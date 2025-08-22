Bisnis Indonesia Premium
Kementerian PU Bidik Serapan Anggaran Tembus 95% di Akhir 2025

Kementerian PU menargetkan serapan anggaran 95% di akhir 2025, dengan fokus pada proyek irigasi, jalan, dan sanitasi untuk mendukung ketahanan pangan dan konektivitas.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi
Jumat, 22 Agustus 2025 | 19:10
Menteri Pekerjaaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11/2025). - BISNIS/Alifian Asmaaysi.
Menteri Pekerjaaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11/2025). - BISNIS/Alifian Asmaaysi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan serapan anggaran Kementerian PU hingga Desember 2025 dapat mencapai lebih dari 95%.

Menteri PU Dody Hanggodo mengaku terus mendorong percepatan realisasi keuangan tahun 2025 sebesar Rp84,1 triliun dengan progres fisik sebesar 43,65%. Dari target tersebut, hingga 21 Agustus 2025, realisasi serapan anggaran mencapai Rp31,06 triliun atau 37,60%.

Dody mengungkapkan saat ini, Kementerian PU juga tengah melakukan percepatan penyelesaian proyek agar realisasi anggaran itu dapat terakselerasi.

“Setiap minggu kita diskusi dengan seluruh unor dan setiap bulan kita review bersama-sama mana yang masih bermasalah, mana yang menyebabkan hambatan sana-sini. Targetnya tetap 95 persen plus di akhir 2025 ini, Insya Allah bisa,” kata Dody dikutip dari laman resmi Kementerian PU, Jumat (22/8/2025).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air realisasi sebesar Rp10 triliun dari alokasi Rp34 triliun (29,35%) yang digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, mitigasi bencana hidrometeorologi, dan pelayanan air irigasi seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Selanjutnya, Ditjen Bina Marga realisasi sebesar Rp15 triliun dari alokasi Rp31,2 triliun (48,11%) yang digunakan untuk pemerataan dan efesiensi logistik nasional melalui peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan jalan baru dan preservasi jalan. 

Kemudian Ditjen Cipta Karya sebesar Rp3,8 triliun dari alokasi Rp11,2 triliun (34,17%) yang digunakan untuk penyediaan air minum, sanitasi, dan permukiman. Berikutnya, Ditjen Prasarana Strategis realisasi sebesar Rp1,4 triliun dari alokasi Rp5,9 triliun (22,69%) yang digunakan untuk mendukung program Inpres Irigasi, Sekolah Rakyat (SR), renovasi madrasah, DOB, dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).

Kementerian PU dengan pagu efektif Rp84,1 triliun, mempunyai program strategis yang mendukung prioritas nasional mencakup ketahanan air dan pangan melalui pembangunan jaringan irigasi 13.000 hektare, dan merehabilitasi jaringan irigasi 418 ribu hektare, serta menjalankan program P3TGAI di 8.000 lokasi.

Selain itu, PU juga menjalankan program peningkatan konektivitas melalui pembangunan 83 km jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 582 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2.383 m dan pembangunan jalan tol sepanjang 24,77 km.

Dalam layanan air minum layak dan sanitasi aman, Kementerian PU melakukan peningkatan kapasitas SPAM sebesar 1.250 l/det, perluasan 1.702 SR, pengelolaan air limbah dengan cakupan layanan 4.001 KK, sistem pengelolaan persampahan 700 KK.

Sementara itu, untuk pembangunan prasarana pendidikan dan ekonomi rakyat melalui pembangunan 263 unit Sekolah Rakyat, pembangunan 1.408 unit PHTC Madrasah, rehabilitasi 10 unit pasar, renovasi 3 unit prasarana olahraga. 

Penulis : Fitri Sartina Dewi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Topik

