LRT Jabodetabek Pastikan Layanan Operasional Tetap Normal pasca-Demo

LRT Jabodetabek tetap beroperasi normal meski ada demo di Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Keamanan ditingkatkan di stasiun ramai untuk menjaga ketertiban.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 13:00
Rangkaian LRT Jabodebek melintas di Jakarta, Rabu (11/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Rangkaian LRT Jabodebek melintas di Jakarta, Rabu (11/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — Operasional angkutan massal LRT Jabodetabek dipastikan tetap normal pada hari ini, Sabtu (30/8/2025).

Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi, mengatakan bahwa layanan tetap berjalan normal di tengah terjadinya aktivitas demonstrasi di Jakarta dan sekitarnya. 

“Layanan beroperasi sesuai jadwal biasa tanpa perubahan,” jelasnya dalam keterangan resmi. 

Pada Sabtu-Minggu, jelasnya, LRT Jabodebek menerapkan pola operasi weekend dengan 270 perjalanan per hari. Hal itu berbeda dari pola operasi weekday alias Senin-Jumat dengan 396 perjalanan per hari.

Adapun sebagai langkah antisipatif, KAI menempatkan petugas keamanan tambahan di sejumlah stasiun yang berpotensi ramai, yakni Stasiun Dukuh Atas BNI, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran Bank BJB, Cikoko, Ciliwung, dan Cawang.

“Kehadiran petugas ini diharapkan dapat membantu menjaga ketertiban, memberikan informasi, serta memastikan keselamatan pengguna selama berada di area stasiun maupun di dalam kereta.” 

LRT Jabodebek juga mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti arahan petugas, menjaga keselamatan diri dan orang lain, serta ikut berperan dalam menjaga fasilitas publik. 

“Infrastruktur transportasi publik adalah milik bersama dan diperuntukkan bagi kenyamanan semua pengguna. Mari kita bersama-sama menjaga fasilitas ini agar tetap nyaman, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” tambah Purnomosidi.

Seperti diketahui, Aksi massa pada Jumat (29/8/2025), berlangsung cukup panas. Sejumlah fasilitas publik seperti halte pun sempat terbakar.

Berdasarkan pantauan Bisnis, aksi pembakaran tersebut dilakukan saat massa pendemo melintas di kawasan Jl. Sudirman sekitar pukul 21.00 WIB.

Kobaran api semakin membesar dan asap gelap terlihat di area Polda Metro Jaya. Terlihat juga upaya pemadaman api menggunakan water canon.

Massa pendemo nampak berupaya untuk melawan Polisi dengan cara menyalakan petasan. Di sisi lain, polisi juga secara konsisten menembakkan water cannon dan gas air mata.

Penulis : Oktaviano DB Hana
Editor : Oktaviano DB Hana

LRT Jabodetabek Pastikan Layanan Operasional Tetap Normal pasca-Demo
Transportasi & Logistik
45 menit yang lalu

LRT Jabodetabek Pastikan Layanan Operasional Tetap Normal pasca-Demo

Pemerintah Serahkan 18 Nama Calon Komite BPH Migas ke DPR RI
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Pemerintah Serahkan 18 Nama Calon Komite BPH Migas ke DPR RI

Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman

Demo Meluas, Jusuf Kalla Sebut Bisa Berdampak pada Ekonomi
Ekonomi
2 jam yang lalu

Demo Meluas, Jusuf Kalla Sebut Bisa Berdampak pada Ekonomi

Terimbas Demo, Daftar 12 KA Jarak Jauh yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara
Transportasi & Logistik
2 jam yang lalu

Terimbas Demo, Daftar 12 KA Jarak Jauh yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara

