KAI Perpanjang Promo Diskon 20% hingga 31 Agustus 2025, Cek Syaratnya

KAI perpanjang promo diskon 20% hingga 31 Agustus 2025 untuk KA komersial di Jawa dan Sumatra. Pesan tiket via aplikasi KAI atau website resmi.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina
Senin, 25 Agustus 2025 | 21:01
Penumpang masih memadati stasiun pasar senen H-1 Lebaran.
Penumpang masih memadati stasiun pasar senen H-1 Lebaran.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperpanjang promo diskon, sebagai apresiasi terhadap antusias tinggi pelanggan kereta api terhadap promo dalam rangka HUT ke-80 RI yang lalu. 

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa pelanggan masih dapat menikmati potongan harga sebesar 20% untuk pembelian tiket perjalanan pada periode 21–31 Agustus 2025.

Perpanjangan promo ini merupakan bentuk apresiasi KAI terhadap loyalitas masyarakat.

“Kami senang Promo Merdeka mendapat sambutan luar biasa. Dengan diperpanjangnya program ini, pelanggan memiliki kesempatan lebih lama untuk menikmati perjalanan kereta api dengan harga terjangkau, sekaligus merayakan semangat kemerdekaan bersama keluarga dan orang terdekat,” ujar Anne dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/8/2025).  

Promo ini berlaku untuk seluruh perjalanan kereta api komersial di Pulau Jawa dan Sumatra. Tiket dengan tarif diskon dapat dipesan dengan mudah melalui aplikasi Access by KAI maupun website resmi booking.kai.id. 

Sebelumnya, KAI mencatat lonjakan penumpang pada arus balik libur panjang momen HUT ke-80 RI. Tiket kereta api yang terjual khusus pada 18 Agustus 2025 lalu—bertepatan dengan momen cuti bersama—mencapai lebih dari 145.959 tiket. 

Secara kumulatif, selama periode 15–18 Agustus 2025, KAI telah menjual 629.504 tiket atau 93,03% dari total kapasitas kursi sebanyak 676.666 kursi. Data ini menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api sebagai moda transportasi pilihan untuk perjalanan libur kemerdekaan. 

Bahkan melihat okupansi dari 10 KA yang menjadi primadona, tingkat keterisian tempat duduk dari KA 271 (KA Airlangga relasi Surabaya Pasar Turi – Pasar Senen) mencapai 8.898 pelanggan atau 262,32%.

Syarat dan Ketentuan Promo Merdeka:

1.      Periode pemesanan tiket: 21–31 Agustus 2025

2.      Diskon berlaku untuk keberangkatan pada tanggal 21–31 Agustus 2025

3.      Berlaku untuk KA komersial di Pulau Jawa dan Sumatra.

4.      Daftar kereta dan jadwal keberangkatan dapat dicek melalui aplikasi Access by KAI

5.      Diskon tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan program reduksi/diskon lain

6.      Tiket dengan tarif diskon dapat dibatalkan atau diubah jadwalnya sesuai aturan yang berlaku.

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Leo Dwi Jatmiko

