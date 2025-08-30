Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini

Transjakarta berhenti beroperasi Sabtu (30/8/2025) akibat 7 halte dibakar saat unjuk rasa ricuh. Info layanan terbaru ada di aplikasi dan media sosial Transjakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh operasional bus Transjakarta dihentikan pada hari ini Sabtu (30/8/2025) dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan situasi yang belum kondusif setelah aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pada Jumat (29/8/2025).

"Hingga pagi ini seluruh layanan Transjakarta belum bisa beroperasi melayani pelanggan," ujar Kadep Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani dalam pernyataan tertulis, Sabtu (30/8/2025).

Sebanyak 7 halte Transjakarta tersebut adalah Halte Bundaran Senayan dan Pemuda Pramuka, Halte Polda Metro Jaya, ⁠Halte Senen Toyota Rangga, Halte Sentral Senen, Halte Senayan BDKI, dan Halte Gerbang Pemuda.

Masyarakat tetap bisa bepergian menggunakan moda transportasi umum lainnya seperti Kereta Rel Listrik (KRL) dan MRT Jakarta.

"Layanan Commuterline kini kembali normal setelah sempat terganggu akibat aksi massa penyampaian pendapat di kawasan MPR/DPR RI. Semua perjalanan Commuterline sudah beroperasi sesuai jadwal dan rute yang berlaku. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengapresiasi kesabaran para pengguna. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang aman dan nyaman," tulis KAI Commuter dalam akun X, Jumat (29/8/2025).

Sementara itu, MRT Jakarta memastikan layanan tetap berjalan dengan penyesuaian. Dilansir dari akun X MRT Jakarta, Pola Operasi Rute Lebak Bulus-Bundaran HI Bank Jakarta akan diberlakukan mulai pukul 11.00 WIB, dengan tidak ada aktivitas layanan operasi (skip station) Istora Mandiri.