Pemerintah Serahkan 18 Nama Calon Komite BPH Migas ke DPR RI

Presiden Prabowo menyerahkan 18 calon Komite BPH Migas ke DPR RI untuk uji kelayakan. Proses ini menentukan 9 anggota periode 2025-2029.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 12:40
Gedung Kementerian ESDM/ Bisnis.com - Lukman Nur Hakim
Gedung Kementerian ESDM/ Bisnis.com - Lukman Nur Hakim

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 18 nama calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada Komite XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, penyerahan ini membuka rangkaian tahapan di DPR RI, termasuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), untuk menentukan pengisian jabatan pada lembaga tersebut.

“Bapak Presiden telah menyerahkan 18 nama calon ketua dan anggota Komite BPH Migas kepada Komite XII DPR RI untuk selanjutnya dilakukan fit and proper test," kata Dadan yang juga selaku Ketua Panitia Seleksi melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (30/8/2025).

Kementerian ESDM, kata Dadan, berharap proses seleksi dapat berjalan baik dan diperoleh ketua dan anggota komite BPH Migas yang terbaik. Ini demi memperkuat pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi.

Menurutnya, melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, akan dipilih 9 nama yang nantinya ditetapkan sebagai ketua dan anggota komite BPH Migas periode 2025–2029. Adapun proses ini merupakan bagian dari tahapan formal untuk pengisian jabatan pada periode yang bersangkutan. 

Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas telah melaksanakan seleksi administrasi dan wawancara, hasilnya kemudian disampaikan kepada Prabowo oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sesuai ketentuan.

Nama-nama hasil seleksi administrasi dan jadwal assessment sempat dipublikasikan dalam pengumuman resmi yang menjadi dasar pengajuan ke tingkat selanjutnya.

Untuk diketahui, BPH Migas merupakan lembaga di bawah Kementerian ESDM yang bertugas mengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak serta pengangkutan gas bumi melalui pipa di Indonesia. 

Setelah tahapan fit and proper test selesai, DPR RI akan menetapkan anggota komite yang akan menjalankan tugas-tugas tersebut pada periode 2025–2029.

Berikut daftar nama usulan calon ketua dan anggota komite BPH Migas 2025-2029:

1. Abdul Halim, S.Si., M.M. 

2. Alimuddin Baso, S.T. M.A.B. 

3. Arief Nurzaman, S.T. 

4. Arief Wardono, S.E. 

5. Bambang Hermanto. S.E., Mikom. 

6. Bambang Utoro, S.H., M.M., M.Env.Stud. 

7. Dr. Baskara Agung Wibawa, S.E., M.M. 

8. Ir. Dwi Anggoro Ismukurnianto, M.Sc. 

9. Ir. Eman Salman Arief, MBA. 

10. Erika Retnowati, Ak., M.Si. 

11. Fathul Nugroho, S.Si, MPP 

12. Ir. Harya Adityawarman 

13. Hasbi Anshory, S.E., M.M. 

14. Ir. Mustafid Gunawan, M.E. 

15. Sahat Purba, S.T. 

16. Ir. Senda Hurmuzan Kanam, M.Sc. 

17. Ir. Sutrisno, M.M. 

18. Wahyudi Anas, S.T.

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Thomas Mola

