Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini

Transjakarta berhenti beroperasi Sabtu (30/8/2025) akibat 7 halte dibakar saat unjuk rasa ricuh. Info layanan terbaru ada di aplikasi dan media sosial Transjakarta.
Anitana Widya Puspa & Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 11:15
Share
Kondisi separator busway di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) sore. Aparat kepolisian masih menjaga ketat kawasan Kompleks Parlemen Senayan - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.
Kondisi separator busway di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) sore. Aparat kepolisian masih menjaga ketat kawasan Kompleks Parlemen Senayan - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.
Ringkasan Berita
  • Operasional bus Transjakarta dihentikan sementara akibat situasi yang belum kondusif setelah aksi unjuk rasa yang berujung ricuh.
  • Tujuh halte Transjakarta dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab, termasuk Halte Bundaran Senayan dan Halte Polda Metro Jaya.
  • Transjakarta mengajak masyarakat untuk menjaga fasilitas publik dan akan memperbarui informasi layanan melalui aplikasi dan media sosial.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh operasional bus Transjakarta dihentikan pada hari ini Sabtu (30/8/2025) dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan situasi yang belum kondusif setelah aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pada Jumat (29/8/2025).

"Hingga pagi ini seluruh layanan Transjakarta belum bisa beroperasi melayani pelanggan," ujar Kadep Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani dalam pernyataan tertulis, Sabtu (30/8/2025).

Sebanyak 7 halte Transjakarta tersebut adalah Halte Bundaran Senayan dan Pemuda Pramuka, Halte Polda Metro Jaya, ⁠Halte Senen Toyota Rangga, Halte Sentral Senen, Halte Senayan BDKI, dan Halte Gerbang Pemuda.

Baca Juga

Masyarakat tetap bisa bepergian menggunakan moda transportasi umum lainnya seperti Kereta Rel Listrik (KRL) dan MRT Jakarta.

"Layanan Commuterline kini kembali normal setelah sempat terganggu akibat aksi massa penyampaian pendapat di kawasan MPR/DPR RI. Semua perjalanan Commuterline sudah beroperasi sesuai jadwal dan rute yang berlaku. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengapresiasi kesabaran para pengguna. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang aman dan nyaman," tulis KAI Commuter dalam akun X, Jumat (29/8/2025).

Sementara itu, MRT Jakarta memastikan layanan tetap berjalan dengan penyesuaian. Dilansir dari akun X MRT Jakarta, Pola Operasi Rute Lebak Bulus-Bundaran HI Bank Jakarta akan diberlakukan mulai pukul 11.00 WIB, dengan tidak ada aktivitas layanan operasi (skip station) Istora Mandiri. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anitana Widya Puspa & Aprianus Doni Tolok
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
4 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule
Premium
12 jam yang lalu

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

7 Halte Transjakarta Terbakar dalam Aksi Massa Jumat Malam

7 Halte Transjakarta Terbakar dalam Aksi Massa Jumat Malam

Demo Ricuh, Separator Busway di Depan Gedung DPR Tercecer

Demo Ricuh, Separator Busway di Depan Gedung DPR Tercecer

Perjalanan KRL Masih Normal, MRT & Transjakarta Terdampak Demo Buruh

Perjalanan KRL Masih Normal, MRT & Transjakarta Terdampak Demo Buruh

Demo Meluas, Jusuf Kalla Sebut Bisa Berdampak pada Ekonomi

Demo Meluas, Jusuf Kalla Sebut Bisa Berdampak pada Ekonomi

Terimbas Demo, Daftar 12 KA Jarak Jauh yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara

Terimbas Demo, Daftar 12 KA Jarak Jauh yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara

Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman

Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman
Energi & Tambang
9 menit yang lalu

Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman

Demo Meluas, Jusuf Kalla Sebut Bisa Berdampak pada Ekonomi
Ekonomi
25 menit yang lalu

Demo Meluas, Jusuf Kalla Sebut Bisa Berdampak pada Ekonomi

Terimbas Demo, Daftar 12 KA Jarak Jauh yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara
Transportasi & Logistik
26 menit yang lalu

Terimbas Demo, Daftar 12 KA Jarak Jauh yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini
Transportasi & Logistik
43 menit yang lalu

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini

PLN Tingkatkan Layanan EV dengan Home Charging Services Versi Terbaru
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

PLN Tingkatkan Layanan EV dengan Home Charging Services Versi Terbaru

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru

2

Simak Rekayasa MRT Jakarta, Transjakarta, hingga KRL Imbas Demo Hari Ini

3

KA Jarak Jauh Hanya Sampai Stasiun Jatinegara Imbas Demo

4

Ada Demo Ojol & Mahasiswa, Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini

5

Transjakarta Buka Suara Usai Massa Bakar Dua Halte Strategis

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru

2

Simak Rekayasa MRT Jakarta, Transjakarta, hingga KRL Imbas Demo Hari Ini

3

KA Jarak Jauh Hanya Sampai Stasiun Jatinegara Imbas Demo

4

Ada Demo Ojol & Mahasiswa, Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini

5

Transjakarta Buka Suara Usai Massa Bakar Dua Halte Strategis