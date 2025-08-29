Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Visa Beli Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek Kuningan, Nilainya Capai Rp7 Miliar

Visa membeli hak penamaan Stasiun LRT Jabodebek Kuningan senilai Rp21 miliar untuk tiga tahun. Nama baru "Kuningan Visa" mulai Oktober, juga menambah opsi pembayaran dengan kartu kredit Visa.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 12:57
Share
Rangkaian LRT Jabodebek melintas di Jakarta, Senin (28/10/2024). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Rangkaian LRT Jabodebek melintas di Jakarta, Senin (28/10/2024). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Ringkasan Berita
  • Visa membeli hak penamaan Stasiun LRT Jabodebek Kuningan dengan kontrak tiga tahun senilai Rp21 miliar, dan akan dinamai "Kuningan Visa".
  • Kerja sama ini juga mencakup penambahan opsi pembayaran menggunakan kartu kredit Visa dan EMV untuk layanan LRT Jabodebek.
  • LRT Jabodebek menunjukkan pertumbuhan pengguna yang signifikan, dengan peningkatan perjalanan harian dan total pengguna mencapai lebih dari 43 juta dalam dua tahun.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Stasiun LRT Jabodebek Kuningan segera memiliki nama baru usai Visa resmi membeli hak penamaan melalui kontrak selama tiga tahun. 

Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi menyampaikan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian dengan Visa berupa hak penamaan, sekaligus penggunaan kartu kredit untuk pembayaran tiket perjalanan. 

“Jadi Visa ini nanti akan menggandeng sekaligus kolaborasi dengan naming right. Insyaallah [namanya] Kuningan Visa,” ungkapnya dalam Medi Briefing, dikutip pada Jumat (29/8/2025). 

Purnomosidi mengungkapkan bahwa kontrak bersama Visa tersebut telah disepakati untuk periode tiga tahun dengan nilai sekitar Rp7 miliar per tahun. Artinya, kesepakatan penamaan tersebut untuk tiga tahun mencapai sekitar Rp21 miliar. 

Apabila rencana berjalan sesuai harapan, hak penamaan akan berlangsung pada Oktober mendatang. 

Selain pembelian nama stasiun LRT Kuningan, kerja sama juga dilakukan terhadap penambahan opsi pembayaran layanan LRT Jabodebek. Dengan demikian, nantinya pembayaran yang dilakukan dengan tap dapat menggunakan kartu kredit Visa maupun Europay, MasterCard, dan Visa (EMV). 

Baca Juga

Sementara saat ini, adapun metode pembayaran di LRT Jabodebek telah tersedia yakni menggunakan Kartu Multi Trip (KMT) Commuter Line, Kartu Uang Elektronik perbankan, Acess by KAI, dan LinkAja.

Untuk diketahui, saat ini stasiun LRT Jabodebek yang memiliki hak penamaan hanya Stasiun Dukuh Atas BNI. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) membeli hak penamaan dan resmi diterapkan pada November 2024 lalu. 

Dalam kurun waktu dua tahun, LRT Jabodebek telah melayani 43.696.661 pengguna. Pertumbuhan pengguna juga menunjukkan kepercayaan yang semakin besar. 

Pada tahun pertama operasional, jumlah pengguna mencapai 16.999.647 orang, lalu meningkat menjadi 26.697.014 orang pada tahun kedua, atau naik 57% secara tahunan.  

Peningkatan juga terlihat dari rata-rata harian, baik hari kerja maupun akhir pekan. Rata-rata harian di hari kerja naik dari 54.640 pengguna di tahun pertama menjadi 90.931 pengguna di tahun kedua, meningkat 66,4%.

Sementara itu, rata-rata harian akhir pekan naik dari 30.842 menjadi 40.599 pengguna, meningkat 31,6%.

