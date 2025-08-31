MRT Jakarta Pulih, Kembali Beroperasi Normal Hari Ini (31/8) Usai Demo Ricuh

MRT Jakarta mengumumkan pola operasional kembali normal pada hari ini, Minggu (31/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — PT MRT Jakarta (Perseroda) mengumumkan pola operasional kembali normal pada hari ini, Minggu (31/8/2025).

Plt Kepala Divisi Corporate Secretary MRT Jakarta Ahmad Pratomo menyampaikan bahwa layanan MRT sudah kembali beroperasi penuh di lintas Stasiun Lebak Bulus Grab–Bundaran HI Bank Jakarta dengan headway 10 menit.

Adapun jam operasional berlangsung mulai pukul 05.00–00.00 WIB.

“Seluruh stasiun MRT Jakarta tetap melayani penumpang. Khusus Stasiun Istora Mandiri sudah kembali beroperasi, namun hanya membuka Entrance B dan Entrance Lift di depan Gedung IDX,” jelas Ahmad dalam keterangan resmi.

Dia menegaskan MRT Jakarta selalu berkomitmen memberikan layanan prima kepada seluruh pengguna, serta mengajak masyarakat menjadikan MRT sebagai moda transportasi pilihan.

“Informasi terkini mengenai MRT Jakarta dapat dipantau melalui kanal resmi media sosial MRT Jakarta,” tambahnya.

Sebelumnya, MRT Jakarta sempat melakukan penyesuaian pola operasi sejak Sabtu (30/8/2025). Hal itu dipicu kondisi pascaaksi demonstrasi di sekitar kawasan Polda dan Istora yang berlangsung hingga dini hari.

Aksi massa pada Jumat (29/8/2025) malam berlangsung panas. Sejumlah fasilitas publik, termasuk halte, dilaporkan terbakar. Berdasarkan pantauan Bisnis, pembakaran terjadi ketika massa melintas di kawasan Jl. Sudirman sekitar pukul 21.00 WIB.

Kobaran api sempat membesar dengan asap hitam pekat terlihat dari area Polda Metro Jaya. Upaya pemadaman dilakukan menggunakan water cannon.

Massa juga terlihat melawan aparat dengan menyalakan petasan. Sementara itu, polisi menembakkan water cannon dan gas air mata secara konsisten untuk membubarkan kerumunan.