Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jasa Marga Sebut 7 Gerbang Tol Dalam Kota Dibakar Massa Aksi Demo DPR

Jasa Marga melaporkan 7 gerbang tol dalam kota dibakar saat demo DPR, Jumat (29/8/2025), menyebabkan ruas tol tak bisa dilalui. Penyisiran masih berlangsung.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 10:28
Share
Penampakan Gerbang Tol (GT) Pejompongan yang dibakar massa aksi pada Jumat (29/8/2025) / Jasa Marga
Penampakan Gerbang Tol (GT) Pejompongan yang dibakar massa aksi pada Jumat (29/8/2025) / Jasa Marga
Ringkasan Berita
  • PT Jasa Marga mengumumkan insiden pembakaran 7 Gerbang Tol di Jalan Tol Dalam Kota akibat demonstrasi di DPR RI pada 29 Agustus 2025.
  • Ruas Tol Dalam Kota belum dapat dilalui hingga pukul 07.00 WIB karena dampak dari pembakaran tersebut.
  • Manajemen Jasa Marga meminta maaf atas ketidaknyamanan dan belum memberikan rincian kronologi serta langkah penanganan insiden ini.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR)  mengumumkan sebanyak 7 Gerbang Tol (GT) di sekitar Jalan Tol Dalam Kota mengalami insiden pembakaran dalam aksi demonstrasi yang dilayangkan kepada DPR RI pada Jumat (29/8/2025).

Dalam laporan yang dibagikan Tim Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) hingga pukul 7.00 WIB pagi, ruas Tol Dalam Kota belum dapat dilalui imbas insiden pembakaran tersebut.

"Pukul 07.00 WIB, imbas pembakaran 7 gerbang tol, saat ini ruas Tol Dalam Kota belum dapat dilalui," jelasnya dalam unggahan di akun Instagram @official.jmmetropolitan, Sabtu (30/8/2025).

Adapun saat ini, petugas masih melakukan penyisiran di sepanjang ruas jalan tol imbas insiden pembakaran tersebut.

Manajemen Jasa Marga turut meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ada lantaran belum bisa melayani mobilitas masyarakat di Tol Dalam Kota hari ini. 

Meski demikian, hingga saat ini Jasa Marga belum merinci secara pasti kronologi pembakaran hingga langkah penanganan yang bakal diambil.

Baca Juga

"Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," jelas manajemen JSMR.

Sebelumnya, massa aksi yang sedang melakukan demonstrasi di depan Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat diketahui membakar gerbang tol pada Jumat (29/8/2025) malam.

Pantauan Bisnis di lokasi, api sudah menyala besar sekitar pukul 21.10 WIB. Sejak sore, Jl. Gatot Subroto dan tol dalam kota S. Parman sudah ditutup karena banyaknya massa aksi yang memadati depan Kompleks Parlemen Senayan. 

Aksi pembakaran itu terjadi usai massa aksi berhasil menjebol pagar di samping Gerbang 46C, yang berada di antara Gedung DPR/MPR dan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Di mana, Massa aksi berhasil menjebol pagar sekitar pukul 20.30 WIB. Aparat keamanan pun meminta mereka untuk mundur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
4 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule
Premium
12 jam yang lalu

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Proyek Tol Kertosono-Kediri Terkendala Lahan, Operasional Bakal Molor?

Proyek Tol Kertosono-Kediri Terkendala Lahan, Operasional Bakal Molor?

Ada Demo Buruh di DPR, Jasa Marga Tutup Akses Keluar Tol Slipi

Ada Demo Buruh di DPR, Jasa Marga Tutup Akses Keluar Tol Slipi

Ruas Tol di Indonesia Bertambah

Ruas Tol di Indonesia Bertambah

Govt Scraps State Budget Funding for Toll Road Development

Govt Scraps State Budget Funding for Toll Road Development

Kronologi 7 Gerbang Tol Dibakar Massa Demo DPR di Jakarta, Jumat (29/8)

Kronologi 7 Gerbang Tol Dibakar Massa Demo DPR di Jakarta, Jumat (29/8)

Massa Aksi Bakar Gerbang Tol Depan DPR

Massa Aksi Bakar Gerbang Tol Depan DPR

EMTK, TLKM, and PGEO Lead ESG Leaders Index Performance

EMTK, TLKM, and PGEO Lead ESG Leaders Index Performance

Pasang Hybrid Wind Tree di Jalan Tol, Jasa Marga Sabet Penghargaan MURI

Pasang Hybrid Wind Tree di Jalan Tol, Jasa Marga Sabet Penghargaan MURI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman
Energi & Tambang
9 menit yang lalu

Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman

Demo Meluas, Jusuf Kalla Sebut Bisa Berdampak pada Ekonomi
Ekonomi
25 menit yang lalu

Demo Meluas, Jusuf Kalla Sebut Bisa Berdampak pada Ekonomi

Terimbas Demo, Daftar 12 KA Jarak Jauh yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara
Transportasi & Logistik
25 menit yang lalu

Terimbas Demo, Daftar 12 KA Jarak Jauh yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini
Transportasi & Logistik
43 menit yang lalu

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini

PLN Tingkatkan Layanan EV dengan Home Charging Services Versi Terbaru
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

PLN Tingkatkan Layanan EV dengan Home Charging Services Versi Terbaru

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru

2

Simak Rekayasa MRT Jakarta, Transjakarta, hingga KRL Imbas Demo Hari Ini

3

KA Jarak Jauh Hanya Sampai Stasiun Jatinegara Imbas Demo

4

Ada Demo Ojol & Mahasiswa, Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini

5

Transjakarta Buka Suara Usai Massa Bakar Dua Halte Strategis

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru

2

Simak Rekayasa MRT Jakarta, Transjakarta, hingga KRL Imbas Demo Hari Ini

3

KA Jarak Jauh Hanya Sampai Stasiun Jatinegara Imbas Demo

4

Ada Demo Ojol & Mahasiswa, Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini

5

Transjakarta Buka Suara Usai Massa Bakar Dua Halte Strategis