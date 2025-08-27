Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kontraksi Laba Industri China Melambat, Manufaktur Jadi Penopang

Kontraksi laba industri China melambat pada Juli 2025, didukung sektor manufaktur yang kuat. Laba manufaktur naik 6,8%, meski permintaan domestik melemah.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 12:33
Share
Aktivitas salah satu pabrik di China./Bloomberg-Qilai Shen
Aktivitas salah satu pabrik di China./Bloomberg-Qilai Shen
Ringkasan Berita
  • Kontraksi laba industri China melambat pada Juli 2025 dengan penurunan hanya 1,5%, lebih baik dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,8%.
  • Sektor manufaktur menunjukkan kinerja kuat dengan laba naik 6,8% pada Juli, didukung oleh kebijakan pemulihan harga dan subsidi pemerintah.
  • Meskipun ada perbaikan di sektor manufaktur, margin laba industri masih tertekan oleh permintaan domestik yang lemah dan deflasi yang berkelanjutan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Kontraksi laba industri China turun dengan laju yang lebih lambat pada Juli 2025, menandakan upaya pemerintah untuk menekan kelebihan kapasitas mulai meredakan tekanan dari ketatnya persaingan produsen.

Berdasarkan data Biro Statistik Nasional (NBS) yang dirilis Rabu (27/8/2025), laba industri susut 1,5% dibandingkan periode sama tahun lalu. Penurunan ini merupakan yang paling kecil sejak tren kontraksi dimulai pada Mei. 

Sebelumnya, Bloomberg Economics memperkirakan penurunan mencapai 5,8% secara tahunan.

Secara kumulatif, sepanjang Januari–Juli 2025 laba industri menyusut 1,7%, lebih baik dibandingkan kontraksi 1,8% pada paruh pertama tahun.

Sektor manufaktur mencatat kinerja lebih kuat, dengan laba melonjak 6,8% pada Juli setelah hanya tumbuh 1,4% pada Juni. Produsen bahan baku, baja, dan penyuling minyak bahkan berhasil berbalik dari rugi menjadi untung pada bulan tersebut.

“Kebijakan untuk mendorong pemulihan harga secara bertahap telah diimplementasikan, sehingga profitabilitas perusahaan terus membaik,” ujar ahli statistik NBS, Yu Weining, dalam pernyataan resmi dikutip dari Bloomberg

Baca Juga

Meski demikian, margin laba masih tertekan akibat permintaan domestik yang melemah. Ekonomi terbesar kedua di dunia itu mencatat pelemahan luas pada Juli, dengan inflasi konsumen jatuh ke level nol dan pertumbuhan penjualan ritel melambat.

Harga produsen (PPI) tercatat turun selama 34 bulan berturut-turut, mengindikasikan deflasi yang berlarut-larut dan berpotensi menekan belanja rumah tangga maupun kinerja korporasi.

Di sisi eksternal, kenaikan ekspor ke pasar non-AS mampu menutup penurunan pesanan dari Amerika. Namun, indeks pesanan ekspor baru China anjlok dengan laju tercepat dalam tiga bulan terakhir, memperlihatkan prospek permintaan global yang masih suram.

Sementara itu, laba sektor pertambangan terus merosot, turun hampir 32% pada Januari–Juli 2025 secara tahunan. Penambang batu bara masih menjadi yang paling terpukul akibat kelebihan pasokan di industri tersebut.

Sebaliknya, produsen manufaktur memperoleh dukungan dari subsidi pemerintah yang mendorong perusahaan dan konsumen mengganti peralatan maupun barang rumah tangga lama dengan yang baru.

Yu menambahkan, laba industri manufaktur berteknologi tinggi melonjak 19% pada Juli, ditopang kemajuan di bidang peralatan kedirgantaraan dan semikonduktor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)
Premium
1 jam yang lalu

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat
Premium
2 jam yang lalu

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BYD and Vinfast Encounter Barriers to EV Investment

BYD and Vinfast Encounter Barriers to EV Investment

Danantara dan GEM China Siap Investasi Bangun Hub Industri Nikel di RI

Danantara dan GEM China Siap Investasi Bangun Hub Industri Nikel di RI

Kans Emiten Kawasan Industri KIJA, SSIA, DMAS, hingga AKRA Raih Berkah Relokasi Pabrik Asing

Kans Emiten Kawasan Industri KIJA, SSIA, DMAS, hingga AKRA Raih Berkah Relokasi Pabrik Asing

Negosiator Dagang China Sambangi AS di Tengah Tarik-Ulur Gencatan Tarif

Negosiator Dagang China Sambangi AS di Tengah Tarik-Ulur Gencatan Tarif

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China

China Kecam Proteksionisme AS, Rugikan Sektor Pertanian

China Kecam Proteksionisme AS, Rugikan Sektor Pertanian

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kemenkeu Tunggu Struktur Organisasi 3 K/L Baru Prabowo sebelum Siapkan Anggaran
APBN
7 menit yang lalu

Kemenkeu Tunggu Struktur Organisasi 3 K/L Baru Prabowo sebelum Siapkan Anggaran

Tarif Impor 50% Resmi Berlaku, Hubungan Dagang India-AS Memanas
Ekonomi Global
8 menit yang lalu

Tarif Impor 50% Resmi Berlaku, Hubungan Dagang India-AS Memanas

Kontraksi Laba Industri China Melambat, Manufaktur Jadi Penopang
Ekonomi Global
19 menit yang lalu

Kontraksi Laba Industri China Melambat, Manufaktur Jadi Penopang

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti

AS Sepakat Sawit hingga Karet RI Dibebaskan dari Tarif 19%
Jasa & Niaga
37 menit yang lalu

AS Sepakat Sawit hingga Karet RI Dibebaskan dari Tarif 19%

Stok BBM SPBU Shell & BP Lagi-lagi Kosong, Pembeli Putar Balik
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Stok BBM SPBU Shell & BP Lagi-lagi Kosong, Pembeli Putar Balik

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

2

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

3

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

4

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

5

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

2

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

3

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

4

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

5

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres