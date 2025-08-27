Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Kaji Sistem Gaji Tunggal ASN

Pemerintah Indonesia sedang mengkaji sistem gaji tunggal untuk ASN, namun penerapannya belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 13:59
Share
Ilustrasi THR dan Gaji ke-13 untuk PNS. Dok Freepik
Ilustrasi THR dan Gaji ke-13 untuk PNS. Dok Freepik
Ringkasan Berita
  • Pemerintah sedang mengkaji sistem penggajian tunggal atau single salary untuk ASN, namun penerapannya belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
  • Sistem penggajian tunggal ini sudah dibahas oleh Kemenkeu dan KemenPAN-RB, tetapi belum ada keterangan detail karena masih menunggu perkembangan keadaan.
  • Rencana penerapan single salary bagi ASN telah muncul dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026 sebagai bagian dari transformasi tata kelola jangka menengah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mengkaji sistem penggajian tunggal alias single salary untuk aparatur sipil negara (ASN).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman meminta setiap pihak bersabar. Menurutnya, sistem penggajian tunggal itu belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Itu kan masih jangka menengah. Itu masih dikaji oleh BKN [Badan Kepegawaian Negara]," ujar Luky di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rofyanto Kurniawan menambahkan bahwa sistem penggajian tunggal ASN itu belum akan berlaku pada tahun depan atau 2026.

Dia tidak menampik bahwa Kemenkeu dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah membahas sistem penggajian tunggal ASN itu. Hanya saja, dia belum memberi keterangan detail karena pemerintah masih akan melihat perkembangan keadaan.

"Jadi nanti akan jadi pertimbangan pemerintah dalam menyiapkan skema gajinya," ujar Rofyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Baca Juga

Adapun rencana penerapan sistem penggajian tunggal ASN sudah lama bergulir. Pada 2023, wacana tersebut sudah muncul.

Saat itu, rencana pengkajian penerapan sistem single salary disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI.

Dengan penerapan skema ini, seluruh tunjangan yang melekat untuk ASN akan disatukan ke dalam gaji ASN. Reformasi single salary, kata Suharso, masuk dalam prioritas rencana kerja pemerintah pada 2024, khususnya dalam rencana pembangunan tahunan nasional.

“Konsepnya kebijakan reformasi sistem pensiun dan single salary bagi ASN,” katanya.

Kini, rencana penerapan single salary ASN kembali muncul dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam bagian intervensi belanja kementerian/lembaga dalam rangka transformasi tata kelola, disebutkan sejumlah kebijakan yang akan dilakukan pada periode jangka menengah.

"Adalah penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi kesejahteraan, dan sistem penggajian tunggal," tertulis dalam dokumen tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock and Vanguard’s Huge Gains from Salim-Bakrie’s Bumi Resources (BRMS)
Premium
53 menit yang lalu

BlackRock and Vanguard’s Huge Gains from Salim-Bakrie’s Bumi Resources (BRMS)

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)
Premium
2 jam yang lalu

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Uang Pensiun PNS-TNI/Polri Berisiko Jebol, Korupsi dan Restrukturisasi Portofolio jadi Sorotan

Uang Pensiun PNS-TNI/Polri Berisiko Jebol, Korupsi dan Restrukturisasi Portofolio jadi Sorotan

Pengangkatan ASN di Sulsel, 1.578 Orang Honorer Diusulkan jadi PPK Paruh Waktu

Pengangkatan ASN di Sulsel, 1.578 Orang Honorer Diusulkan jadi PPK Paruh Waktu

Kronologi Mobil Palisade ASN Digeruduk Massa Pendemo DPR

Kronologi Mobil Palisade ASN Digeruduk Massa Pendemo DPR

Ini Besaran Gaji Pensiunan PNS 2025

Ini Besaran Gaji Pensiunan PNS 2025

Perincian Gaji PNS dari Golongan I hingga IV dan Tunjangannya

Perincian Gaji PNS dari Golongan I hingga IV dan Tunjangannya

Alasan Gaji PNS Tidak Naik pada 2026

Alasan Gaji PNS Tidak Naik pada 2026

Waspada Shortfall Pajak Kian Lebar Jika Laju Ekonomi 5,4% Meleset

Waspada Shortfall Pajak Kian Lebar Jika Laju Ekonomi 5,4% Meleset

RI Bebas dari Pajak Digital Trump, Cermati Global Minimum Tax

RI Bebas dari Pajak Digital Trump, Cermati Global Minimum Tax

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Banggar DPR Minta Pemerintah Targetkan GNI US$5.520 per Kapita di APBN 2026
Ekonomi
5 menit yang lalu

Banggar DPR Minta Pemerintah Targetkan GNI US$5.520 per Kapita di APBN 2026

Tak Masuk Prioritas Prabowo, PU Blak-blakan Nasib Proyek Jalan Tol RI
Infrastruktur
18 menit yang lalu

Tak Masuk Prioritas Prabowo, PU Blak-blakan Nasib Proyek Jalan Tol RI

Pemerintah Kaji Sistem Gaji Tunggal ASN
Ekonomi
27 menit yang lalu

Pemerintah Kaji Sistem Gaji Tunggal ASN

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti
Energi & Tambang
2 jam yang lalu

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti

Waspada Shortfall Pajak Kian Lebar Jika Laju Ekonomi 5,4% Meleset
Pajak
42 menit yang lalu

Waspada Shortfall Pajak Kian Lebar Jika Laju Ekonomi 5,4% Meleset

RI Bebas dari Pajak Digital Trump, Cermati Global Minimum Tax
Ekonomi
1 jam yang lalu

RI Bebas dari Pajak Digital Trump, Cermati Global Minimum Tax

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

2

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

3

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

4

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

5

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

2

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

3

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

4

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

5

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres