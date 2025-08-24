Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bos Ciputra Harap Bunga KPR Turun Mengikuti BI Rate Pacu Penjualan Properti

PT Ciputra Development berharap penurunan BI rate diikuti bunga KPR untuk memacu pasar properti yang lesu. Dukungan pemerintah melalui insentif dan program rumah subsidi diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan penjualan.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 18:05
Share
Ilustrasi penjualan rumah. /Canva
Ilustrasi penjualan rumah. /Canva

Bisnis.com, JAKARTA — PT Ciputra Development Tbk (CTRA) berharap kembali dipangkasnya suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5% membawa angin segar bagi sektor properti. 

Untuk diketahui, berdasarkan Survei Harga Properti Residensial yang diterbitkan Bank Indonesia,  penjualan unit properti residensial di pasar primer tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,80% (Year-on-Year/YoY) pada kuartal II dari kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,73% YoY. 

Adapun penjualan rumah tipe kecil yang tumbuh 6,70% (YoY), melambat dari 23,75% (YoY) pada kuartal sebelumnya. Selain itu, penjualan rumah tipe besar terkontraksi sebesar 14,95% (YoY), lebih dalam dari kuartal sebelumnya yang terkontraksi sebesar 11,69% (YoY). Penjualan rumah tipe menengah terkontraksi sebesar 17,69% (YoY) mengalami perbaikan dari kuartal sebelumnya yang terkontraksi sebesar 35,76% (YoY). 

Mayoritas pembelian rumah di pasar primer dilakukan melalui skema pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan pangsa sebesar 73,06% dari total pembiayaan,, sedangkan pembayaran tunai bertahap dan tunai masing-masing memiliki pangsa sebesar 17,75% dan 9,19%. 

Managing Director PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata berharap penurunan suku bunga acuan BI rate dapat diiringi dengan bunga KPR perbankan. Hal ini untuk menstimulus pasar properti. Pasalnya, hingga pertengahan tahun 2025, penjualan properti tidak begitu besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

"Harapan kami segera diikuti dengan turunnya bunga KPR sehingga bisa menggairahkan lagi, karena kondisi penjualan properti di tahun ini tidak semeriah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya," ujarnya saat menghubungi Bisnis, Jumat (22/8/2025). 

Baca Juga

Menurutnya, kondisi daya beli dan ekonomi saat ini sangat berdampak pada penjualan rumah kelas menengah. Adapun rumah kelas menengah dan menengah bawah memiliki porsi besar dalam penjualan. 

"Untuk kelas atas memang ada penjualan. Insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) ini sangat berguna karena kalau tidak ada insentif itu properti sudah babak belur. Jadi adanya insentif PPN DTP untuk rumah hingga Rp2 miliar ini sangat membantu sektor properti bertahan dan bergerak, karena secara ekonomi ada 178 industri turunan di sektor properti sehingga positif," ucapnya. 

Di sisi lain, Ciputra Group juga berkomitmen berkontribusi dalam program Presiden Probowo membangun 3 juta rumah. Hal itu dilakukan dengan terus membangun pasokan rumah subsidi diantaranya di kawasan Maja dan Jambi. Namun demikian, pihaknya tak menampik permintaan rumah subsidi belum begitu besar. Hal dikarenakan kondisi daya beli dan perekonomian saat ini.

"Kalau permintaan rumah subsidi ada, kami akan terus bangun karena punya stok tanah besar yang bisa dibangun dan dikembangkan," katanya.

Budiarsa mengapresiasi langkah pemerintah untuk menaikkan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini mencapai 350.000 unit dari sebelumnya dan alokasi kredit usaha rakyat (KUR) khusus sektor perumahan dimana pengembang bisa mengajukan kredit hingga Rp5 miliar dengan subsidi bunga 5% untuk membantu pengembang menambah pasokan rumah subsidi. 

"Porsi FLPP kan dinaikkan menjadi 350.000 unit, ditambah lagi ada alokasi KUR untuk pengembang, kontraktor, supplier UMKM perumahan sehingga menambah pasokan rumah. Di sisi demand, telah diperluas kategori MBR untuk bisa beli rumah subsidi dengan gaji maksimal Rp14 juta di Jabodetabek. Jadi ini harus diperhatikan supply dan demand rumah subsidi, dari 2 sisi," terangnya.

Kendati demikian, dia berharap pemerintah juga memperhatikan persyaratan pembelian rumah subsidi. Pasalnya, pembelian rumah subsidi kerap kali terkendala dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sehingga pemerintah perlu mengatasi masalah tersebut. 

"Saya yakin dengan penambahan kuota dan adanya KUR bagi pengembang, lalu diperluas penerima FLPP dan juga pemerintah akan atasi masalah SLIK ini berdampak pada pasar rumah subsidi dan program 3 juta rumah," tutur Budiarsa. 

Untuk diketahui, pada semester I/2025, emiten berkode CTRA membukukan marketing sales atau prapenjualan senilai Rp5,73 triliun dari target di tahun ini mencapai Rp11 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
16 jam yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
1 hari yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Menteri PU Targetkan Konstruksi 65 Sekolah Rakyat Rampung Tahun Ini

Menteri PU Targetkan Konstruksi 65 Sekolah Rakyat Rampung Tahun Ini

Pembangunan Premium Club House

Pembangunan Premium Club House

PIK 2 Developers PANI, CBDK Post Strong H1 Results, Brokerages Bullish on Stocks

PIK 2 Developers PANI, CBDK Post Strong H1 Results, Brokerages Bullish on Stocks

Ada Isu Bakal Diakuisisi Perusahaan Global, Diamond Citra (DADA) Buka Suara

Ada Isu Bakal Diakuisisi Perusahaan Global, Diamond Citra (DADA) Buka Suara

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Kipas-Kipas Aguan kala PANI dan CBDK Cetak Kinerja Positif

Kipas-Kipas Aguan kala PANI dan CBDK Cetak Kinerja Positif

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Geliat Pariwisata Bali Pacu Pembangunan Hotel Usung Keberlanjutan & Tawarkan Investasi

Geliat Pariwisata Bali Pacu Pembangunan Hotel Usung Keberlanjutan & Tawarkan Investasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini
Transportasi & Logistik
2 jam yang lalu

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

PT Timah Buka-bukaan Efek Tambang Ilegal: Bikin Rugi hingga Ganggu Produksi
Energi & Tambang
2 jam yang lalu

PT Timah Buka-bukaan Efek Tambang Ilegal: Bikin Rugi hingga Ganggu Produksi

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat
APBN
3 jam yang lalu

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok
Manufaktur
4 jam yang lalu

Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok

Berantas Tambang Ilegal, PT Timah (TINS) akan Atur Ulang Ketentuan Mitra
Energi & Tambang
4 jam yang lalu

Berantas Tambang Ilegal, PT Timah (TINS) akan Atur Ulang Ketentuan Mitra

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

2

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

3

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

4

Mengurai Wacana Stasiun Gambir Pindah ke Manggarai hingga Karet Dihapus

5

Kepala BPS: Pekerja Formal dan Berpendidikan Tinggi Dominasi Sektor Energi dan Migas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

2

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

3

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

4

Mengurai Wacana Stasiun Gambir Pindah ke Manggarai hingga Karet Dihapus

5

Kepala BPS: Pekerja Formal dan Berpendidikan Tinggi Dominasi Sektor Energi dan Migas