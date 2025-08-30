Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Demo Meluas, Jusuf Kalla Sebut Bisa Berdampak pada Ekonomi

Demo di kota besar akibat kebijakan pemerintah bisa memicu gejolak ekonomi, kata Jusuf Kalla. Ia mengimbau pejabat menahan diri agar tidak melukai rakyat.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 11:33
Share
Jusuf Kalla meminta kepada pejabat dan DPR tidak asal bicara dan jangan menghina rakyat. Dia juga meminta agar pihak dan anggota yang terlibat dalam peristiwa tragis yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan saat demo, harus ditindak tegas/istimewa
Jusuf Kalla meminta kepada pejabat dan DPR tidak asal bicara dan jangan menghina rakyat. Dia juga meminta agar pihak dan anggota yang terlibat dalam peristiwa tragis yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan saat demo, harus ditindak tegas/istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -  Jusuf Kalla mengatakan bahwa demo yang terjadi beberapa kota besar dalam sepekan terakhir bisa berdampak menimbulkan gejolak ekonomi di Indonesia.

Adapun demo bermula saat pemerintah melakukan efisiensi, tetapi memberikan tunjangan tinggi kepada DPR. Namun, saat demo 25 Agustus 2025 dan 28 Agustus berlangsung, warga dan buruh menyampaikan aspirasi, tetapi direspon dengan aksi brutal aparat kepolisian.

Pada 28 Agustus, polisi Brimob melindas pendemo yang bekerja sebagai Ojol hingga akhirnya meninggal dunia. Pendemo menjadi marah dan mengejar mobil rantis Brimob hingga ke markas Brimob. Peristiwa ini memicu kerusuhan di kota-kota besar dan semakin menambah duka mendalam di hati rakyat.

"Kalau kota bergejolak begini, maka kehidupan ekonomi bisa terhenti. Kita memahami perasaan Ojol yang temannya kena musibah. Tapi, apabila terus ribut, maka bisa menyebabkan pendapatan berkurang dan berakibat jauh pada kehidupan masing-masing," ungkap Jusuf Kalla, Jumat (29/8/2025).

Jusuf Kalla juga sangat sedih dengan peristiwa yang terjadi dalam kurun Waktu 24 jam terakhir. Dia mengatakan bahwa demo ini bisa menimbulkan gejolak ekonomi. 

JK juga memahami dan turut menyampaikan duka cita atas apa yang dirasakan oleh kelompok Ojol yang kehilangan rekan kerjanya Affan Kurniawan. Dia juga meminta polisi untuk mengadili seadil-adilnya dan menindak tegas orang-orang yang terlibat dalam meninggalnya Ojol saat demo.

"Mudah-mudahan ini bisa disampaikan dengan baik bahwa semua yang bersalah harus diberi tindakan yang sepadan, yang keras," tegas JK.

Selanjutnya, dia mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri dalam menghadapi situasi saat ini. Pasalnya, apabila ini meluas, akan berakibat langsung kepada kehidupan masyarakat Indonesia.

"Jika kota bergejolak seperti ini, maka kehidupan ekonomi akan berhenti. Ini bisa berakibat panjang," ujar Jusuf Kalla.

Dia juga memahami perasaan para pengemudi ojol yang temannya meninggal. Namun, apabila kota begini terus, maka pekerjaannya akan masalah, bisa menimbulkan pada pendapatannya akan berkurang dan tentu akan berakibat pada kehidupannya.

Pejabat dan DPR Jangan Menghina Rakyat

Jusuf Kalla juga berpesan kepada pemerintah, pejabat, dan DPR, untuk belajar menahan diri dalam berbicara, agar tidak membuat hati rakyat terluka. Dia sangat menyayangkan peristiwa terjadi berlarut-larut.

"Ini jadi pelajaran yang besar bagi para pejabat, anggota DPR, untuk menahan diri. Jangan bisa asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Pemerintah juga harus bersama-sama menjaga kondisi yang ada. Harus mendengarkan semua aspirasi rakyat," tuturnya.

Bila asal-asal bicara, maka hal tersebut bisa menyebabkan masalah pada kemudian hari. Dia mengingatkan dengan serius agar pemerintah menyaring betul setiap ucapan dan jangan asal-asal bicara kepada rakyat.

"Ini menjadi pelajaran yang besar. Para pejabat, anggota DPR untuk menahan diri. Jangan asal bicara yang bisa menghina dan menyakiti hati masyarakat," imbau JK

Selebihnya, dia mengingatkan pemerintah untuk secara bersama-sama menjaga kondisi tetap kondusif. JK khawatir, apabila terjadi terus menerus akan berpengaruh pada kehidupan semua pihak dan jangan melukai hati rakyat.

"Kita harapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang baik bagi masyarakat. Harus mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat serta menjaga masyarakat," pungkas JK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Novita Sari Simamora
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
4 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule
Premium
12 jam yang lalu

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Terimbas Demo, Daftar 12 KA Jarak Jauh yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara

Terimbas Demo, Daftar 12 KA Jarak Jauh yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini

Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman

Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

Demo Berkepanjangan, Jusuf Kalla Minta Pejabat dan DPR Jangan Asal Bicara ke Rakyat

Demo Berkepanjangan, Jusuf Kalla Minta Pejabat dan DPR Jangan Asal Bicara ke Rakyat

Massa Tak Mundur, Demo di Gedung DPR Berlangsung hingga Dini Hari

Massa Tak Mundur, Demo di Gedung DPR Berlangsung hingga Dini Hari

Kalla Group Laporkan Entitas Lippo Gowa Makassar (GMTD) ke Polisi Soal Lahan

Kalla Group Laporkan Entitas Lippo Gowa Makassar (GMTD) ke Polisi Soal Lahan

Silfester Matutina Absen, Hakim PN Jaksel Tunda Sidang PK Pekan Depan

Silfester Matutina Absen, Hakim PN Jaksel Tunda Sidang PK Pekan Depan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman
Energi & Tambang
9 menit yang lalu

Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman

Demo Meluas, Jusuf Kalla Sebut Bisa Berdampak pada Ekonomi
Ekonomi
25 menit yang lalu

Demo Meluas, Jusuf Kalla Sebut Bisa Berdampak pada Ekonomi

Terimbas Demo, Daftar 12 KA Jarak Jauh yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara
Transportasi & Logistik
25 menit yang lalu

Terimbas Demo, Daftar 12 KA Jarak Jauh yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini
Transportasi & Logistik
43 menit yang lalu

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini

PLN Tingkatkan Layanan EV dengan Home Charging Services Versi Terbaru
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

PLN Tingkatkan Layanan EV dengan Home Charging Services Versi Terbaru

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru

2

Simak Rekayasa MRT Jakarta, Transjakarta, hingga KRL Imbas Demo Hari Ini

3

KA Jarak Jauh Hanya Sampai Stasiun Jatinegara Imbas Demo

4

Ada Demo Ojol & Mahasiswa, Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini

5

Transjakarta Buka Suara Usai Massa Bakar Dua Halte Strategis

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru

2

Simak Rekayasa MRT Jakarta, Transjakarta, hingga KRL Imbas Demo Hari Ini

3

KA Jarak Jauh Hanya Sampai Stasiun Jatinegara Imbas Demo

4

Ada Demo Ojol & Mahasiswa, Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini

5

Transjakarta Buka Suara Usai Massa Bakar Dua Halte Strategis