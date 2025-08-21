8 Dekade Merdeka, RI Punya Jalan Tol Sepanjang 3.092 Kilometer

Indonesia memiliki 3.092 km jalan tol hingga 2025, mendukung konektivitas dan ekonomi. Pembangunan tol tersebar di Jawa, Sumatra, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap total panjang jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia hingga Semester I/2025 telah Mencapai 3.092 kilometer (Km). Posisinya terus meningkat seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur konektivitas dalam beberapa waktu belakangan.

Mengutip informasi yang dibagikan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, posisi panjang jalan tol di Indonesia itu bertambah sepanjang 72,3 Km selama periode Januari hingga Agustus 2025.

"Pertama kali hadir tahun 1978, kini jaringan jalan tol Indonesia sudah menjangkau berbagai pulau, mendukung konektivitas dan pertumuhan ekonomi," tulis manajemen BPJT dalam akun Instagram resmi @pupr_bpjt dikutip Kamis (21/8/2025).

Dalam rinciannya, 72,3 Km jalan tol baru yang telah beroperasi sepanjang tahun ini di antaranya Jalan Tol Padang - Sicincin (35,45 Km), Jalan Tol Klaten - Prambanan (7,85 Km), Jalan Tol Kuala Tanjung - Interchange Indrapura (10,15 Km) dan Jalan Tol Tanjung Pura - Pangkalan Brandan (18,85 Km).

Adapun, jaringan jalan2 tol sepanjang 3.092 Km di Indonesia itu tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, Sulawesi hingga Kalimantan.

Meski demikian, Jawa menjadi wilayah yang paling terkoneksi tol dengan portofolio panjang mencapai 1.838,06 Km. Terdiri dari, Tol Trans Jawa sepanjang 1.065,49 Km, Tol Jabodetabek sepanjang 379,84 Km dan tol Non-Trans Jawa sepanjang 392,73 Km.

Kemudian, wilayah Sumatra memiliki total ruas tol beroperasi mencapai 1.085,93 Km yang terdiri dari 16 ruas.

Sulawesi terkoneksi tol sepanjang 61,45 Km (3 ruas tol), Bali sepanjang 10,07 Km (1 ruas tol) dan Kalimantan sepanjang 97,27Km (1 ruas tol).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa total ruas tol yang telah beroperasi di Indonesia saat ini tembus 75 ruas dengan total sepanjang 3.092,7 Km.

"Delapan dekade Indonesia merdeka, pembangunan jalan tol menjadi bagian penting perjalanan bangsa. Tol hadir memperkuat konektivitas, memudahkan perjalanan, dan membuka akses bagi pertumbuhan di berbagai wilayah," pungkas BPJT.