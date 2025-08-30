Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Catat! Tol Cawang-Tomang-Pluit Belum Bisa Dilintasi Hari Ini

Tol Cawang-Tomang-Pluit ditutup akibat kerusakan dari aksi demo. Jasa Marga fokus perbaikan dan keamanan, belum ada jadwal pembukaan kembali.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 15:47
Share
Catat! Tol Cawang-Tomang-Pluit Belum Bisa Dilintasi Hari Ini. Kondisi GT Pejompongan usai dibakar massa aksi / Jasa Marga
Catat! Tol Cawang-Tomang-Pluit Belum Bisa Dilintasi Hari Ini. Kondisi GT Pejompongan usai dibakar massa aksi / Jasa Marga
Ringkasan Berita
  • Ruas Tol Cawang - Tomang - Pluit masih ditutup untuk pemeliharaan setelah dirusak dalam aksi unjuk rasa di sekitar kompleks DPR/MPR RI.
  • Jasa Marga bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memperbaiki dan memulihkan fasilitas tol agar aman dilintasi kembali.
  • Selama aksi unjuk rasa, tujuh gerbang tol dan berbagai fasilitas pelayanan jalan tol mengalami kerusakan akibat pembakaran dan perusakan oleh massa.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), Rivan Achmad Purwantono belum memberi sinyal kapan ruas Tol Cawang - Tomang - Pluit bakal kembali dibuka operasionalnya.

Dia menjelaskan, hingga saat ini ruas tersebut masih dalam tahap pemeliharaan usai sejumlah fasilitas dirusak dalam aksi unjuk rasa yang digelar di sekitar kompleks DPR/MPR RI pada Jumat (29/8/2025).

"Tim operasional kami bekerja tanpa henti bersama aparat keamanan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan awal dan pemulihan layanan," jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/8/2025).

Dia belum merinci kapan proses pemeliharaan itu akan rampung. Rivan hanya menekankan prioritas JSMR saat ini masih dalam memastikan jalan tol aman untuk dilintasi dan memulihkan fungsi gerbang serta fasilitas pendukung secepat mungkin.

Dia juga menerangkan, pihaknya telah menempatkan tim pemeliharaan di lapangan untuk melakukan penyisiran, pembersihan sisa pembakaran, serta penilaian kondisi struktur gerbang dan infrastruktur jalan tol. 

"Jasa Marga berkoordinasi intensif dengan pihak terkait guna menjamin pengamanan lokasi dan menentukan kapan kondisi aman untuk pembukaan kembali ruas. Semua tindakan perbaikan dilaksanakan sesuai standar keselamatan operasi jalan tol dan prosedur teknis yang berlaku," tutupnya.

Baca Juga

Sebelumnya, Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad, Widiyatmiko Nursejati mengungkap kronologi pembakaran 7 Gerbang Tol milik Jasa Marga dalam aksi demonstrasi pada Jumat (29/8/2025).

Dalam penjelasannya, JSMR telah mengambil langkah antisipasi sejak pukul 17.13 WIB atas diskresi Kepolisian melakukan pengalihan lalu lintas di seluruh pengguna jalan tol diarahkan untuk menjauhi Ruas Tol Dalam Kota. 

Kemudian, pada pukul 21.15 WIB, massa yang sebelumnya melakukan pembakaran di luar jalan tol mulai masuk dan membakar Gerbang Tol Pejompongan. Hingga pukul 22.00 WIB, massa unjuk rasa masih memasuki area jalan tol sehingga pengalihan lalu lintas masih terus dilakukan. 

"Berjalannya waktu, massa terus merangsek masuk ke jalan tol, imbasnya banyak fasilitas pelayanan jalan tol yang mengalami kerusakan," terang Widiyatmiko. 

Alhasil, total sebanyak tujuh gerbang tol dibakar massa, yaitu GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, GT Kuningan 1.

