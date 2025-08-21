Bisnis Indonesia Premium
Sayap Pesawat Boeing 737 Milik Maskapai Delta Patah Saat Hendak Mendarat

Pesawat Boeing 737 Delta patah sayap saat mendarat di Texas, 19/8/2025. Semua penumpang selamat, penyebab insiden masih diselidiki. Pesawat dalam pemeliharaan.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 21:08
Ilustrasi Boeing 737 MAX. Dok Boeing
Ringkasan Berita
  • Pesawat Boeing 737 milik Delta Air Lines mengalami patah sayap kiri saat hendak mendarat di Texas, namun berhasil mendarat dengan selamat tanpa cedera pada penumpang dan awak.
  • Pesawat tersebut saat ini tidak dioperasikan dan sedang dalam tahap pemeliharaan, sementara penyelidikan penyebab insiden masih berlangsung.
  • Delta Air Lines telah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan memastikan keselamatan semua penumpang dan awak.

Bisnis.com, JAKARTA — Pesawat Boeing 737 milik maskapai Delta Air Lines dikabarkan patah sesaat sebelum melakukan pendaratan di Texas pada Selasa (19/8/2025). 

Melansir Straits Times, dijelaskan bahwa pesawat yang berangkat dari Bandara Internasional Orlando itu berhasil mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Austin-Bergstrom. 

Pada saat yang sama, Straits Time memastikan Pesawat tersebut saat ini tidak dioperasikan sementara dan tengah dalam tahap pemeliharaan.

"Tidak ada laporan cedera dan pesawat tersebut telah dikeluarkan dari layanan untuk pemeliharaan," tulis laporan Straits Times, dikutip Kamis (21/8/2025).

Untuk diketahui, insiden patahnya sayap bagian kiri pesawat Boeing 737 itu terjadi pada ketinggian sekitar 12.000 kaki. 

Dalam unggahan yang terlampir, kerusakan pada sayap kiri pesawat itu terekam saat pesawat melakukan maneuver sebelum melakukan pendaratan. Setelah mendarat, kerusakan tampak semakin parah.

Setidaknya terdapat 62 penumpang dan 6 awak yang berada di pesawat tersebut. Hingga saat ini, belum diketahui pasti apa penyebab patahnya sayap bagian kiri pesawat itu, pihak maskapai juga menekankan proses penyelidikan masih terus berlangsung. 

Pihak Maskapai juga menyampaikan permohonan maafnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Delta juga memastikan tidak ada satupun dari 62 penumpang dan 6 awak yang terluka dalam insiden tersebut.

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Aprianus Doni Tolok