Secara perinci, jumlah pengguna pada 2023 (Agustus—Desember) mencapai 4.562.672 orang. Kemudian pada 2024 tumbuh mencapai 20.055.373 pengguna. Sementara sepanjang tahun ini hingga 27 Agustus 2025 tercatat telah mencapai 17.975.602 pengguna. 

Perjalanan yang dilayani juga semakin banyak. Dari yang semula hanya 158 perjalanan per hari, kini bertambah menjadi 396 perjalanan di hari kerja dan 270 perjalanan di akhir pekan, agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu bepergian dengan tetap mengutamakan ketepatan waktu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
15 menit yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)
Premium
42 menit yang lalu

Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pengguna LRT Nanti Bisa Bayar Pakai QRIS Tap dan Kredit Visa, Mulai Kapan?

Pengguna LRT Nanti Bisa Bayar Pakai QRIS Tap dan Kredit Visa, Mulai Kapan?

Penumpang LRT Jabodebek Meningkat Imbas Demo dan KRL Lumpuh

Penumpang LRT Jabodebek Meningkat Imbas Demo dan KRL Lumpuh

Jalur LRT Bakal Dilanjut Sampai Bogor, Simak Bocorannya

Jalur LRT Bakal Dilanjut Sampai Bogor, Simak Bocorannya

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang

Makin Canggih Gunakan AI, Visa Beberkan Tren Kejahatan Siber Keuangan Terkini

Makin Canggih Gunakan AI, Visa Beberkan Tren Kejahatan Siber Keuangan Terkini

Siap-siap! Turis Masuk AS Wajib Siapkan Uang Jaminan Visa Rp245 Juta

Siap-siap! Turis Masuk AS Wajib Siapkan Uang Jaminan Visa Rp245 Juta

TransJakarta Siap Rilis Naming Rights Halte TJ Senen Sentral

TransJakarta Siap Rilis Naming Rights Halte TJ Senen Sentral

BI Sebut QRIS Berhasil Dongkrak PAD hingga Lima Kali Lipat

BI Sebut QRIS Berhasil Dongkrak PAD hingga Lima Kali Lipat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Visa Beli Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek Kuningan, Nilainya Capai Rp7 Miliar
Transportasi & Logistik
17 menit yang lalu

Visa Beli Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek Kuningan, Nilainya Capai Rp7 Miliar

Pertamina Pastikan Stok BBM Seluruh SPBU di Jakarta Aman
Energi & Tambang
35 menit yang lalu

Pertamina Pastikan Stok BBM Seluruh SPBU di Jakarta Aman

Ada Demo Ojol & Mahasiswa, Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini
Transportasi & Logistik
43 menit yang lalu

Ada Demo Ojol & Mahasiswa, Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi
Jasa & Niaga
28 Agt 2025 | 08:00 WIB

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi

Tangis Bos GOTO Patrick Walujo saat Melayat ke Rumah Duka Affan Driver Ojol
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Tangis Bos GOTO Patrick Walujo saat Melayat ke Rumah Duka Affan Driver Ojol

Jusuf Hamka Hadiri Pemakaman Driver Ojol Affan yang Dilindas Brimob
Ekonomi
1 jam yang lalu

Jusuf Hamka Hadiri Pemakaman Driver Ojol Affan yang Dilindas Brimob

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Potensi Ekonomi dan Peluang Bisnis Koperasi Desa

2

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

3

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara

4

Jalur LRT Bakal Dilanjut Sampai Bogor, Simak Bocorannya

5

Ada Demo Buruh di DPR, Jasa Marga Tutup Akses Keluar Tol Slipi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Pengemudi Ojol korban Aksi 28 Agustus
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Potensi Ekonomi dan Peluang Bisnis Koperasi Desa

2

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

3

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Gojek & Grab Buka Suara

4

Jalur LRT Bakal Dilanjut Sampai Bogor, Simak Bocorannya

5

Ada Demo Buruh di DPR, Jasa Marga Tutup Akses Keluar Tol Slipi