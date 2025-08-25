Bisnis Indonesia Premium
Hubungan Bilateral RI-China Masuk Umur 75 Tahun, Kerja Sama Saling Menguntungkan

Hubungan RI-China mencapai 75 tahun, fokus pada investasi saling menguntungkan. Investasi China di Indonesia meningkat, terutama di sektor nikel dan baterai.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 23:00
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan China Wang Wentao melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama ekonomi di bidang industri dan rantai pasok, yang disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan PM China Li Qiang di Istana Merdeka, Minggu (25/5/2025). /Bisnis-Akbar Evandio
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan China Wang Wentao melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama ekonomi di bidang industri dan rantai pasok, yang disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan PM China Li Qiang di Istana Merdeka, Minggu (25/5/2025). /Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyebut kerja sama investasi dengan China merupakan hubungan yang saling menghargai dan saling menguntungkan dalam 75 tahun terakhir.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada acara Peringatan 75 Tahun Hubungan Indonesia - China pada Senin (25/8/2025) malam. 

Ara, sapaannya, menyebut indikasi dari baiknya hubungan investasi kedua negara jelas. Investasi dari kedua belah pihak semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, kunjungan para pemimpin China ke Indonesia dan sebaliknya juga semakin intensif. 

"Kerja sama-kerja sama, acara bersama juga semakin banyak. Saya pikir ini adalah tanda-tanda hubungan yang saling menghargai, yang saling menguntungkan, dilandaskan saling percaya," ujarnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (25/8/2025). 

Ara menyebut tentunya dari investasi tersebut, Indonesia akan mengedepankan kepentingan nasional. Yaitu bagaimana investasi yang diterima dari Negeri Panda itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi pada periode lalu yakni kuartal II/2025 sebesar 5,12% dibandingkan kuartal II/2024 ditopang oleh melesatnya pertumbuhan investasi. Capaian pertumbuhannya yakni 6,99% dari periode yang sama dari tahun lalu, atau tertinggi sejak kuartal II/2021. 

Politisi Partai Gerindra itu lalu bercerita bahwa arus penanaman modal China yang masuk ke Indonesia semakin deras setidaknya ditandai dari sektor penghiliran SDA, khususnya nikel. 

Dia mencontohkan kerja sama investasi hilirisasi nikel untuk ekosistem baterai mobil listrik terintegrasi dari hulu ke hilir, antara CATL dan BUMN PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam. 

Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juni 2025 lalu meresmikan groundbreaking pada proyek tersebut, yang berada di Karawang, Jawa Barat untuk pabrik baterainya, sedangkan pertambangan hingga smelter berlokasi di Maluku Utara. Ara yang ikut menghadiri groundbreaking itu menilai investasi China yang masuk ke Tanah Air semakin masif.

"Dan di situ saya menyaksikan sendiri, investasi yang cukup besar sudah mulai hadir," tuturnya. 

Dalam catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada semester I/2026 sebesar Rp942,9 triliun dari target full year Rp1.905 triliun. 

Kemudian, penciptaan lapangan pekerjaan dari realisasi penanaman modal itu yakni sekitar Rp1,25 juta orang. Dari realisasi Januari-Juni 2025 itu, porsi penanaman modal asing (PMA) yakni sebesar Rp432,6 triliun. 

China tercatat selalu berada di urutan lima negara dengan PMA terbesar di Indonesia. Terakhir, nilai PMA China pada semester I/2025 yakni sebesar US$3,6 miliar, atau mengalahkan Malaysia US$1,7 miliar dan Jepang US$1,6 miliar.

Penulis : Dany Saputra
Editor : Dwi Nicken Tari

Topik

Hubungan Bilateral RI-China Masuk Umur 75 Tahun, Kerja Sama Saling Menguntungkan
Ekonomi
20 menit yang lalu

Hubungan Bilateral RI-China Masuk Umur 75 Tahun, Kerja Sama Saling Menguntungkan

KAI Perpanjang Promo Diskon 20% hingga 31 Agustus 2025, Cek Syaratnya
Transportasi & Logistik
2 jam yang lalu

KAI Perpanjang Promo Diskon 20% hingga 31 Agustus 2025, Cek Syaratnya

Istana: Ada Orang Danantara di Badan Baru Prabowo untuk Tangani Pantura
Ekonomi
2 jam yang lalu

Istana: Ada Orang Danantara di Badan Baru Prabowo untuk Tangani Pantura

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%
Energi & Tambang
10 jam yang lalu

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026
Infrastruktur
2 jam yang lalu

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

Ragam Upaya Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat
Ekonomi
2 jam yang lalu

Ragam Upaya Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat

