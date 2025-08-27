Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BKPM Klaim Kasus Preman Palak Investor Sudah Turun Drastis

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengklaim premanisme di proyek investasi RI turun drastis dalam 3-4 bulan.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 16:00
Share
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di sela-sela agenda OCBC One Connect 2025, Rabu (27/8/2025)./Bisnis-Afifah Rahmah Nurdifa
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di sela-sela agenda OCBC One Connect 2025, Rabu (27/8/2025)./Bisnis-Afifah Rahmah Nurdifa

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim kasus premanisme yang mengganggu proyek investasi di Indonesia telah menurun drastis dalam 3-4 bulan terakhir. 

Wamen Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, fenomena masifnya premanisme di Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah untuk segera diselesaikan dalam kerangka kondusif. 

"Case kita yang Chandra Asri kita sudah fasilitasi dan sekarang ini menurut saya angkanya sudah sangat jauh. Sudah jarang kan dengar premanisme-premanisme lagi di investasi," kata Todotua di sela-sela agenda OCBC One Connect 2025, Rabu (27/8/2025). 

Menurut dia, dalam 3-4 bulan terakhir, pihaknya sudah jarang menerima keluhan investor terkait gangguan premanisme. Hal ini juga didukung dari kepolisian yang mengamankan gangguan di sejumlah proyek. 

"Sudah jarang lagi isu ada keluhan, kepolisian kita juga sudah tegas sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto] untuk premanisme itu disikat. Jadi ya sudah turun, sudah jarang keluhan," jelasnya. 

Dalam catatan Bisnis pada Mei 2025 lalu, emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) mengonfirmasi telah terjadi aksi permintaan pekerjaan oleh pihak yang mengatasnamakan pengusaha lokal kepada kontraktor salah satu pabrik perseroan, yaitu China Chengda Engineering Co. Ltd.  

Baca Juga

General Manager of Legal & Corporate Secretary Chandra Asri Pacific Erri Dewi Riani menyampaikan, China Chengda Engineering merupakan kontraktor pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) milik PT Chandra Asri Alkali (CAA) yang berlokasi di Cilegon, Banten.  

“Bahwa benar Chengda didatangi oleh perwakilan yang mengatasnamakan pengusaha lokal. Mereka bermaksud untuk meminta pekerjaan dari Chengda terkait proyek PT CAA tersebut,” jelasnya dalam keterbukaan informasi, Jumat (16/5/2025).  

Erri menjelaskan aksi ‘pemalakan’ itu, berisiko mengganggu jadwal pembangunan pabrik yang telah ditentukan sebelumnya. Proyek pabrik Chlor Alkali – Ethylene Dichloride (CA-EDC) TPIA itu telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040
Premium
5 menit yang lalu

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA
Premium
35 menit yang lalu

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pengusaha Real Estat Resah Premanisme Ganggu Investasi Sektor Properti

Pengusaha Real Estat Resah Premanisme Ganggu Investasi Sektor Properti

Angka PHK Makin Tinggi, Ekonom Khawatir Picu Premanisme dan Ganggu Iklim Investasi

Angka PHK Makin Tinggi, Ekonom Khawatir Picu Premanisme dan Ganggu Iklim Investasi

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun

Hubungan Bilateral RI-China Masuk Umur 75 Tahun, Kerja Sama Saling Menguntungkan

Hubungan Bilateral RI-China Masuk Umur 75 Tahun, Kerja Sama Saling Menguntungkan

Manuver Lincah Danantara di Proyek Chandra Asri (TPIA) & Pertamina (PGEO)

Manuver Lincah Danantara di Proyek Chandra Asri (TPIA) & Pertamina (PGEO)

Deretan Saham Koleksi Pribadi Orang Terkaya Nomor 1 & 2 Indonesia

Deretan Saham Koleksi Pribadi Orang Terkaya Nomor 1 & 2 Indonesia

Global Tensions Weigh on Indonesia’s Foreign Investment Realization

Global Tensions Weigh on Indonesia’s Foreign Investment Realization

Realisasi Investasi Dalam Negeri Melonjak 30%, Didominasi Sektor Tersier

Realisasi Investasi Dalam Negeri Melonjak 30%, Didominasi Sektor Tersier

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Aset Desa & Pemerintah yang Nganggur Bakal Dipakai Kopdes Merah Putih
Jasa & Niaga
7 menit yang lalu

Aset Desa & Pemerintah yang Nganggur Bakal Dipakai Kopdes Merah Putih

Departing Seats per Capita RI Tertinggal di Asean, Boeing: Butuh Tambahan 600 Pesawat
Transportasi & Logistik
12 menit yang lalu

Departing Seats per Capita RI Tertinggal di Asean, Boeing: Butuh Tambahan 600 Pesawat

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun
Manufaktur
17 menit yang lalu

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti
Energi & Tambang
6 jam yang lalu

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina
Energi & Tambang
27 menit yang lalu

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina

Smelter Gangguan, Freeport Tunggu Evaluasi ESDM soal Ekspor Konsentrat
Energi & Tambang
30 menit yang lalu

Smelter Gangguan, Freeport Tunggu Evaluasi ESDM soal Ekspor Konsentrat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

2

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

5

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

2

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

5

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan