Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Tarif Transjakarta dan MRT

Pemprov DKI Jakarta gratiskan tarif Transjakarta dan MRT selama seminggu mulai 30 Agustus 2025 untuk pembenahan halte rusak akibat demo.
David Eka Issetiabudi
David Eka Issetiabudi - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 14:54
Penampakan halte Transjakarta Polda Metro Jaya yang terbakar di sepanjang jalur Senayan-Sudirman, Jakarta Pusat usai kericuhan demonstrasi pada Jumat (29/8) malam. (Bisnis/Rizqi Rajendra)
Penampakan halte Transjakarta Polda Metro Jaya yang terbakar di sepanjang jalur Senayan-Sudirman, Jakarta Pusat usai kericuhan demonstrasi pada Jumat (29/8) malam. (Bisnis/Rizqi Rajendra)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggratiskan tarif layanan Transjakarta dan MRT selama seminggu ke depan sembari melakukan pembenahan sejumlah halte yang rusak saat unjuk rasa, Jumat (29/8/2025).

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan pihaknya akan membesarkan tarif Transjakarta dan MRT. “Karena memang itu harus juga dibenahi. Membutuhkan waktu satu minggu," ujar Rano, dikutip Antara, Sabtu (30/8/2025).

Rano berharap dengan menggratiskan layanan transportasi, warga tetap lancar menggunakan transportasi umum. Adapun, lanjutnya, tarif gratis Transjakarta dan MRT dimulai pada hari ini, Sabtu (30/8/2025).

"Tapi memang kemarin kan berhenti di beberapa trayek. Karena kan memang nggak bisa masuk. Tapi sekarang udah jalan," dia menambahkan.

Selain itu, Rano mengaku sudah mulai mengerahkan petugas untuk bekerja membersihkan jalanan.

"Kita sebagai tuan rumah, tugas pertama jaga rumah. Memberikan pelayanan kepada teman-teman yang demo, silakan. Tapi mudah-mudahan, mudah-mudahan jangan fasilitas umumnya menjadi hancur. Kan waktu yang membenahinya repot lagi kita," katanya.

Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mulai berangsur kembali aktif beroperasi setelah sebelumnya tidak beroperasi melayani pelanggan imbas demonstrasi yang terjadi di sejumlah lokasi di Jakarta. Sejumlah rute mulai beroperasi diantaranya Koridor 11 Pulogebang-Kampung Melayu.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan jajaran direksi dan manajemen Transjakarta terus melakukan pemantauan kondisi di pusat komando (command center) kantor pusat Transjakarta.

Sementara itu, PT MRT Jakarta (Perseroda) kembali melayani penumpang rute penuh dari Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun Bundaran HI dengan melewati pemberhentian di Stasiun Istora Mandiri pada siang ini. 

"Sehubungan dengan kesiapan stasiun dalam menerima pelanggan, pada Sabtu ini pukul 11.00 WIB, diterapkan pola layanan operasi penuh dari stasiun Lebak Bulus-Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta

Terpisah, Aksi demonstrasi massa yang berujung ricuh pada Jumat (29/8/2025) malam, mengakibatkan sejumlah fasilitas umum seperti halte Transjakarta hingga stasiun MRT hangus terbakar. 

Berdasarkan pantauan Bisnis pada Sabtu (30/8/2025) siang, beberapa halte Transjakarta di sepanjang jalur Senayan hingga Sudirman, Jakarta Pusat tampak terbakar dan hancur di sejumlah bagian. 

Sederet halte Transjakarta yang hangus terbakar di antaranya yaitu Halte Bundaran Senayan, Halte Senayan Bank DKI, hingga Halte Polda Metro Jaya. Kondisi ini jelas mengakibatkan operasional Transjakarta terhenti.

Selain itu, beberapa halte non-BRT yang berada di sisi jalan di kawasan Senayan-Sudirman juga terpantau hancur. Terlihat para Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) juga sedang membersihkan sisa-sisa puing dan serpihan kaca di halte tersebut. 

Tak hanya halte bus, Stasiun MRT Istora Mandiri juga turut menjadi sasaran amuk massa pada kericuhan semalam. Alhasil, MRT Jakarta hanya melayani rute terbatas Lebak Bulus-Blok M.

Penulis : David Eka Issetiabudi
Editor : David Eka Issetiabudi

