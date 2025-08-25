Cuan Agung Podomoro (APLN) dari Cluster Magnolia, 85% Rumah Laris

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) mencatatkan penjualan Cluster Magnolia di Kota Podomoro Tenjo, Kab. Bogor, Jawa Barat, mencapai 85% dari total 1.904 unit rumah.

Head of Marketing Kota Podomoro Tenjo Rubby Agustianto mengatakan sebanyak 85% dari 1.904 unit Cluster Magnolia telah terjual. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap hunian terjangkau di Kota Podomoro Tenjo.

“Pada tahap awal, sebanyak 80 unit rumah di Cluster Magnolia akan diserahterimakan kepada konsumen hingga akhir Agustus 2025. Percepatan serah terima ini merupakan wujud komitmen Kota Podomoro Tenjo dalam menghadirkan hunian berkualitas yang tepat waktu sekaligus menjawab tingginya minat masyarakat,” paparnya dalam siaran pers, Senin (25/8/2025).

Cluster Magnolia merupakan klaster tipe deluxe di Kota Podomoro Tenjo dengan harga mulai dari Rp300 jutaan. Hunian ini tidak hanya terjangkau, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas mulai dari pool table, mini bowling, lapangan badminton, gym & fitness center, private cinema, rooftop palm cabana, The Podo Club, The Great Hall, hingga swimming pool.

“Hunian ini memberikan alternatif terbaik bagi keluarga muda maupun masyarakat yang mencari rumah dengan harga lebih terjangkau, dan memiliki potensi kenaikan investasi yang tinggi,” kata Rubby.

Secara keseluruhan, Kota Podomoro Tenjo telah berhasil menjual lebih dari 6.700 unit hunian, dengan lebih dari 4.400 unit telah resmi diserahterimakan kepada konsumen. Pencapaian ini didukung pembangunan infrastruktur strategis dan fasilitas kawasan yang terus dikembangkan.

Rubby menyampaikan pengembangan infrastruktur Kota Podomoro Tenjo terus dipercepat untuk memperkuat ekosistem hunian dan meningkatkan daya tarik investasi. Tahun ini akan dimulai groundbreaking Pasar Modern, yang menjadi magnet aktivitas ekonomi baru bagi penghuni maupun masyarakat sekitar.

Groundbreaking peron Stasiun TOD Tenjo juga segera dilakukan, menghadirkan akses transportasi yang lebih mudah dan terhubung dengan pusat bisnis serta kawasan ekonomi strategis di Jakarta dan wilayah penyangga lainnya.

Selain itu, pembangunan Flyover Tenjo yang menjadi infrastruktur vital kawasan kini telah mencapai progres 95% dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2025.

Hadirnya flyover ini diharapkan membawa perubahan signifikan bagi mobilitas di kawasan, karena memperlancar arus transportasi dan semakin memperkuat posisi Kota Podomoro Tenjo sebagai hunian strategis yang terintegrasi dengan berbagai pusat pertumbuhan baru.

Hingga akhir tahun 2025, Kota Podomoro Tenjo menargetkan serah terima sebanyak 1.000 unit dari berbagai klaster. Setelah Cluster Magnolia, serah terima berikutnya akan dilakukan secara bertahap, termasuk untuk kawasan komersial Ruko Andromeda Avenue Cluster Damar, dan Ruko Lotus.