Selain itu, fasilitas pelayanan jalan tol lain juga dirusak oleh massa yaitu lebih dari 20 unit Water Barrier, rubber cone, Median Concrete Barrier (MCB), CCTV jalan tol dan sarana pendukung jalan tol lainnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi
Premium
3 jam yang lalu

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
10 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Jasa Marga Sebut 7 Gerbang Tol Dalam Kota Dibakar Massa Aksi Demo DPR

Jasa Marga Sebut 7 Gerbang Tol Dalam Kota Dibakar Massa Aksi Demo DPR

Kronologi 7 Gerbang Tol Dibakar Massa Demo DPR di Jakarta, Jumat (29/8)

Kronologi 7 Gerbang Tol Dibakar Massa Demo DPR di Jakarta, Jumat (29/8)

Proyek Tol Kertosono-Kediri Terkendala Lahan, Operasional Bakal Molor?

Proyek Tol Kertosono-Kediri Terkendala Lahan, Operasional Bakal Molor?

Ada Demo Buruh di DPR, Jasa Marga Tutup Akses Keluar Tol Slipi

Ada Demo Buruh di DPR, Jasa Marga Tutup Akses Keluar Tol Slipi

Ruas Tol di Indonesia Bertambah

Ruas Tol di Indonesia Bertambah

Govt Scraps State Budget Funding for Toll Road Development

Govt Scraps State Budget Funding for Toll Road Development

Lengkap! Ini Titik Rekayasa Lalu Lintas di Jakarta saat Pelantikan Prabowo-Gibran

Lengkap! Ini Titik Rekayasa Lalu Lintas di Jakarta saat Pelantikan Prabowo-Gibran

Polisi Selidiki Kepemilikan Senjata Koboi Jalanan di Exit Tol Tomang

Polisi Selidiki Kepemilikan Senjata Koboi Jalanan di Exit Tol Tomang

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kinerja Positif, Indonesia Eximbank Fokus Dorong Ekspor Nasional
Ekonomi
41 menit yang lalu

Kinerja Positif, Indonesia Eximbank Fokus Dorong Ekspor Nasional

Pengadilan Banding AS Nyatakan Aturan Tarif Ilegal, Trump Tegaskan Tetap Berlaku
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Pengadilan Banding AS Nyatakan Aturan Tarif Ilegal, Trump Tegaskan Tetap Berlaku

Catat! Tol Cawang-Tomang-Pluit Belum Bisa Dilintasi Hari Ini
Infrastruktur
1 jam yang lalu

Catat! Tol Cawang-Tomang-Pluit Belum Bisa Dilintasi Hari Ini

Kinerja Positif, Indonesia Eximbank Fokus Dorong Ekspor Nasional
Ekonomi
41 menit yang lalu

Kinerja Positif, Indonesia Eximbank Fokus Dorong Ekspor Nasional

Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Tarif Transjakarta dan MRT
Transportasi & Logistik
2 jam yang lalu

Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Tarif Transjakarta dan MRT

Menteri Iftitah Ungkap Transmigrasi Terkendala Sertifikasi dan Tumpang Tindih Lahan
Ekonomi
2 jam yang lalu

Menteri Iftitah Ungkap Transmigrasi Terkendala Sertifikasi dan Tumpang Tindih Lahan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini

2

KA Jarak Jauh Hanya Sampai Stasiun Jatinegara Imbas Demo

3

Transjakarta Buka Suara Usai Massa Bakar Dua Halte Strategis

4

Jasa Marga Sebut 7 Gerbang Tol Dalam Kota Dibakar Massa Aksi Demo DPR

5

Kronologi 7 Gerbang Tol Dibakar Massa Demo DPR di Jakarta, Jumat (29/8)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Sesi kualifikasi AP250 ARRC Mandalika 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini

2

KA Jarak Jauh Hanya Sampai Stasiun Jatinegara Imbas Demo

3

Transjakarta Buka Suara Usai Massa Bakar Dua Halte Strategis

4

Jasa Marga Sebut 7 Gerbang Tol Dalam Kota Dibakar Massa Aksi Demo DPR

5

Kronologi 7 Gerbang Tol Dibakar Massa Demo DPR di Jakarta, Jumat (29/8)