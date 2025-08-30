Transjakarta Mulai Operasikan 75 Rute Usai Setop Sementara Akibat Demo

Transjakarta kembali operasikan 75 rute setelah sempat dihentikan akibat demo di Jabodetabek. Informasi terbaru tersedia di Instagram @infotije dan aplikasi TJ.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berangsur memulihkan layanannya terdiri dari layanan untuk rute BRT, rumah susun, dan mikrotrans dengan total 75 rute beroperasi hingga pukul 13.30 WIB di tengah masih berlangsungnya aksi demo di sebagian titik Jabodetabek.

"Saat ini layanan Transjakarta berangsur aktif kembali. Pelanggan bisa mendapatkan informasi terkini layanan Transjakarta melalui X, instagram: infotije, ataupun aplikasi TJ: Transjakarta. Mari kita #SalingJagaJakarta," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani dalam pesan singkatnya di Jakarta,Sabtu.

Hingga pukul 13.30 WIB rute BRT dan rumah susun Transjakarta yang terpantau beroperasi ada 12 rute terdiri dari rute 10 Tanjung Priok - PGC, 11 Pulo Gebang - Kampung Melayu, 11B Rusun Rawa Bebek - Penggilingan, 12 Tanjung Priok - Pluit, 13 Puri Beta - Pancoran, 13B Puri Beta - Flyover Kuningan.

Lalu rute 3 Kalideres - Monumen Nasional via Veteran, 4E Rusun Jatinegara Kaum - Pulo Gadung, 6 Ragunan - Galunggung, 6N Ragunan - Blok M via Kemang, 8 Lebak Bulus - Pasar Baru.

Selain itu ada juga satu rute TransJabodetabek yang beroperasi yaitu P11 Bogor - Blok M yang rutenya mengalami perpendekan hanya melayani Bogor - Cibubur.

Sementara itu sisanya merupakan rute mikrotrans yang bisa dilihat detailnya melalui alamat web https://bit.ly/infopengalihanTJ atau bisa juga diakses melalui bio Instagram @infotije yang merupakan kanal resmi milik PT Transjakarta.

Sebelumnya diberitakan bahwa Transjakarta menghentikan seluruh layanan dan rute perjalanan imbas pembakaran sejumlah halte, salah satunya Halte Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan.

“Mengingat situasi yang tidak kondusif, seluruh layanan Transjakarta hingga saat ini masih tidak dapat melayani pelanggan,” tulis PT Transjakarta melalui sosial media X, Sabtu pagi.

Transjakarta mencatat total tujuh halte yang dibakar oleh oknum tak bertanggung jawab selama berlangsungnya demonstrasi di Jakarta pada Jumat (29/8) hingga Sabtu dini hari.

Ketujuh halte tersebut, yakni Halte Bundaran Senayan, Pemuda Pramuka, Halte Polda Metro Jaya, Halte Senen Toyota Rangga, Halte Sentral Senen, Halte Senayan, dan Halte Gerbang Pemuda. Selain dibakar, beberapa halte Transjakarta juga menjadi sasaran tindakan vandalisme dan perusakan fasilitas.