Operasional Angkutan Massal Setelah Aksi Massa

MRT Jakarta dan Transjakarta menyesuaikan operasional pasca-demonstrasi, sedangkan KRL beroperasi normal.
M Ryan Hidayatullah, Oktaviano DB Hana
M Ryan Hidayatullah & Oktaviano DB Hana
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 09:05
Bus Transjabodetabek trayek T31 Blok M - Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berada di Lajur 5 Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (24/5/2025) / BISNIS - Jessica Gabriela Soehandoko
Bus Transjabodetabek trayek T31 Blok M - Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berada di Lajur 5 Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (24/5/2025) / BISNIS - Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah moda transportasi umum di Jakarta seperti MRT Jakarta dan Transjakarta menyesuaikan operasional untuk hari ini, Sabtu (30/8/2025). Di sisi lain, moda KRL dilaporkan masih beroperasi seperti biasa.

Rekayasa operasional angkutan massal itu dilakukan imbas aksi demonstrasi di Jakarta kemarin, Jumat (29/8/2025). Simak perinciannya:

MRT Jakarta 

PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan penyesuaian pola operasional pada Sabtu (30/8/2025). 

Hal ini tak lepas dari kondisi usai aksi demonstrasi yang terjadi di sekitar kawasan Polda dan Istora yang hingga Sabtu dini hari.

Plt. Kepala Divisi Corporate Secretary MRT Ahmad Pratomo mengatakan, penyesuaian pola operasional dilakukan demi menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan seluruh pengguna.

"PT MRT Jakarta berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna," ujarnya melalui keterangan resmi.

Dia menyebut, jam operasional MRT Jakarta hari ini mulai pukul 06.00 WIB dengan diberlakukan:

  1. Pola short loop (pola layanan terbatas) dari Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun Blok M BCA dengan headway per 10 menit.
  2. ⁠Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga Stasiun Asean tidak ada kegiatan operasional atau menerima penumpang.
  3. ⁠Evaluasi kondisi lapangan akan dilakukan secara berkala untuk menentukan kemungkinan pemberlakuan kembali full loop (pola layanan penuh) dengan skema skip station (kereta tidak berhenti di stasiun) di Stasiun Senayan Mastercard dan Stasiun Istora Mandiri apabila situasi dinilai kondusif.

Menurut Ahmad, apabila kondisi belum memungkinkan, maka pola short loop akan tetap diberlakukan hingga akhir jam operasional. 

"MRT Jakarta terus berkoordinasi dengan pihak keamanan dan seluruh otoritas terkait untuk memastikan perjalanan tetap aman dan pelayanan dapat diakses masyarakat dengan baik," katanya.

Transjakarta

Berdasarkan keterangan di akun resmi Transjakarta di platform X, moda transportasi umum ini masih menghentikan operasional untuk sementara imbas situasi yang tidak kondusif.

“Mengingat situasi yang tidak kondusif, seluruh layanan Transjakarta hingga saat ini masih tidak dapat melayani pelanggan,” demikian tulis akun @PT_Transjakarta, Sabtu (30/8/2025) pukul 06.16 WIB.

Belum ada informasi terbaru dari akun tersebut ihwal rekayasa operasional Transjakarta. Adapun, akun resmi itu mengingatkan bahwa masyarakat juga dapat membarui informasi terkini soal operasional melalui instagram story @infotije, aplikasi TJ: Transjakarta ataupun X pt_transjakarta.

“Sehat selalu dan tetap berhati-hati di mana pun berada,” demikian pesan akun resmi itu.

Seperti diketahui, aksi demonstrasi kemarin menyebabkan sejumlah halte Transjakarta terbakar. Bisnis sebelumnya melaporkan bahwa  massa yang melakukan demo membakar sebagian Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga dan Halte Transjakarta Polda Metro Jaya dalam unjuk rasa di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan sekitar pukul 21.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Bisnis, aksi pembakaran tersebut dilakukan saat massa pendemo melintas di kawasan Jl. Sudirman sekitar pukul 21.00 WIB.

Kobaran api makin membesar dan asap gelap terlihat di area Polda Metro Jaya. Terlihat juga upaya pemadaman api menggunakan water canon.

Massa pendemo nampak berupaya untuk melawan Polisi dengan cara menyalakan petasan. Di sisi lain, polisi juga secara konsisten menembakkan water cannon dan gas air mata.

Commuter Line (KRL)

Untuk KAI Commuter, operasional angkutan massal ini tampak masih beroperasi secara normal untuk hari ini, Sabtu (30/8/2025).

Belum ada informasi mengenai rekayasa operasional dari akun resmi KAI Commuter baik di X maupun Instagram.

M Ryan Hidayatullah & Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana

7 Halte Transjakarta Terbakar dalam Aksi Massa Jumat Malam
Transportasi & Logistik
22 menit yang lalu

7 Halte Transjakarta Terbakar dalam Aksi Massa Jumat Malam

Kementerian Transmigrasi Bakal Minta Anggaran Rp1,9 Triliun untuk 2026
Ekonomi
41 menit yang lalu

Kementerian Transmigrasi Bakal Minta Anggaran Rp1,9 Triliun untuk 2026

Operasional Angkutan Massal Setelah Aksi Massa
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Operasional Angkutan Massal Setelah Aksi Massa

Mentrans Iftitah Ungkap Strataegi Dorong Transmigrasi: Ada Gula Ada Semut
Ekonomi
1 jam yang lalu

Mentrans Iftitah Ungkap Strataegi Dorong Transmigrasi: Ada Gula Ada Semut

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

