&P Ratings. / dok. S&P Global

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan rating kredit jangka panjang AS di level AA+ dengan prospek stabil, dengan alasan tarif impor Presiden Donald Trump dapat membantu meredam lonjakan defisit akibat pemangkasan pajak dan belanja besar-besaran.

Lembaga pemeringkat tersebut mempertahankan peringkat kredit jangka panjang AS pada level AA+ dengan prospek stabil. Salah satu alasannya, penerimaan dari tarif diperkirakan dapat mengurangi beban fiskal akibat undang-undang baru terkait pemotongan pajak dan belanja pemerintah.

“Seiring kenaikan tarif efektif, kami memperkirakan penerimaan tarif yang signifikan akan menutupi pelemahan fiskal yang muncul dari kebijakan pajak dan belanja terbaru,” tulis tim analis S&P termasuk Lisa Schineller dikutip dari Bloomberg, Selasa (19/8/2025).

Keputusan tersebut memberi angin segar bagi Trump yang selama ini menghadapi kritik bahwa program tarifnya justru akan merusak perekonomian. Meski analis S&P tidak menampik risiko tersebut, mereka menegaskan tarif dapat menjadi penyeimbang di tengah ekspansi pemotongan pajak dan belanja besar-besaran.

Pandangan S&P ini penting bagi investor di pasar obligasi terbesar dunia, yang kerap dibayangi keraguan atas defisit fiskal dan keberlanjutan utang AS. Imbal hasil obligasi 30 tahun sempat menembus 5% pada Mei seiring kekhawatiran tarif dan dampak paket pajak multi-triliun dolar Trump yang memicu gejolak pasar global.

Tarik Ulur Penerimaan Tarif

Meski demikian, para ekonom masih memperdebatkan sejauh mana tarif bisa mendongkrak penerimaan negara. Pasalnya, strategi Trump mendorong produksi kembali ke dalam negeri dan konsumsi produk buatan AS berpotensi memangkas aliran perdagangan yang menjadi sumber pungutan tarif. Gedung Putih belum memberikan komentar terkait hal ini.

Adapun, penerimaan tarif mencetak rekor bulanan baru pada Juli, dengan bea masuk melonjak ke US$28 miliar. Menteri Keuangan AS Scott Bessent bahkan memperkirakan penerimaan tarif sepanjang 2025 dapat melampaui 1% PDB, jauh di atas estimasi sebelumnya US$300 miliar.

Namun, Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan anggaran baru akan menambah defisit hingga US$3,4 triliun dalam 10 tahun ke depan.

Pada pasar Asia, imbal hasil obligasi AS tenor 30 tahun stabil di kisaran 4,94%, sementara tenor acuan 10 tahun naik tipis ke 4,34%. Hal ini menunjukkan dampak jangka pendek dari laporan S&P masih terbatas, meskipun tetap menjadi pertimbangan penting bagi pelaku pasar.

“Ini hanyalah nuansa kecil di level teratas hierarki peringkat kredit dan tidak menunjukkan perubahan besar pada kesehatan fiskal AS, yang memang isu kompleks,” ujar Homin Lee, Senior Macro Strategist Lombard Odier Ltd. di Singapura.

Tantangan Fiskal AS

AS kehilangan peringkat tertinggi dari tiga lembaga pemeringkat besar sejak Mei, ketika Moody’s menurunkan rating dari Aaa menjadi Aa1. Fitch Ratings dan S&P sebelumnya juga telah menurunkan peringkat AS dari AAA.

S&P menilai prospek stabil mencerminkan ekspektasi bahwa meski defisit fiskal tidak akan membaik secara signifikan, kondisinya juga tidak akan memburuk secara persisten dalam beberapa tahun mendatang.

Lembaga itu memperkirakan rasio utang pemerintah terhadap PDB akan melampaui 100% dalam tiga tahun, dengan defisit rata-rata sekitar 6% sepanjang 2025–2028, turun dari 7,5% pada tahun lalu.

Menurut Fiona Lim, Senior Currency Strategist di Malayan Banking Bhd., konfirmasi peringkat kredit ini bisa menjadi sentimen positif bagi dolar AS setelah paket pajak dan belanja Trump sempat menimbulkan keraguan soal keberlanjutan utang.

“Namun, faktor yang lebih menentukan bagi dolar tetap akan datang dari risalah rapat The Fed dan pidato Ketua The Fed Jerome Powell di Jackson Hole, Jumat mendatang,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Industrial Areas Growing Fairer
Premium
26 menit yang lalu

Industrial Areas Growing Fairer

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer
Premium
1 jam yang lalu

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Dolar AS Menguat Tipis, Pasar Nantikan Hasil Pertemuan Gedung Putih soal Ukraina

Dolar AS Menguat Tipis, Pasar Nantikan Hasil Pertemuan Gedung Putih soal Ukraina

Eropa Tegas Atur Ruang Digital, Kesepakatan Dagang dengan AS Berisiko Terganggu

Eropa Tegas Atur Ruang Digital, Kesepakatan Dagang dengan AS Berisiko Terganggu

Menlu AS Marco Rubio Ucapkan Selamat HUT ke-80 RI, Janji Pererat Hubungan di Era Presiden Prabowo

Menlu AS Marco Rubio Ucapkan Selamat HUT ke-80 RI, Janji Pererat Hubungan di Era Presiden Prabowo

Moody's Pangkas Peringkat Utang Bank-Bank Besar AS, JPMorgan hingga Bank of America

Moody's Pangkas Peringkat Utang Bank-Bank Besar AS, JPMorgan hingga Bank of America

Risiko Efek Berantai usai Moody's Pangkas Peringkat Utang AS

Risiko Efek Berantai usai Moody's Pangkas Peringkat Utang AS

Agrinas Palma Nusantara Raih Peringkat idA dari Pefindo, Mau Terbitkan Obligasi?

Agrinas Palma Nusantara Raih Peringkat idA dari Pefindo, Mau Terbitkan Obligasi?

Katalis Fitch Ratings Buat Saham Bank Jago (ARTO) Ditutup Menguat

Katalis Fitch Ratings Buat Saham Bank Jago (ARTO) Ditutup Menguat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sebanyak 424.917 Orang Manfaatkan Tarif Rp80 LRT, MRT, dan Whoosh
Transportasi & Logistik
6 menit yang lalu

Sebanyak 424.917 Orang Manfaatkan Tarif Rp80 LRT, MRT, dan Whoosh

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?
Pajak
7 menit yang lalu

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

Tantangan Optimalkan Dana Haji, Target Rp188,86 Triliun 2025
Jasa & Niaga
20 menit yang lalu

Tantangan Optimalkan Dana Haji, Target Rp188,86 Triliun 2025

MBG Sedot 44% Anggaran Pendidikan, Bos BGN Beri Klarifikasi
Jasa & Niaga
27 menit yang lalu

MBG Sedot 44% Anggaran Pendidikan, Bos BGN Beri Klarifikasi

Pasokan Gas Industri Seret, Pengamat Sarankan Pembentukan Agregator
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Pasokan Gas Industri Seret, Pengamat Sarankan Pembentukan Agregator

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

4

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

5

Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Sekolah Kekurangan Ruang Kelas di Jambi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

4

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

5

Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?