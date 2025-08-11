Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menhub Dudy Resmikan Pesawat Amfibi di Makassar

Menhub Dudy resmikan pesawat amfibi di Makassar untuk tingkatkan konektivitas dan dukung pariwisata serta ekonomi daerah di Sulawesi Selatan.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 13:43
Share
Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandhi saat ditemui setelah Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Komplek Senayan, Rabu (6/11/2024). Dudy mengupayakan harga tiket turun saat momentum Natal dan Tahun baru. Bisnis/Artha Adventy
Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandhi saat ditemui setelah Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Komplek Senayan, Rabu (6/11/2024). Dudy mengupayakan harga tiket turun saat momentum Natal dan Tahun baru. Bisnis/Artha Adventy
Ringkasan Berita
  • Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meresmikan pengoperasian pesawat amfibi di Pantai Losari, Makassar, yang akan melayani rute ke Pulau Selayar hingga Pangkep.
  • Pengoperasian pesawat amfibi ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah, serta mendukung sektor pariwisata, logistik, dan pelayanan kesehatan darurat.
  • Keberadaan bandara perairan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dengan rencana pembangunan di Sulawesi Selatan, Raja Ampat, Maluku Utara, dan Maluku.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meresmikan pengoperasian pesawat amfibi alias seaplane di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (11/8/2025). Pesawat ini akan melayani rute ke arah Pulau Selayar hingga Pangkep. 

Selain hadir langsung melihat demo penerbangan perdana pesawat yang dapat mendarapt di landasan air maupun darat, Dudy turut menghadiri groundbreaking water areodrome di Center Point of Indonesia. 

“Kehadiran infrastruktur water aerodrome menjadi langkah strategis bagi konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah terutama di daerah yang sulit terjangkau,” tulis akun Instagram resmi Kementerian Perhubungan, @kemenhub151, Senin (11/8/2025).

Ke depannya, fasilitas ini juga diharapkan dapat mendukung berbagai sektor, seperti transportasi logistik, pelayanan kesehatan darurat, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi daerah. 

Pesawat amfibi ini merupakan inovasi yang akan memperluas jangkauan layanan transportasi sekaligus membuka peluang pengembangan sektor pariwisata, perdagangan, dan mobilitas masyarakat. 

Harapannya, keberadaan pesawat amfibi ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan konektivitas di wilayah Timur Indonesia. 

Baca Juga

Dalam unggahan Kemenhub tersebut, terpantau Dudy ikut menjajal ke dalam seaplane bernuansa putih, biru, dan oranye, dengan memakai kemeja putih lengan panjang, lengkap dengan topi hitam. 

Sebelumnya, Direktur Navigasi Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Syamsu Rizal memang telah menyampaikan akan ada dua pengoperasian seaplane dalam waktu dekat. Satu di Sulawesi Selatan dan satu lagi di Raja Ampat. 

“Mudah-mudahan dengan adanya penyediaan seaplane dan waterbase ini juga membuka juga daerah-daerah yang belum terkoneksi. Tahap awal tidak terlalu banyak, hanya dua, tapi nanti kami lilhat potensinya,” ujarnya pada pekan lalu. 

Saat ini, baru terdapat lima bandara khusus perairan. Pertama, di Benete, Sumbawa Barat, NTB. Kemudian di bandar udara perairan Amanwana di Pulau Moyo, NTB. Terdapat pula bandara perairan Nusa Ceningan di Bali. 

Selain itu, terdapat bandar udara perairan Kahayan di Kalimantan Tengah serta bandar udara Pulau Bawah di Kepulauan Anambas, Kep. Riau. 

Untuk diketahui, keberadaan bandara di air ini merupakan salah satu amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029. 

Di mana terdapat empat rencana pembangunan bandara umum perairan di Sulawesi Selatan, Raja Ampat (Misool Selatan), Maluku Utara, dan Maluku. Usai Makassar, peresmian selanjutnya direncanakan di Raja Ampat pada 2025 ini. 

Dalam peta jalan seaplane di Raja Ampat, rencananya pengoperasian bandara perairan dapat efektif pada pertengahan Desember 2025. Apabila mengikuti peta tersebut, saat ini masih dalam tahap penyiapan penyelenggaraan bandara perairan dan pelayanan navigasi penerbangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Vanguard and Peers Poised to Gain from ANTM Shares Through August 2025
Premium
11 menit yang lalu

Vanguard and Peers Poised to Gain from ANTM Shares Through August 2025

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?
Premium
1 jam yang lalu

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

Mengenal Angkutan Udara Perintis, Jurus Tekan Biaya Logistik dan Disparitas Harga

Mengenal Angkutan Udara Perintis, Jurus Tekan Biaya Logistik dan Disparitas Harga

Prabowo Minta Penerbangan Internasional Langsung ke Daerah Tujuan Wisata Diperbanyak

Prabowo Minta Penerbangan Internasional Langsung ke Daerah Tujuan Wisata Diperbanyak

Kronologi Kecelakaan Kapal Fast Boat Bali Dolphin Cruise 2 di Sanur

Kronologi Kecelakaan Kapal Fast Boat Bali Dolphin Cruise 2 di Sanur

Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB

Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB

INACA Ungkap Penyebab Penerbangan Domestik Belum Pulih Pasca-Covid

INACA Ungkap Penyebab Penerbangan Domestik Belum Pulih Pasca-Covid

Tim Zero ODOL akan Dibentuk, Target Mundur jadi 2027?

Tim Zero ODOL akan Dibentuk, Target Mundur jadi 2027?

JNT Jaring Kendaraan ODOL yang Melintas Jalur Tol Belawan Medan

JNT Jaring Kendaraan ODOL yang Melintas Jalur Tol Belawan Medan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penjualan Terkoreksi Semester I/2025, BSDE Optimistis PPN DTP Tingkatkan Daya Beli
Properti
1 menit yang lalu

Penjualan Terkoreksi Semester I/2025, BSDE Optimistis PPN DTP Tingkatkan Daya Beli

Tarif KRL hingga LRT Cuma Rp80 pada 17 Agustus 2025, Simak Ketentuannya
Transportasi & Logistik
5 menit yang lalu

Tarif KRL hingga LRT Cuma Rp80 pada 17 Agustus 2025, Simak Ketentuannya

Menhub Dudy Resmikan Pesawat Amfibi di Makassar
Transportasi & Logistik
14 menit yang lalu

Menhub Dudy Resmikan Pesawat Amfibi di Makassar

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI
Asuransi
53 menit yang lalu

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

Dilema Pertumbuhan Ekonomi RI Ketika Manufaktur Stagnan, Informalitas Dominan
Ekonomi
24 menit yang lalu

Dilema Pertumbuhan Ekonomi RI Ketika Manufaktur Stagnan, Informalitas Dominan

Produksi Batu Bara Turun jadi 357,6 Juta Ton Semester I/2025, Harga Global Merosot
Energi & Tambang
32 menit yang lalu

Produksi Batu Bara Turun jadi 357,6 Juta Ton Semester I/2025, Harga Global Merosot

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025 Diragukan, Ekonom Indef Desak Transparansi

2

Tarif Trump Buka Jalan China Jadi Mitra Dagang Utama Jerman

3

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

4

Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

5

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Terakhir Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025 Diragukan, Ekonom Indef Desak Transparansi

2

Tarif Trump Buka Jalan China Jadi Mitra Dagang Utama Jerman

3

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

4

Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

5

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik