Transjakarta Buka Suara Usai Massa Bakar Dua Halte Strategis

Transjakarta imbau warga saling jaga halte usai massa demo membakar dua halte di Jakarta.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 04:00
Unggahan PT Transjakarta merespons aksi demo di Jakarta./ Dok. IG Transjakarta
Unggahan PT Transjakarta merespons aksi demo di Jakarta./ Dok. IG Transjakarta

Bisnis.com, JAKARTA – PT Transportasi Jakarta buka suara usai massa aksi demo membakar sejumlah Halte Transjakarta pada Jumat (29/8/2025) malam.

Berdasarkan akun Instagram resminya, perusahaan mengimbau seluruh warga setempat untuk saling menjaga halte yang telah menjadi fasilitas umum.

"Halte bukan sekadar tempat singgah. Ia adalah ruang bersama yang kita rawat, rumah singkat bagi ribuan langkah setiap hari. Kami memahami situasi yang terjadi. Namun, kami percaya Halte adalah milik kita bersama - saatnya kita saling menjaga," tulis Transjakarta.

Sebelumnya, Transjakarta sempat mengurangi operasional layanan pada 29 Agustus 2025 per pukul 21.52 WIB menjadi koridor 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13.

Namun, dikarenakan situasi yang tidak kondusif, seluruh layanan Transjakarta pada 29 Agustus 2025 per pukul 22.11 dinyatakan tidak dapat melayani pelanggan untuk sementara.

Massa yang melakukan demo membakar sebagian Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga dan Halte Transjakarta Polda Metro Jaya dalam unjuk rasa di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan sekitar pukul 21.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, aksi pembakaran tersebut dilakukan saat massa pendemo melintas di kawasan Jl. Sudirman sekitar pukul 21.00 WIB.

Kobaran api makin membesar dan asap gelap terlihat di area Polda Metro Jaya. Terlihat juga upaya pemadaman api menggunakan water canon.

Massa pendemo nampak berupaya untuk melawan Polisi dengan cara menyalakan petasan. Di sisi lain, polisi juga secara konsisten menembakkan water cannon dan gas air mata.

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

Transjakarta Buka Suara Usai Massa Bakar Dua Halte Strategis
Transjakarta Buka Suara Usai Massa Bakar Dua Halte Strategis

Garuda Indonesia (GIAA) Targetkan Jual 49.000 Tiket Umrah
Garuda Indonesia (GIAA) Targetkan Jual 49.000 Tiket Umrah

KA Jarak Jauh Hanya Sampai Stasiun Jatinegara Imbas Demo
KA Jarak Jauh Hanya Sampai Stasiun Jatinegara Imbas Demo

Bahlil Sebut Freeport Belum Ajukan Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga
Bahlil Sebut Freeport Belum Ajukan Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga

Simak Rekayasa MRT Jakarta, Transjakarta, hingga KRL Imbas Demo Hari Ini
Simak Rekayasa MRT Jakarta, Transjakarta, hingga KRL Imbas Demo Hari Ini

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
