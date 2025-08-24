Bisnis Indonesia Premium
Menteri PU Targetkan Konstruksi 65 Sekolah Rakyat Rampung Tahun Ini

Menteri PU menargetkan 65 Sekolah Rakyat selesai tahun ini, dengan 63 didanai APBN dan 2 dari APBD, menampung 6.190 siswa, siap beroperasi September 2025.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi
Minggu, 24 Agustus 2025 | 12:30
Proyek Sekolah Rakyat - Dok. Kementerian PU.
Proyek Sekolah Rakyat - Dok. Kementerian PU.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan konstruksi Sekolah Rakyat (SR) tahap 1C tengah dikebut pembangunannya sepanjang tahun ini. Di mana, setidaknya terdapat 65 SR baru yang akan dibangun

Menteri PU, Dody Hanggodo menuturkan bahwa 63 lokasi SR Tahap IC itu nantinya akan dibangun menggunakan APBN, sementara untuk 2 lokasi SR Tahap IC dibangun menggunakan APBD.

Pada saat yang sama, Dody juga menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan SR Tahap IC saat ini berjalan sesuai rencana dan menunjukkan progres yang signifikan. 

“Dari sisi pelaksanaan konstruksi, progres fisik menunjukkan capaian positif. Ditargetkan, SR Tahap IC sudah dapat beroperasi pada awal September 2025,” tegas Dody dalam keterangan resmi (24/8/2025).

Lebih lanjut, 65 Sekolah Rakyat yang akan dibangun itu akan menampung sebanyak 248 rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 6.190 siswa, meliputi jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Adapun, secara keseluruhan konstruksi SR Tahap IC telah menunjukkan progres di atas 90% di beberapa lokasi seperti BLK Subulussalam, BLK Bireuen, dan Gedung Eks SMP Unggul di Pidie Jaya, Aceh.

Sementara itu, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat (SR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Jumlah tersebut melonjak 255,71% dibandingkan dengan anggaran pada 2025 yang hanya sebesar Rp7 triliun.

Perincian penyalurannya, sebanyak Rp20 triliun digunakan untuk pembangunan 200 SR yang dilaksanakan oleh Kementerian PU. sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Cukai Minuman Manis di Antara Isu Kesehatan dan Pendapatan Negara
Pajak
19 menit yang lalu

Cukai Minuman Manis di Antara Isu Kesehatan dan Pendapatan Negara

Pengusaha Kawasan Industri RI Tadah Berkah Relokasi Pabrik Efek Tarif Trump
Manufaktur
27 menit yang lalu

Pengusaha Kawasan Industri RI Tadah Berkah Relokasi Pabrik Efek Tarif Trump

Menteri PU Targetkan Konstruksi 65 Sekolah Rakyat Rampung Tahun Ini
Infrastruktur
47 menit yang lalu

Menteri PU Targetkan Konstruksi 65 Sekolah Rakyat Rampung Tahun Ini

Kepala BPS: Pekerja Formal dan Berpendidikan Tinggi Dominasi Sektor Energi dan Migas
Ekonomi
50 menit yang lalu

Kepala BPS: Pekerja Formal dan Berpendidikan Tinggi Dominasi Sektor Energi dan Migas

Menanti 6 Tahun, Intip Wajah Baru Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Menanti 6 Tahun, Intip Wajah Baru Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta

