Diskon Besar, Naik MRT Jakarta Cuma Rp1

Naik MRT Jakarta hanya Rp1 dari 31 Agustus hingga 7 September 2025 sebagai kompensasi atas kondisi prasarana yang belum pulih.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 17:38
Rangkaian kereta moda raya terpadu (MRT) melintas di Stasiun MRT Asean, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Bisnis/Arief Hermawan P
Rangkaian kereta moda raya terpadu (MRT) melintas di Stasiun MRT Asean, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi masyarakat yang berada di sekitar Jakarta bisa naik transportasi MRT dengan tarif khusus, hanya Rp1 hingga 7 September 2025.

Dikutip dari Instagram @mrtjkt, Sabtu (30/8/2025), sebagai bentuk kompensasi atas kondisi prasarana pada beberapa titik stasiun MRT Jakarta yang kondisinya masih belum pulih total, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus Rp1 selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, mulai tanggal 31 Agustus hingga 7 September 2025.

"Tarif Naik MRT Jakarta Rp1 diberlakukan seminggu ke depan. Mulai 31 Agustus hingga 7 September," seperti dikutip.

Manajemen MRT menyebutkn bahwa seluruh tim MRT Jakarta tengah berupaya sepenuh hati untuk merapikan, membersihkan, memperbaiki, serta memastikan segala kesiapan, agar pengalaman perjalanan Anda menggunakan MRT Jakarta dapat segera kembali seperti sediakala.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan," tulis manajemen.

Pihak MRT Jakarta berharap agar niat baik ini bisa menghadirkan perjalanan yang nyaman dan aman bagi seluruh Pelanggan MRT Jakarta dapat senantiasa tetap terjaga, tentunya dengan turutserta didukung oleh sikap penumpang bersama.

Penulis : Novita Sari Simamora
Editor : Novita Sari Simamora

